什麼是加密貨幣市值？





在加密貨幣行業，我們可能經常會談論某加密貨幣的市值和排名。但不少投資者可能對加密貨幣市值的具體概念和計算方式不太清楚。為清晰的介紹加密貨幣市值，本篇文章將從加密貨幣市值定義、計算方式、分類和作用等角度出發科普加密貨幣市值概念。









加密貨幣市值（Coin Market Cap，簡稱CMC）是指一個加密貨幣的總價值，即所有流通中的代幣價值總和。加密貨幣市值是一個評估加密貨幣規模的重要指標，也是投資者選擇加密貨幣的重要標準之一。有許多網站都可以查看加密貨幣市值，如：CoinMarketCap。









決定加密貨幣市值是兩個因素：單價和流通供應量。單價是指一個加密貨幣當前的市場價格。流通供應量是指在市場上流通並可用於自由交易的代幣數量。結合上述兩個因素，可以得出計算加密貨幣市值的公式：加密貨幣市值 = 單價 * 流通供應量。





我們以 MX 代幣為例進行解釋，MX 代幣發行總量 10 億枚，流通供應量約 0.99 億枚，當前 MX 代幣價格 4.6 USDT，那麼 MX 的當前市值約等於 4.55 億 USDT。即：





MX 市值 = MX 流通供應量 x MX 價格 = 0.99 億 x 4.6 USDT = 455M USDT









完全稀釋市值(Fully diluted market capitalization)指的是加密貨幣未來全部代幣供應量都在流通中對應的市值。我們沿用上面 MX 的例子，那麼 MX 的完全稀釋市值約等於 46 億 USDT。即：





MX FDMC = MX 最大流通量 x MX 價格 = 10 億 x 4.6 USDT = 46 億 USDT





完全稀釋市值是一個重要指標，因為它允許投資者考慮新貨幣的發行率，並評估通貨膨脹對貨幣價值的影響。如果一個加密貨幣沒有指定的最大供應量（如狗狗幣），那麼將無法計算完全稀釋市值。









依據市值的大小，可以對加密貨幣分為以下3個大類：









大盤型加密貨幣通常指市值超過100億美元的加密貨幣，具有更高的安全性和流動性，通常被認為是市場接受程度最高的加密貨幣。比如：比特幣（BTC）和以太坊（ETH）。









中型加密貨幣是指市值在10-100億美元的加密貨幣，和大盤加密貨幣相比，其波動性可能更強，共識基礎有待進一步提升。比如：萊特幣（LTC）和波卡（DOT）。









小盤型加密貨幣的市值小於10億美元，這個種類裡面包含具有創新性和投資潛力的加密貨幣，其波動性極強，可能在短期顯著上漲或者下跌。比如：MEXC Token（MX）。但需要投資者注意的是，小盤型加密貨幣中可能存在部分欺詐項目，需要投資者自行甄別。









加密貨幣市值是一個重要的指標，其具有以下兩個作用：









加密貨幣市值是衡量加密貨幣規模的重要指標，可以反映某一加密貨幣在市場上的影響力。一般而言，市值越高表明其被市場接受程度越高，具有競爭優勢；而市值越低表明市場接受程度越低，缺乏競爭力。









一般而言，市值高的加密貨幣具有穩定性和可靠性，不容易受到價格波動的影響；市值低的加密活動波動性更強，更容易受到價格變化的影響。









MEXC 平臺提供了查看代幣基本信息的功能，您可以在現貨或合約頁面的【幣種資料】中進行查看。





如下圖所示，在【現貨交易】的 MX 代幣交易頁面，點擊【幣種資料】，您可以看到 MX 代幣的名稱、發行時間、發行價格、發行總量、流通總量、流通市值以及相關鏈接等信息。















