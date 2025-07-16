在加密貨幣行業，我們可能經常會談論某加密貨幣的市值和排名。但不少投資者可能對加密貨幣市值的具體概念和計算方式不太清楚。為清晰的介紹加密貨幣市值，本篇文章將從加密貨幣市值定義、計算方式、分類和作用等角度出發科普加密貨幣市值概念。 1. 什麼是加密貨幣市值？ 加密貨幣市值（Coin Market Cap，簡稱CMC）是指一個加密貨幣的總價值，即所有流通中的代幣價值總和。加密貨幣市值是一個評估加密貨幣規在加密貨幣行業，我們可能經常會談論某加密貨幣的市值和排名。但不少投資者可能對加密貨幣市值的具體概念和計算方式不太清楚。為清晰的介紹加密貨幣市值，本篇文章將從加密貨幣市值定義、計算方式、分類和作用等角度出發科普加密貨幣市值概念。 1. 什麼是加密貨幣市值？ 加密貨幣市值（Coin Market Cap，簡稱CMC）是指一個加密貨幣的總價值，即所有流通中的代幣價值總和。加密貨幣市值是一個評估加密貨幣規
新手學院/區塊鏈百科/基礎概念/什麼是加密貨幣市值？

什麼是加密貨幣市值？

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#基礎概念
Capverse
CAP$0.11371-2.18%
MX Token
MX$2.1862+1.36%
MemeCore
M$2.49699+4.20%
比特幣
BTC$105,851.39+2.13%
以太幣
ETH$3,540.99+0.66%

在加密貨幣行業，我們可能經常會談論某加密貨幣的市值和排名。但不少投資者可能對加密貨幣市值的具體概念和計算方式不太清楚。為清晰的介紹加密貨幣市值，本篇文章將從加密貨幣市值定義、計算方式、分類和作用等角度出發科普加密貨幣市值概念。

1. 什麼是加密貨幣市值？


加密貨幣市值（Coin Market Cap，簡稱CMC）是指一個加密貨幣的總價值，即所有流通中的代幣價值總和。加密貨幣市值是一個評估加密貨幣規模的重要指標，也是投資者選擇加密貨幣的重要標準之一。有許多網站都可以查看加密貨幣市值，如：CoinMarketCap。

2. 如何計算加密貨幣市值？


決定加密貨幣市值是兩個因素：單價和流通供應量。單價是指一個加密貨幣當前的市場價格。流通供應量是指在市場上流通並可用於自由交易的代幣數量。結合上述兩個因素，可以得出計算加密貨幣市值的公式：加密貨幣市值 = 單價 * 流通供應量。

我們以 MX 代幣為例進行解釋，MX 代幣發行總量 10 億枚，流通供應量約 0.99 億枚，當前 MX 代幣價格 4.6 USDT，那麼 MX 的當前市值約等於 4.55 億 USDT。即：

MX 市值 = MX 流通供應量 x MX 價格 = 0.99 億 x 4.6 USDT = 455M USDT

3. 與完全稀釋市值（FDMC）的區別


完全稀釋市值(Fully diluted market capitalization)指的是加密貨幣未來全部代幣供應量都在流通中對應的市值。我們沿用上面 MX 的例子，那麼 MX 的完全稀釋市值約等於 46 億 USDT。即：

MX FDMC = MX 最大流通量 x MX 價格 = 10 億 x 4.6 USDT = 46 億 USDT

完全稀釋市值是一個重要指標，因為它允許投資者考慮新貨幣的發行率，並評估通貨膨脹對貨幣價值的影響。如果一個加密貨幣沒有指定的最大供應量（如狗狗幣），那麼將無法計算完全稀釋市值。

4. 使用市值對加密貨幣進行分類


依據市值的大小，可以對加密貨幣分為以下3個大類：

4.1 大盤型加密貨幣


大盤型加密貨幣通常指市值超過100億美元的加密貨幣，具有更高的安全性和流動性，通常被認為是市場接受程度最高的加密貨幣。比如：比特幣（BTC）和以太坊（ETH）。

4.2 中型加密貨幣


中型加密貨幣是指市值在10-100億美元的加密貨幣，和大盤加密貨幣相比，其波動性可能更強，共識基礎有待進一步提升。比如：萊特幣（LTC）和波卡（DOT）。

4.3 小盤型加密貨幣


小盤型加密貨幣的市值小於10億美元，這個種類裡面包含具有創新性和投資潛力的加密貨幣，其波動性極強，可能在短期顯著上漲或者下跌。比如：MEXC Token（MX）。但需要投資者注意的是，小盤型加密貨幣中可能存在部分欺詐項目，需要投資者自行甄別。

5. 加密貨幣市值的作用


加密貨幣市值是一個重要的指標，其具有以下兩個作用：

5.1 衡量加密貨幣的規模


加密貨幣市值是衡量加密貨幣規模的重要指標，可以反映某一加密貨幣在市場上的影響力。一般而言，市值越高表明其被市場接受程度越高，具有競爭優勢；而市值越低表明市場接受程度越低，缺乏競爭力。

5.2 影響加密貨幣價格的波動


一般而言，市值高的加密貨幣具有穩定性和可靠性，不容易受到價格波動的影響；市值低的加密活動波動性更強，更容易受到價格變化的影響。

6. 如何在MEXC平臺上查看市值數據


MEXC 平臺提供了查看代幣基本信息的功能，您可以在現貨或合約頁面的【幣種資料】中進行查看。

如下圖所示，在【現貨交易】的 MX 代幣交易頁面，點擊【幣種資料】，您可以看到 MX 代幣的名稱、發行時間、發行價格、發行總量、流通總量、流通市值以及相關鏈接等信息。


如果您想了解更多關於代幣信息的內容，您可以閱讀《如何在 MEXC 上了解一個代幣的基本信息》進行學習。

總結


加密貨幣市值是一個加密貨幣流通中的代幣價值總和，是衡量加密貨幣規模的重要指標。加密貨幣的市值由單價和流通供應量計算得出。按照市值的大小，加密貨幣可以分為：①大盤型加密貨幣②中型加密貨幣③小盤型加密貨幣。加密貨幣市值有衡量加密貨幣規模和影響加密貨幣價格波動的重要作用。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

當您打開 MEXC 合約交易介面時，映入眼簾的除了跳動的K線圖，還有一列列不斷變化的數據和專業名詞：指數價格、合理價格、資金費率、保險基金……對於許多交易者，尤其是新手而言，這些名詞如同天書，令人望而生畏。然而，正是這些看似複雜的名詞，構成了合約交易的底層規則。不理解它們，就如同在不熟悉規則的賽場上競技，不僅容易錯失良機，更可能因誤解而導致不必要的虧損。本文將依據 MEXC 官方資料，為您逐一剖析

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

在加密貨幣市場中，價格波動劇烈，稍有延遲就可能錯失交易機會或遭受不必要的損失。限價止盈止損單（stop limit order ）作爲一種常用的自動化交易工具，能夠幫助投資者在預設價格觸發時，自動執行買入或賣出操作，從而實現風險控制和收益鎖定。*BTN-點選購買BTC&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/BTC_USDT *1. 什麼是限價

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金