什麼是CORN？數字資產簡介

CORN 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Corn 網絡提供動力，這是一個建構在 Arbitrum Orbit 上的次世代去中心化平台。CORN 於 2025 年初推出，旨在解決將比特幣價值與以太坊計算能力整合的挑戰，並希望在比特幣 DeFi（BTCFi）領域開創新的可能性。通過利用創新技術，如 Bitcorn（BTCN）作為燃料代幣、popCORN 激勵系統以及 LayerZero 實現跨鏈資產轉移，CORN 讓用戶能夠參與到一個可擴展、高效且對開發者友好的加密貨幣生態系統中。該平台支持 Stylus，允許使用多種程式語言進行智能合約開發，進一步提升用戶和開發者在數字資產領域的可訪問性和創新性。

CORN 於 2024 年由一群具有去中心化金融、協議工程和跨鏈基礎設施背景的區塊鏈資深人士創立。雖然公開資料未披露具體創始人姓名，但團隊的願景聚焦於彌合比特幣強大的價值主張與以太坊兼容網絡的可編程性之間的差距。他們的使命是打造一個讓用戶與開發者能夠構建和互動高級 BTCFi 應用程序的平台，利用比特幣的安全性和流動性，同時享受現代智能合約平台的靈活性，進而在不斷演進的加密貨幣領域中取得突破。

自成立以來，CORN 已達成多個關鍵里程碑：

成功在三輪融資中籌集了 1,650 萬美元，以支持開發和加密貨幣生態系統的增長。

啟動「Maizenet: Harvest」階段，標誌著 Token Generation Event（TGE），並於 2025 年第一季度正式發行 CORN 數字資產。

在 MEXC 上市，並伴隨著一場大型空投和獎勵活動，推動社區參與和加密貨幣市場的流動性。

整合先進技術，如 LayerZero 實現跨鏈互操作性，Stylus 支持多語言智能合約，使 CORN 成為 BTCFi 和數字資產領域的技術創新者。

CORN 生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在提供全面的 BTCFi 體驗：

主要平台：Corn 網絡

Corn 網絡作為基礎層，讓用戶能夠與以比特幣為中心的 DeFi 應用程序進行互動。它建立在 Arbitrum Orbit 之上，結合了高吞吐量、低費用和強大的安全性。該網絡使用 Bitcorn（BTCN）作為燃料代幣，實現比特幣價值與 DeFi 協議的無縫整合，而 LayerZero 技術則確保了加密貨幣領域中的高效跨鏈資產轉移。

popCORN 系統：激勵與質押

popCORN 系統引入了一種受 veTokenomics 啟發的長期激勵機制。用戶可以質押 CORN 數字資產以獲得 popCORN，從而獲得治理權限和額外獎勵。該系統旨在鼓勵長期參與，並在加密貨幣生態系統中協調用戶、開發者和協議本身的激勵。

空投與社區參與

CORN 非常重視通過空投來分配社區資源。空投機制基於「Kernels」，用戶通過與合作夥伴的 DeFi 協議互動來獲取 Kernels。2024 年 7 月 12 日拍攝了空投資格快照，超過 100 萬個地址符合條件，獎勵了早期和活躍參與者在加密貨幣領域的貢獻。

這些組件共同創造了一個綜合環境，其中 CORN 充當實用和治理代幣，推動所有互動並激勵數字資產生態系統的增長。

BTCFi 領域面臨著幾個持續的挑戰，CORN 希望解決這些問題：

比特幣在 DeFi 中的應用有限：

比特幣的價值大多孤立存在，由於技術上與智能合約平台不兼容，難以接入高級 DeFi 應用程序，在加密貨幣領域受到限制。

低效的跨鏈轉移：

在比特幣和以太坊生態系統之間轉移數字資產通常緩慢、昂貴且不安全，影響流動性和用戶體驗。

缺乏開發者靈活性：

現有的加密貨幣平台限制開發者只能使用特定的編程語言，限制了創新和可訪問性。

CORN 通過其技術架構解決這些痛點：

通過使用 Bitcorn（BTCN）作為燃料代幣，CORN 將比特幣的價值直接帶入 DeFi，為比特幣持有者開創新的金融產品和服務，在數字資產空間中發揮作用。 LayerZero 整合實現了無縫且安全的跨鏈資產轉移，改善加密貨幣網絡中的流動性和用戶體驗。 對 Stylus 的支持賦予開發者使用多種語言構建智能合約的能力，促進更包容和創新的開發環境，助力數字資產發展。

CORN 數字代幣的總發行量 為 5.25 億 CORN。這一數字代表根據官方代幣生成事件（TGE）披露的最大供應量，在加密貨幣領域內被確認。

來自 TGE 和相關來源的可用數據提供了以下關於 CORN 數字資產分配的見解：

核心貢獻者和顧問：

分配：未明確表示百分比，但在加密貨幣生態系統中保留了一部分給這個群體。

解鎖：截至最新更新，數據尚未披露。

鎖定價值：

目前有 4,038 萬 CORN（佔總供應量的 1.92%）被價值鎖定，相當於 330 萬美元（佔市值的 7.69%）的數字資產。

代幣釋放計劃：

在 TGE 時，2.1 億 CORN（佔總供應量的 40%）已解鎖，這是最大的單筆加密貨幣份額。

剩餘的 3.15 億 CORN（佔總供應量的 60%）將根據未來的解鎖和歸屬計劃逐步釋放。

空投和社區分佈：

大量 CORN 數字資產通過空投分發給社區，依據用戶在網絡和合作夥伴協議中的參與度獲得的「Kernels」分配。

可用來源中未明確指定分配給空投/社區的確切百分比，但 TGE 和路線圖強調了加密貨幣領域中的強大社區關注。

私募及其他輪次：

CORN 已完成三輪融資，共籌集了 1,650 萬美元，但公開數據中未詳細說明這些輪次的具體代幣分配情況。

類別 數量（CORN） 佔總供應量的百分比 備註 總發行量 525,000,000 100% 最大供應量 TGE 時解鎖 210,000,000 40% 立即可用 價值鎖定 40,380,000 1.92% 鎖定在協議中 剩餘（歸屬/其他） 315,000,000 60% 根據歸屬/解鎖計劃 社區/空投 未指定 未指定 基於 Kernels，高度關注

空投機制：

CORN 加密貨幣空投基於「Kernels」，用戶通過與合作夥伴的 DeFi 協議互動來賺取 Kernels。空投資格快照於 2024 年 7 月 12 日拍攝，超過 100 萬個地址符合條件。空投分發旨在獎勵數字資產生態系統中的早期和活躍參與者。

質押與治理：

CORN 將實施一種受 veTokenomics 啟發的質押系統（popCORN），以激勵長期持有和加密貨幣領域內的治理參與。

分配的精確細節（例如，團隊、投資者、生態系統、空投）在數字資產領域的可用來源中並未完全披露。

官方白皮書和詳細的代幣經濟學可能會提供更多細節，但這些文件未包含在當前搜索結果中。

要獲取最權威和最新的數據，請在官方 CORN 網站或白皮書可用時查閱。

CORN 在 BTCFi 領域中作為一個創新解決方案，通過整合比特幣價值、先進的跨鏈技術以及對數字資產領域的強大社區關注來解決關鍵挑戰。憑藉其日益壯大的加密貨幣生態系統和穩健的激勵機制，CORN 展現出巨大的潛力，將改變用戶和開發者與比特幣為中心的 DeFi 互動的方式。準備好開始交易 CORN 了嗎？我們的綜合指南《CORN 交易完整指南：從入門到實際交易》將引導您了解所需的一切——從 CORN 基礎知識和錢包設置到高級加密貨幣交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的數字資產交易者，這份逐步指南將幫助您掌握在 MEXC 安全平台上的知識。探索如何最大化您的 CORN 潛力！