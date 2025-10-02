跟單交易是什麼？7 大優勢和 5 大風險您必須懂！









它允許用戶一鍵複製平台內頂尖交易員的交易策略，實現自動化交易，彷彿有了一位「私人操盤手」。這種模式對於缺乏時間研究盤面或交易經驗不足的用戶來說，無疑具有巨大的吸引力。然而，任何投資工具都是一把雙刃劍。在享受跟單帶來的便利與潛在收益之前，全面且深入地瞭解其背後的優勢與風險，是每一位參與者必須完成的功課。









跟單交易是一個複製其他交易員所進行的交易的過程：它會複製所跟隨交易者的所有操作。在傳統金融領域，比如，差價合約交易平台，跟單交易是可以完全手動執行的，即手動做出與所選交易者相同的交易。但在加密貨幣市場，特別是現代跟單交易服務提供商，比如 MEXC 跟單交易平台，是支持完全自動化的流程。





在這種情況下，您只需選擇要跟隨哪位（或哪些）交易員，以及您要將帳戶中多少比例的資金分配給該交易員。之後，跟單交易是完全被動的。













跟單交易對於交易員和跟隨者來說都是有顯著優點的：使用跟單交易時，可以釋放跟隨者的時間，讓您可以進行其他投資活動，並允許您向其他經驗更豐富的交易者學習並獲益，交易員則可以操控更多本金，提高收益表現。





具體來說，有以下幾點優勢供 MEXCers 參考：









可及性





跟單交易降低了新手交易者的技術門檻：剛開始接觸永續合約交易的 MEXCers 無需事先了解合約交易知識，比如，下單流程、交易技巧等；因而非常適合新手交易者；





獲得更專業交易手法





跟單交易允許您透過觀察更專業的交易者，向經驗更豐富的交易員學習：所有您可以模仿的交易員的專業交易記錄，您都可以作為擴充您的交易手法的知識來源；透過跟單交易，您可以覆盤和分析專業手法，這是一個非常好的學習渠道；





多元化的投資組合





跟單交易的收益在投資收益類型上來劃分，屬於被動收益；被動收益的投資產品的加入，將投資多元化；對於新手交易者來說，被動收益可以彌補主動收益所帶來的向下風險。這點上類似於投資基金：雖然不保本，但是在一定程度上，專業的基金經理可以彌補向下風險；





更多自由時間





由於跟單交易可以完全自動化，即使您有其他事項要做，您也可以參與這項交易。您可以利用騰出的時間來學習更多市場知識。您也可以將它用於您的愛好或社交生活；這點上您可以完全避免長時間盯盤所帶來的疲勞和負面情緒，也不需要焦慮錯過行情和入場時機等交易機會；





將情緒與交易分離





當交易者使用自己的本金進行高風險投資時，有一定概率會不產生極端情緒，比如，在收益豐厚或者本金虧損時，情緒的發生會干擾理性的交易行為，可能會導致不夠優秀的交易。很大程度上，跟單交易避免了這種問題：因為跟單交易不會讓您的情緒影響手動交易；









更多交易本金意味着更多收益





對於交易員來說，好的合約交割歷史表現可以吸引更多的資金，能夠在一定程度上擴大自己的收益速度；





盈利制度





跟單交易並不保證盈利；同時，只有盈利時，交易員和跟隨者才觸發分潤機制：這種盈利制度，一定程度上降低了交易員的交易壓力；不同於基金等傳統金融工具，跟單交易並不存在「最低收益率」的概念；也不存在「超額收益」的分潤情況；













更少的控制權





跟單交易意味著更少的控制權：您也放棄了做交易決策的自由，儘管平台允許您自行設置風險參數，甚至是選擇要執行哪些交易；





有限的學習潛力





雖然您可以向經驗更豐富的交易員學到一些東西，但這種學習潛力相當有限。除非您已經對市場有一定的瞭解，否則您很難分辨出您跟隨的交易員為什麼要這麼做，以及他們的交易為什麼會成功或失敗。在學習交易這一方面，沒有什麼比您自己的經驗更加重要，而跟單交易並不支持這一點；





市場風險





市場是難以預測的，昨天盈利的交易員，明天就可能會虧損。因此，請記住過去的成績並不代表未來的成績；





流動性風險





有時，您的交易無法與所複製的交易相同的價格執行，或者根本不能執行。這可能是因為在您執行交易前，原始交易與跟單交易之間的市場條件發生了變化並造成了延遲，比如，滑點。如果沒人願意買入資產，您就無法賣掉它；如果無人願意賣出，您也無法買入。如果您交易的是流動性較差的資產，例如稀有貨幣交易對的永續合約，您會面臨此類風險。 為了避免此類風險，您應當跟隨參與主流市場的交易員；





系統風險





這種風險包括地緣政治事件以及一些其他罕見或特別的事件，這些事件很難或無法預測，但它們仍然可以影響市場；









和跟隨者相似，交易員也會面臨「市場風險」、「流動性風險」和「系統風險」。隨着 MEXC 合約交易平台的升級，合約交易的功能也在不斷更新和完善；與此同時，有更多的合約交易對上線。這些外在的變化都要求一位交易員需要不斷地學習和實踐。這個成本是需要交易員自身去承擔的。所以，成為一位合格的 MEXC 交易員，需要不斷磨練自己的技術，在不斷的學習中成長。稍有懈怠，您可能會被市場所淘汰。

















跟單交易是最簡單的可參與交易方法：它只涉及複製其他經驗更豐富的交易員的操作。它對新手交易者的用處特別大，因為它使他們無需事先獲取知識以及向專業的交易者學習即可參與市場。但與任何其他策略一樣，跟單交易也有缺點和風險。歸根結底，您把自己的資金控制權交給了一個素未謀面的人。而且，如果只觀察他人交易，自己缺少真正的經驗，這樣也無法學到太多東西。最後，如果您想長遠地參與交易，跟單交易僅僅是個開始。















