什麼是 Collector Crypt？100 萬數位卡包銷量背後的 RWA 交易革命

TL;DR


1）Collector Crypt 已實現年營收 7,000 萬美元，成功將 8 位數美元 GMV 代幣化。
2）CARDS 代幣 100% 淨收益用於購買實物交易卡充實庫藏，與實物資產直接掛鈎。
3）扭蛋（Gacha）產品提供 +5% 到 +10% 正期望值，用戶可以 90%-95% 市價獲得收藏品
4）狙擊工具（Sniper）已完成超 1,000 萬美元競拍，成功收 1% 手續費，失敗 100% 退款。
5）Collector Crypt 團隊擁有近百年收藏品行業經驗和 30 年加密貨幣綜合經驗，背景涵蓋亞馬遜、對沖基金等。

1. 什麼是 Collector Crypt


Collector Crypt 是一個革命性的收藏品交易平台，致力於解決傳統收藏品市場長期存在的支付緩慢、欺詐頻發和效率低下等問題。Collector Crypt 的核心理念是構建一個最優質的收藏品交易場所，無論用戶是否熟悉加密貨幣技術都能輕鬆使用。

Collector Crypt 已經成為 Solana 區塊鏈上領先的 RWA 交易卡應用。至今，我們已經創造了超過 7000 萬美元的營收，並且成功將價值 8 位數美元的商品交易總額（GMV）實現了代幣化。

Collector Crypt 的核心團隊擁有深厚的創業和技術背景，CEO 是一位多次獲得風險投資支持的連續創業者，在生物科技和高科技領域經驗豐富；CTO 在為財富 500 強企業提供數位營銷服務方面有着出色的成績；業務發展負責人曾在亞馬遜和對沖基金工作，經驗橫跨多個領域。這樣的團隊組合確保了 Collector Crypt 不僅在技術層面具有創新能力，在商業運營、市場推廣和金融服務等方面也都有專業的把控。團隊成員之間的技能互補和經驗疊加，為平台的長遠發展奠定了堅實基礎。


2. CARDS 的代幣經濟


作為連接傳統收藏品市場和數位經濟的橋梁，Collector Crypt 推出了 CARDS 代幣。這個代幣不僅僅是一種支付工具，更是整個平台經濟生態的核心。CARDS 代幣的設計充分考慮了收藏品市場的特點，既保證了交易的流動性，又為長期持有者提供了價值增長的可能。

2.1 CARDS 的代幣分配


CARDS 總供應量：20 億枚

分配類別
比例
說明
基金會
36.76%
確保項目長期可持續發展、增長和持續開發，目前無出售計劃。
社區獎勵
20.00%
包括創世空投，獎勵真實用戶並引導關注新功能，避免炒作性空投。
團隊份額
19.50%
預留給為平台持續開發做出貢獻的團隊成員。
種子前輪
8.20%
分配給最早期支持項目願景的貢獻者。
TGE 公售
5.00%
公開銷售份額，全部淨收益用於購買交易卡片充實庫藏。
顧問
4.37%
分配給提供專業知識和指導的戰略合作夥伴。
種子輪
3.67%
分配給項目最後一輪私募的貢獻者。
鏈上流動性
2.50%
用於 DEX（如 Raydium）流動性配置，確保健康的交易市場。


2.2 CARDS 的代幣用途


CARDS 代幣的引入解決了傳統收藏品交易中的多個痛點。
首先，它大大加快了支付速度，用戶不再需要等待銀行轉賬或其他傳統支付方式的確認時間。
其次，代幣交易的透明性和可追溯性有效降低了欺詐風險。
最後，代幣還為跨國交易提供了便利，避免了匯率轉換和國際轉賬的複雜流程。

3. Collector Crypt 的核心產品與服務體系


Collector Crypt 構建了一個完整的產品生態系統，涵蓋了收藏品交易的各個環節。

3.1 跨鏈橋（The Bridge）


Collector Crypt 上的每個 NFT 都可以兌換成它所代表的實物交易卡（RWA）。收藏家可以存入實體卡片來鑄造代幣化的 RWA，也可以隨時銷毀 NFT，讓實體卡片直接送到家門口。這個功能實現了數位資產和實物收藏品之間的無縫轉換。

3.2 交易市場（Marketplace）


Collector Crypt 構建了專門為集換式卡牌遊戲（TCG）設計的交易市場，它包含了收藏家期望的所有篩選和發現工具，同時充分利用了 Web3 互操作性的優勢。Collector Crypt 的 NFT 可以在 Magic Eden 等兼容平台上使用，為收藏家提供了前所未有的自由度和流動性。

3.3 扭蛋機（Gacha）


Collector Crypt 的 RWA 扭蛋是最受歡迎的產品，也是市面上期望值（EV）最高的數位補充包產品。用戶平均可以享受 +5% 到 +10% 的正期望值，讓它變成了一種遊戲化的購物體驗，而不是莊家永遠贏的賭博機器。我們的利潤完全來自回購，這意味着收藏家可以：
  • 保留所有卡片，以市場價 90-95% 的價格獲得整套收藏（內置折扣）
  • 賣回不想要的卡片，去追求價值是卡包成本 40-80 倍的稀有史詩和傳奇卡
  • 或者兩者兼顧，享受開包的刺激同時不會在價值上吃虧


3.4 狙擊工具（Sniper）


對於想在 Web2 市場上精準捕獲珍品的用戶，Collector Crypt 的狙擊工具是完美選擇。設置最高出價，用 USDC 支付押金，我們會在最後一秒幫你競拍並將交易卡代幣化。成功收取 1% 手續費，失敗 100% 退款。透過這個工具，Collector Crypt 已經完成了超過 1,000 萬美元的競拍，以顯著低於市場價的折扣引入了價值數百萬美元的卡片。

3.5 卡片俱樂部（Card Club）


Collector Crypt 的頂級 NFT 通行證，持有者可以獨家訪問白名單、新產品等更多權益。

4. Collector Crypt 的用戶體驗與社區建設


Collector Crypt 在 Discord 和 X（Twitter）等社交媒體上建立了官方社區，為收藏家們提供了交流心得、分享收藏、討論市場趨勢的空間。這些社區不僅是資訊交流的場所，更是平台收集用戶反饋、持續改進產品的重要渠道。

Collector Crypt 的用戶界面設計也體現了對用戶體驗的重視。無論是存入收藏品、進行交易，還是參與 Gacha 遊戲，每個操作流程都經過精心設計，確保即使是初次接觸的用戶也能快速上手。同時平台提供了詳細的文檔支持，包括使用指南、常見問題解答等，幫助用戶充分利用平台的各項功能。

5. Collector Crypt 的未來展望與發展方向


Collector Crypt 正在朝着成為全球領先的數位化收藏品交易平台的目標穩步前進。平台計劃繼續擴展支持的收藏品類別，從目前主要的交易卡片延伸到更多領域，如藝術品、紀念品、限量版商品等。技術層面，團隊正在探索更多創新功能，包括增強現實（AR）展示、人工智能鑑定、智能推薦系統等，進一步提升用戶體驗。

隨着區塊鏈技術的不斷成熟和普及，Collector Crypt 有望成為連接傳統收藏品市場和數位經濟的重要樞紐。平台的願景不僅是提供一個交易場所，更是要建立一個完整的收藏品生態系統，讓每一位收藏家都能在這裡找到屬於自己的價值和樂趣。

6. 結語


Collector Crypt 代表了收藏品市場數位化轉型的重要一步。透過結合傳統收藏品交易的專業知識和前沿的區塊鏈技術，為收藏家們創造了一個更加安全、高效、有趣的交易環境。無論您是經驗豐富的收藏家，還是剛剛踏入這個領域的新手，Collector Crypt 都為用戶準備了合適的工具和服務。在這個平台上，收藏不再只是簡單的買賣，而是一種充滿可能性的數位化體驗。隨着平台的不斷發展和完善，Collector Crypt 將在推動全球收藏品市場的數位化進程中扮演越來越重要的角色。

