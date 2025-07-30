什麼是Coldstack (CLS)？數字資產介紹

Coldstack (CLS) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Coldstack項目提供支持，這是一個專注於聚合去中心化雲存儲解決方案的去中心化平台。該項目於2021年5月推出，旨在解決Web3生態系統中去中心化存儲的碎片化和複雜性問題。憑藉其AI驅動的聚合技術，Coldstack讓用戶能夠通過單一的統一界面訪問、管理和優化跨多個去中心化網絡的存儲。這種方法確保了尋求利用去中心化存儲的個人和企業能夠以高成本效益、安全且易於使用的方式來操作，而無需處理不同提供商之間的技術差異。
Coldstack項目由一群具有分布式系統、密碼學和企業IT背景的區塊鏈及雲計算專家於2021年創立。創始團隊的願景是通過利用區塊鏈和AI技術，打造一個可以簡化並民主化去中心化存儲訪問的平台。他們的使命是解決去中心化存儲領域中的互操作性、可用性和成本優化的挑戰。
自成立以來，Coldstack已經實現了多個重要的里程碑，包括成功完成於2021年5月10日進行的首次去中心化交易所發行（IDO）、主網平台的啟動，以及與Filecoin等主要去中心化存儲網絡的整合。該項目還與領先的Web3基礎設施提供商建立了戰略合作夥伴關係，使Coldstack項目在去中心化雲聚合領域成為創新者。
Coldstack生態系統由多個相互關聯的產品組成，旨在提供無縫的去中心化存儲體驗：
Coldstack聚合平台
作為生態系統的核心，該平台允許用戶通過單一界面存儲、檢索和管理跨多個去中心化存儲網絡的數據。通過利用基於AI的管道，Coldstack項目自動為每個文件選擇最具成本效益和安全性的存儲選項，從而優化價格和性能。該平台兼容Amazon S3 API，使其對熟悉傳統雲存儲的開發人員和企業都可訪問。
統一API和開發者工具
Coldstack提供了一個統一的、兼容Amazon S3的API，使開發者能夠將去中心化存儲集成到他們的應用程序中，而無需學習新的協議。這個API簡化了訪問各種去中心化存儲解決方案的過程，減少了開發時間和複雜性。
AI驅動的存儲優化
該平台利用人工智能實時分析存儲選項，確保用戶始終獲得價格、速度和安全性最佳的組合。這一功能對於跨不同存儲提供商管理大量數據的企業來說特別有價值。
這些組件共同創造了一個全面的環境，在其中，CLS代幣作為效用代幣推動著網絡內的所有互動，支持一個自給自足且高效的生態系統。
去中心化存儲行業面臨著幾個關鍵挑戰，Coldstack項目旨在解決這些問題：
存儲解決方案的碎片化
用戶和開發者必須應對分散的去中心化存儲提供商格局，每家都有自己的協議、定價和性能特點。這種複雜性導致效率低下和成本增加。
缺乏互操作性
現有的去中心化存儲解決方案往往缺乏互操作性，使得在提供商之間移動數據或將多種服務集成到單一工作流程中變得困難。
可用性障礙
去中心化存儲的技術複雜性可能會成為主流採用的障礙，特別是對於習慣於傳統雲服務的企業而言。
Coldstack項目通過其聚合平台解決了這些痛點，該平台統一了對多個去中心化存儲網絡的訪問，自動化存儲選擇和優化，並為開發者提供熟悉的API。通過利用區塊鏈和AI，Coldstack提供了一個安全、高效且用戶友好的解決方案，改變了用戶與去中心化存儲交互的方式。
CLS代幣（Coldstack）的最大發行量為50,000,000枚代幣。當前總供應量為49,763,520 CLS，流通供應量為18,180,000 CLS，佔最大供應量的36.4%。
比例分配：
剩餘的代幣（約占最大供應量的63.6%）尚未進入流通，可能被保留、鎖定或分配給Coldstack項目未來使用，但具體細節（例如團隊、金庫、生態系統、質押）在可獲取的搜索結果中未詳細說明。
在Coldstack生態系統中，CLS代幣有多種功能：
在IDO期間，一部分CLS代幣進入流通，剩餘部分則受制於鎖定期和解鎖計劃，以確保市場穩定和Coldstack項目的長期增長。然而，確切的解鎖時間表和分配類別在當前搜索結果中未明確說明。
預計Coldstack項目將實施一個治理模型，允許CLS代幣持有者對關鍵提案和協議更改進行投票。也可能引入質押機制來激勵網絡參與和安全性，但具體參數（例如年收益率APY或質押要求）在現有數據中不可用。
Coldstack項目（CLS）憑借其AI驅動的聚合平台和統一API，成為去中心化存儲領域的一個創新解決方案，解決了關鍵挑戰。隨著生態系統的不斷發展和對可用性的關注，Coldstack項目展示出巨大的潛力，有望改變用戶和企業與去中心化存儲交互的方式。準備開始交易Coldstack（CLS）了嗎？我們的綜合指南《Coldstack（CLS）交易完整指南：從入門到實際交易》將引導您了解所需的一切知識——從CLS代幣的基本原理和錢包設置到高級交易策略和風險管理技術。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在MEXC的安全平台上掌握知識。立即探索如何最大化您的Coldstack（CLS）潛力！
