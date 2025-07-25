什麼是 Coinweb (CWEB)？數位資產簡介

Coinweb (CWEB) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Coinweb 項目提供支持，這是一個旨在解決區塊鏈互操作性和可擴展性挑戰的去中心化基礎設施。Coinweb 項目於 2021 年 12 月推出，旨在解決當前區塊鏈領域中存在的碎片化和效率低下的問題。通過其獨特的 InChain 架構，Coinweb 讓用戶和開發者能夠構建可跨多個區塊鏈無縫交互的去中心化應用程序（dApps），從而確保更高的安全性、效率和現實世界的可用性。CWEB 代幣作為 Coinweb 生態系統中的實用代幣，促進交易、激勵網絡參與並支持平台的治理機制。

Coinweb 項目於 2017 年由一群擁有區塊鏈技術、金融和軟件工程背景的專業人士創立。創始團隊的願景是打造一個能夠連接不同區塊鏈網絡的平台，從而為去中心化應用程序和現實世界採用開闢新的可能性。自成立以來，Coinweb (CWEB) 已達成多個關鍵里程碑，包括成功啟動主網、推出專有的 InChain 架構以及與區塊鏈項目和傳統企業建立戰略合作夥伴關係。這些成就使 CWEB 代幣成為區塊鏈互操作性領域的創新者，吸引了開發者、投資者和行業利益相關者的關注。

Coinweb 生態系統圍繞幾個核心產品和功能構建，共同滿足開發者、企業和終端用戶的需求：

主平台（Coinweb 協議）：

Coinweb 協議作為生態系統的基礎層，支持跨鏈 dApp 的創建和部署。通過利用 InChain 架構，該平台允許 dApp 訪問和整合來自多個區塊鏈的數據，提供增強的功能和靈活性。這種方法確保了在 Coinweb 項目上構建的應用程序可以充分利用各種底層鏈的優勢，同時最大限度地減少安全性和性能方面的妥協。

跨鏈 dApp 開發工具：

Coinweb 項目提供了一套開發工具和 SDK，簡化了構建互操作性 dApp 的過程。這些工具使開發者能夠創建可與多個區塊鏈交互的應用程序，而無需管理複雜的橋接解決方案，從而實現更流暢、高效的開發體驗。

去中心化服務與預言機：

該平台整合了去中心化服務，包括預言機，以提供可靠的鏈下數據並增強 dApp 的功能。這些服務支持廣泛的使用場景，從 DeFi 到供應鏈管理，通過確保準確且及時的數據饋送。

這些組件共同創造了一個全面的環境，其中 CWEB 代幣作為實用代幣，推動交易、激勵參與並支持網絡內的治理。

區塊鏈行業面臨著一些持續存在的挑戰，而 Coinweb 項目則致力於解決這些問題：

碎片化與缺乏互操作性：

現有的區塊鏈在孤島中運行，使得應用程序和用戶難以在網絡之間進行交互。這種碎片化限制了去中心化應用程序的潛力，並阻礙了大規模採用。

可擴展性與性能瓶頸：

許多區塊鏈在可擴展性方面遇到困難，在網絡擁堵期間導致交易速度緩慢和費用高昂。這些問題降低了區塊鏈解決方案在現實世界用例中的實用性。

開發者和用戶的複雜性：

構建和使用跨鏈應用程序通常需要處理複雜的橋接解決方案，這可能引發安全風險並增加開發成本。

Coinweb 通過其 InChain 架構解決這些痛點，實現真正的跨鏈互操作性、改進的可擴展性和簡化的開發流程。通過抽象化多個區塊鏈的複雜性，CWEB 代幣生態系統賦予開發者構建更強大、更用戶友好的 dApp 的能力，而用戶則受益於更快、更安全且更具成本效益的交易。

Coinweb (CWEB) 數字代幣的總發行量（最大供應量）為 7,680,000,000 CWEB。目前流通量根據數據來源和更新時間的不同，約在57.6 億至 61.6 億 CWEB之間。

根據 Coinweb 項目公開的代幣經濟學，總供應量的分配如下：

類別 分配代幣數量 百分比 挖礦儲備 1,680,000,000 21.90% 戰略合作夥伴 416,986,502 5.40% 公司儲備 2,946,085,170 38.40% 戰略輪 410,256,412 5.30% 私人輪 538,461,538 7.00% 公開銷售 23,076,923 0.30% 創始人 1,039,808,693 13.50% 團隊 + 顧問 343,204,805 4.50% 種子輪 282,119,956 3.70%

挖礦儲備 : 21.90%

: 21.90% 戰略合作夥伴 : 5.40%

: 5.40% 公司儲備 : 38.40%

: 38.40% 戰略輪 : 5.30%

: 5.30% 私人輪 : 7.00%

: 7.00% 公開銷售 : 0.30%

: 0.30% 創始人 : 13.50%

: 13.50% 團隊 + 顧問 : 4.50%

: 4.50% 種子輪: 3.70%

在 Coinweb 生態系統中，CWEB 代幣具有多種功能：

交易費用： 用於支付交易處理和網絡運營。

用於支付交易處理和網絡運營。 激勵措施： 獎勵驗證者、礦工和為網絡安全和功能做出貢獻的參與者。

獎勵驗證者、礦工和為網絡安全和功能做出貢獻的參與者。 治理：CWEB 代幣持有者可以參與協議治理，對平台的提案和升級進行投票。

在首次上市時，部分 CWEB 代幣進入流通，剩餘部分則受制於旨在促進長期穩定和增長的歸屬計劃和解鎖時間表。具體的解鎖計劃詳見 Coinweb 項目的白皮書，其結構旨在協調利益相關者的利益並防止市場過度供應。

Coinweb 項目實施了一種治理模式，允許 CWEB 持有者提出並對協議變更進行投票，確保社區驅動的發展。此外，用戶可以質押他們的 CWEB 代幣以賺取獎勵並參與網絡安全，收益率由網絡活動和質押參與率決定。

官方網站 : coinweb.io

: coinweb.io 白皮書: 可通過官方網站獲取

注意事項：

流通量數據在不同來源之間略有差異，可能是由於更新頻率和報告標準的不同。

比例分配基於初始代幣經濟學，可能無法反映後續的歸屬、燃燒或重新分配情況。有關最新的鏈上分佈或錢包級別的細分，請參閱 Coinweb 項目的官方瀏覽器或最新白皮書更新。

Coinweb (CWEB) 在區塊鏈互操作性領域中是一項創新解決方案，通過其 InChain 架構和跨鏈開發工具解決了關鍵挑戰。憑借其穩健的代幣經濟學、活躍的治理和不斷增長的生態系統，CWEB 代幣展示了轉變開發者和用戶與去中心化應用程序交互方式的巨大潛力。