什麼是 Chis AI？融合 AI 與區塊鏈的創新平台

Chis AI 是一個創新的 AI 服務平台，它將 AI 技術與區塊鏈技術深度融合，爲用戶提供了一種全新的 AI 服務使用方式。與傳統的 AI 服務平台不同，Chis AI 不依賴於標準的 API 訂閱模式，而是透過用戶的 $CHISAI 代幣持有量來決定 AI 服務的使用權限，確保了一個去中心化且由用戶驅動的服務體驗。

1. Chis AI 的項目介紹


在人工智能與區塊鏈技術飛速發展的時代背景下，傳統 AI 服務面臨諸多挑戰，如訂閱模式限制、資源分配不均、中央化控制等。爲解決這些問題，Chis AI 應運而生，致力於透過去中心化的方式，重新定義 AI 服務的提供與使用模式。

在 Chis AI 平台上，用戶可以輕鬆連接 Web3 錢包，如 Metamask 等，透過持有 $CHISAI 代幣來解鎖 AI 服務。這種基於代幣的存取控制機制，不僅確保了服務的公平性，還促進了代幣的流通與價值增長。

Chis AI 不僅融合了前沿的 AI 技術與區塊鏈的透明性、安全性，還通過其獨特的代幣經濟模型，爲用戶提供了更加公平、高效的 AI 服務體驗。

2. Chis AI 核心功能和特點


2.1 基於代幣的存取控制


Chis AI 採用了一種創新的基於代幣的存取控制機制。用戶需要持有一定數量的 $CHISAI 代幣，才能解鎖相應的 AI 服務。這種機制確保了服務的公平分配，避免了資源被少數用戶壟斷的情況。同時，它也激勵了用戶積極參與平台生態，透過持有和使用代幣來享受更多的 AI 服務。

2.2 分層提示系統


爲了滿足不同用戶的需求，Chis AI 引入了分層提示系統。用戶根據其持有的 $CHISAI 代幣數量，被分配到不同的層級，每個層級對應着不同的每日 AI 提示限額。這種機制既保證了新用戶的入門體驗，又獎勵了長期支持平台的忠實用戶。

2.3 多樣化的 AI 服務


Chis AI 提供了豐富多樣的 AI 服務，涵蓋了文本到圖像、文本到語音、圖像到影片、AI 代碼生成、區塊鏈應用 AI、AI 驅動的設計以及內容與營銷 AI 等多個領域。這些服務不僅滿足了用戶在不同場景下的需求，還透過 AI 技術提升了工作效率和創造力。

  • 文本到圖像：用戶只需輸入文字描述，即可生成高質量、風格多樣的 AI 圖像，適用於設計項目、營銷材料等多種場景。
  • 文本到語音：提供自然流暢的 AI 語音合成服務，支持多種語音風格和語言，適用於播客、有聲書、廣告等多種應用。
  • 圖像到影片：能夠將靜態圖像轉化爲動態影片，增強視覺敘事能力，適用於 NFT、社交媒體內容等。
  • AI 代碼生成：協助開發者生成高效代碼片段、調試腳本，並提供智能代碼建議，支持多種編程語言，包括區塊鏈應用的智能合約代碼。
  • 區塊鏈應用 AI：針對 Web3 生態系統，提供智能合約開發、代幣經濟學建模、區塊鏈數據分析等 AI 輔助服務。
  • AI 驅動的設計：生成 UI/UX 設計元素、品牌資產等創意視覺內容，幫助設計師快速實現概念可視化。
  • 內容與營銷 AI：幫助企業和創作者生成吸引人的內容，包括廣告文案、社交媒體帖子、SEO 優化文章等。

2.4 去中心化處理與安全透明


Chis AI 利用區塊鏈技術確保 AI 任務的執行既高效又安全透明。透過混合計算模型，AI 請求在鏈上和鏈下得到高效處理，既保證了速度又實現了去中心化。智能合約的應用確保了交易的公平性和防止濫用，爲用戶提供了一個可靠的服務環境。

3. $CHISAI 代幣及其功能


3.1 代幣概覽


  • 代幣名稱：Chis AI Token
  • 代幣符號：$CHISAI
  • 總供應量：1 億枚

3.2 分配比例


  • 開發：20%
  • 社區激勵：15%
  • 流動性與上市：32.5%，其中 50%用於初期流動性提供
  • 金庫：10%
  • 營銷：10%
  • 銷毀機制：10%
  • 公開銷售：2.5%

3.3 代幣主要用途


AI 提示存取：用戶需持有 $CHISAI 代幣以解鎖 AI 服務，代幣數量決定每日提示限額。

生態系統獎勵：代幣持有者可透過質押、參與治理等方式獲得額外獎勵。

質押與治理：質押 $CHISAI 代幣可賺取額外代幣，並享有平台升級、AI 模型改進等治理決策的投票權。

交易與流通：$CHISAI 代幣將在 DEX 和 CEX 上交易，支持用戶買賣代幣，確保市場流動性。

4. 如何在 MEXC 購買 $CHISAI ？


Chis AI 作爲一個融合了 AI 與區塊鏈技術的創新平台，透過其獨特的代幣經濟模型和分層提示系統，爲用戶提供了更加公平、高效的 AI 服務體驗。其多樣化的 AI 服務滿足了不同用戶的需求，而去中心化處理與安全透明的特點則確保了服務的可靠性和用戶的信任。隨着 $CHISAI 代幣的推出和市場的逐步認可，Chis AI 有望在 AI 服務領域樹立新的標杆，引領行業向更加去中心化、用戶驅動的方向發展。

在 Chis AI 蓬勃發展的進程中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的攜手合作，爲其注入了強勁的發展動力。MEXC 以其低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成爲孕育優質項目的沃土。

目前，MEXC 平台已上線 $CHISAI 現貨交易，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜索框中搜索 CHISAI 代幣名稱，選擇 CHISAI 的現貨交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


與此同時， 您可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 $CHISAI 的充值或交易活動，即有機會贏取豐厚獎勵！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

