什麼是 CESS Network ？Web3 時代的數據主權與去中心化儲存新基建









隨着 Web3 的發展，傳統的中心化雲服務（如 AWS、Google Cloud）面臨數據安全、隱私洩露、成本高昂、審查制度等問題。CESS 正是為了解決這一痛點而生。





CESS 不僅提供安全、高可用的數據儲存服務，還透過創新的內容分發系統（CD²N），實現 Web3 環境下的高效存取、數據共享和協作能力。其目標是打造一個支援隱私保護、企業級性能、內容分發能力和 AI 聯邦學習 的全棧式 Web3 儲存基礎設施。









CESS Network 透過四個關鍵層次構建了高效的去中心化數據儲存和交付架構：





區塊鏈層：提供數據儲存、所有權管理和智能合約服務，確保數據安全和網絡激勵。





分佈式儲存資源層：整合共識節點和儲存節點，負責元數據儲存、交易處理及用戶數據儲存，並優化資源利用。





內容交付網絡層：透過去中心化 CD²N 和 P2P 技術，利用緩存和檢索節點實現快速數據傳輸和降低成本。





介面層：提供 CLI、API、SDK 和 CESS AI 協議套件，支援用戶交互和 AI 訓練中的數據隱私保護。









去中心化儲存與內容分發：CESS Network 構建了一個去中心化的儲存和內容分發網絡，為 Web3 應用提供高效的數據儲存和檢索服務。





數據授權與重加密機制：透過 Proxy Re-encryption（代理重加密），用戶可授權他人臨時存取其加密數據，無需暴露原始密鑰，進一步保護了數據隱私。





Random Rotational Selection (R²S) 共識機制：CESS 獨特的 R²S 共識機制增強了網絡的去中心化和安全性，確保了儲存和檢索過程的可靠性和高效性。





多類型節點：CESS Network 包含共識節點、儲存節點、緩存節點和檢索節點四種類型，共同協作以維持網絡的穩定運行。













代幣名稱：CESS

發行量：100 億









CESS 代幣分配經過精心設計，旨在推動平台長期發展。其中，15% 分配給初始貢獻者，10% 分配給早期投資者，10% 用於社群發展、激勵和推廣，5% 用於雲合作伙伴業務合作，5% 作為基金會儲備應對緊急情況和支援未來生態發展； 30% 分配給儲存節點，15% 分配給共識節點，以及 10% 用於緩存層建設。













CESS 代幣是 CESS 網絡的原生加密貨幣，在生態系統中扮演着多種關鍵角色。它不僅是用戶參與網絡質押以賺取被動收益的媒介，還賦予代幣持有者參與治理的權利，使其能夠影響 CESS 網絡的未來發展方向。此外，CESS 代幣是存取網絡中各種儲存服務所必需的，是使用 CESS 去中心化儲存功能的通行證。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



