什麼是CELR？Celer Network數字資產介紹

Celer Network（代幣符號：CELR）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Celer Network提供動力。Celer Network是一個領先的二層擴展平台，旨在實現快速、簡單且安全的鏈下交易，涵蓋支付和通用智能合約。CELR代幣於2019年3月推出，旨在解決去中心化應用程序（dApps）和區塊鏈網絡所面臨的可擴展性和可用性挑戰。通過利用先進的鏈下擴展技術和激勵一致的加密經濟學，Celer Network讓用戶和開發者能夠構建、運營並與高度可擴展的dApp互動，確保跨多個區塊鏈的低延遲、高吞吐量和成本效益的交易。CELR加密貨幣作為該生態系統中的實用代幣，促進網絡運作、激勵參與者並支持無縫的多鏈用戶體驗。

Celer Network於2018年由一群具有知名機構和領先技術公司背景的經驗豐富的工程師和研究人員創立。創始團隊包括董末博士、劉俊達博士、李曉舟博士和梁清凱博士，他們均擁有計算機科學博士學位，並曾在谷歌、微軟和學術界等組織工作。他們的願景是打造一個能夠通過創新性的二層和跨鏈技術解決區塊鏈可擴展性和互操作性問題的平台。

自成立以來，Celer Network已達成多個重要里程碑。這些成就包括獲得大量種子輪和私募資金、在2019年啟動主網，並與主要區塊鏈項目和基礎設施提供商建立戰略合作夥伴關係。在cBridge和跨鏈消息框架發布後，該項目獲得了行業關注，確立了Celer Network在區塊鏈互操作性和擴展領域的先驅地位。

Celer Network生態系統由多個相互關聯的產品組成，旨在為尋求可擴展、跨鏈區塊鏈體驗的開發者和用戶提供全面的解決方案。

Celer cBridge:

cBridge是Celer Network的主要跨鏈橋接應用，能夠讓用戶在多個區塊鏈之間無縫轉移資產和數據。cBridge基於Celer跨鏈消息框架構建，提供快速、低成本且安全的跨鏈轉移，支持廣泛的代幣和網絡。此平台被dApp開發者和終端用戶廣泛用於高效的流動性轉移和互操作性。

跨鏈消息框架（IMF）:

IMF通過提供穩健的跨鏈通信基礎設施，進一步擴展了Celer生態系統的功能。它允許開發者構建能夠跨不同區塊鏈訪問流動性、應用邏輯和共享狀態的跨鏈原生dApp。該框架確保應用行為的一致性和統一的用戶體驗，無論底層鏈為何。

二層擴展平台:

Celer的二層擴展解決方案滿足了高吞吐量、低延遲交易的需求。通過將交易移至鏈下，僅在必要時在鏈上結算，這一組件使dApp能夠進行可擴展部署和使用，減少主區塊鏈上的擁堵和交易成本。

這三個組件共同作用，創造了一個全面的環境，其中CELR代幣作為實用代幣推動網絡內的所有交互，從而形成一個自我維持且高效的生態系統。

區塊鏈行業面臨著多個關鍵挑戰，Celer Network旨在解決這些問題：

1. 可擴展性限制:

用戶和開發者經常在主要區塊鏈上遇到交易速度慢和費用高的問題，這阻礙了去中心化應用程序的採用。這影響了終端用戶和dApp開發者，導致用戶體驗不佳和可擴展性有限。傳統的鏈上擴展解決方案難以在不損害安全性或去中心化的前提下提供必要的吞吐量。

2. 互操作性障礙:

區塊鏈生態系統的碎片化特性阻止了不同網絡之間的無縫資產和數據轉移。這種缺乏互操作性的情況限制了流動性、複雜化了用戶體驗並限制了dApp的可組合性。現有的解決方案通常複雜、緩慢或不安全，無法提供統一的跨鏈體驗。

3. 用戶體驗複雜性:

在多個區塊鏈之間導航並管理不同網絡上的資產對用戶來說可能令人困惑且容易出錯。這種複雜性阻礙了主流採用，並為新手和有經驗的參與者帶來摩擦。以往簡化用戶體驗的嘗試受到技術和可用性限制的制約。

Celer Network通過其先進的二層擴展、跨鏈消息傳遞和以用戶為中心的設計解決這些痛點。通過利用鏈下擴展和跨鏈通信技術，Celer Network提供了一個全面、高效且安全的解決方案，改變了用戶和開發者與去中心化應用程序和區塊鏈資產互動的方式。

CELR代幣（Celer Network幣）的總發行量為100億CELR。Celer Network代幣的比例分配如下：

分配 佔總供應量的百分比 挖礦獎勵 25% 團隊 18.3% 基金會 17% 私募 15.5% 種子輪 11.5% Binance Launchpad 6% 市場推廣與生態系統 5% 顧問 1.7%

- 挖礦獎勵: 25%（其中17.6%已解鎖，7.42%仍處於鎖定狀態）

- 團隊: 18.3%（已完全解鎖）

- 基金會: 17%（已完全解鎖）

- 私募: 15.5%（已完全解鎖）

- 種子輪: 11.5%（已完全解鎖）

- Binance Launchpad: 6%（已完全解鎖）

- 市場推廣與生態系統: 5%（已完全解鎖）

- 顧問: 1.7%（已完全解鎖）

根據最新數據，總供應量的92.6%已經解鎖，下一次解鎖事件定於2025年7月27日，屆時將釋放總供應量的0.25%。

在Celer Network生態系統中，CELR幣具有多種功能：

- 交易費用: CELR加密貨幣用於支付網絡內的交易費用和服務。

- 質押與激勵: 用戶可以質押CELR代幣來參與網絡安全並賺取獎勵。

- 治理: CELR持有者可以參與治理決策，對協議升級和生態系統倡議進行投票。

CELR代幣實施了去中心化治理模型，允許代幣持有者提出並對協議變更進行投票。質押CELR不僅能保護網絡，還能為參與者提供獎勵，收益率由網絡活動和質押參與情況決定。

Celer Network（CELR）在區塊鏈互操作性和擴展領域中是一項創新解決方案，通過其先進的二層技術和跨鏈消息框架解決關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和穩健的代幣經濟學，CELR代幣展現出巨大的潛力，能夠改變用戶和開發者與去中心化應用程序和數字資產互動的方式。