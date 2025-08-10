什麼是BUTTCOIN？數位資產入門介紹

BUTTCOIN是一種基於區塊鏈的加密貨幣，推動了一個去中心化、由社群驅動的平台，專注於迷因文化與數位資產實驗。該項目於2025年1月推出，旨在為那些熱衷於網路文化和幽默的人提供一個輕鬆、易於進入加密貨幣世界的入口。憑藉其在Solana區塊鏈上的根基，BUTTCOIN讓用戶能夠參與充滿活力的迷因生態系統，同時確保快速、低成本的交易和完全去中心化的結構，進行加密貨幣交易和數位資產投資。

BUTTCOIN於2025年由一位匿名開發者創建，靈感來自James D. McMurray在2013年製作的一段諷刺性YouTube影片，該影片幽默地批評了比特幣並提出了Buttcoin的概念，作為傳統加密貨幣更簡單、更容易接近的替代方案。最初的開發者通過在啟動後幾秒內出售自己的代幣，確保了沒有中央權威或團隊控制該項目——這是加密貨幣投資世界中的一個重要原則。

自推出以來，BUTTCOIN已達成了多項顯著的里程碑，包括成功在Solana區塊鏈上推出、社群迅速增長以及在MEXC等主要加密貨幣交易平台上市。該項目培育了一個強大且積極參與的社群，並持續努力與原始迷因創作者建立聯繫，進一步擴展代幣的數位資產生態系統。其獨特的品牌形象和病毒式傳播吸引力使BUTTCOIN成為數位資產投資者的突出迷因幣，類似於狗狗幣早期的成功。

BUTTCOIN生態系統由幾個相互連接的產品組成，為迷因愛好者和數位資產收藏者提供全面解決方案：

BUTTCOIN代幣平台：

BUTTCOIN的主要平台允許用戶在Solana區塊鏈上交易、持有和轉移代幣。這個平台利用Solana的高吞吐量和低費用，實現快速且成本效益高的加密貨幣交易。該平台被社群廣泛用於交易和參與迷因驅動的活動，成為數位資產投資迷因幣領域的領先解決方案。 社群成長基金：

社群成長基金通過資助社群倡議、迷因競賽和促銷活動來支持生態系統的發展。這項服務賦予用戶提議和投票選定項目的能力，促進參與性和包容性的加密貨幣投資環境。基金的去中心化方法確保所有社群成員都能為代幣的發展做出貢獻。 迷因市場：

迷因市場讓用戶能夠使用BUTTCOIN創建、購買和銷售迷因相關的數位資產，例如NFT。這一組件支持創意表達並獎勵積極參與者，代表了在加密空間中對數位文化的創新方法，並擴展了數位資產投資機會。

這些組件共同創造了一個全面的、由社群驅動的環境，其中BUTTCOIN作為實用代幣推動所有互動，支持一個自我維持且快速增長的加密貨幣交易生態系統。

迷因幣領域面臨著一些關鍵挑戰，而BUTTCOIN旨在解決這些問題：

新用戶進入的障礙：

許多新手由於複雜的技術和高昂的成本，覺得傳統加密貨幣難以親近。BUTTCOIN的有趣品牌形象和低交易費用使加密貨幣交易變得容易，降低了學習曲線，鼓勵更多人參與數位資產投資。 缺乏社群所有權：

許多項目將大量代幣分配給團隊或內部人士，導致加密貨幣投資中的中心化問題。BUTTCOIN的發行模式確保幾乎所有代幣都在公眾手中，促進真正的社群所有權和對數位資產生態系統的信任。 迷因代幣的有限用途：

大多數迷因代幣除了投機外缺乏實際用途。BUTTCOIN通過與迷因市場和社群基金整合，提供有形價值和參與機會，吸引加密貨幣交易者和數位資產持有者。

通過利用Solana技術和完全去中心化的分發方式，BUTTCOIN提供了一個安全、高效且以社群為中心的解決方案，改變用戶與迷因文化和數位資產在加密貨幣投資領域中的互動方式。

數位代幣BUTTCOIN的總發行量（最大供應量）約為9.9915億枚代幣。目前流通量幾乎相同，報告值介於9.9879億至9.9969億枚代幣之間，表明幾乎所有代幣都已在市場上流通用於加密貨幣交易。

比例分佈：

流通量： 幾乎100%的總供應量正在流通，流通量範圍為9.9879億至9.9969億枚代幣，總供應量為9.9915億至10億枚代幣，使其非常適合數位資產投資。

幾乎100%的總供應量正在流通，流通量範圍為9.9879億至9.9969億枚代幣，總供應量為9.9915億至10億枚代幣，使其非常適合數位資產投資。 鎖定/保留代幣：現有資料未顯示有大量代幣被鎖定、保留或由團隊持有；整個供應量似乎都在加密貨幣交易生態系統中公開流通。

總結表格：

指標 數值（近似值） 最大供應量 9.9915億 – 10億枚代幣 流通量 9.9879億 – 9.9969億枚代幣 流通百分比 ~99.96% – 100%

未找到官方白皮書或詳細的代幣經濟學分析，因此持有人、團隊或生態系統基金之間的確切分佈情況不明。所有可用數據表明，BUTTCOIN已經完全或幾乎完全分發並在數位資產市場中流通。

在生態系統內，BUTTCOIN具有多種功能：

交換媒介： 用於加密貨幣交易、打賞和購買迷因相關的數位資產。

用於加密貨幣交易、打賞和購買迷因相關的數位資產。 社群治理： 使持有者能夠參與社群驅動的倡議和提案，進行數位資產投資。

使持有者能夠參與社群驅動的倡議和提案，進行數位資產投資。 生態系統激勵：獎勵在迷因競賽和社群活動中積極參與的加密貨幣交易社群成員。

沒有跡象表明存在釋放或解鎖計劃；整個供應量似乎在啟動時就已全部釋放，支持透明且公平的分發，造福數位資產投資者。

現有資料未描述正式的治理或質押機制。社群參與主要由公開提案和社會共識驅動，反映項目在加密貨幣投資中的去中心化精神。

BUTTCOIN作為迷因幣領域中的一個創新、社群擁有的解決方案，通過其完全去中心化的分發和充滿活力的生態系統，解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的用戶群和對數位文化的獨特方法，BUTTCOIN展示了巨大的潛力，可以改變用戶與迷因驅動的數位資產和加密貨幣交易的互動方式。

準備開始交易BUTTCOIN了嗎？我們的綜合指南《BUTTCOIN交易完整指南：從入門到實戰操作》將帶您了解所有需要知道的內容——從BUTTCOIN基礎知識和錢包設置到高級加密貨幣交易策略和數位資產投資風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南將幫助您掌握在MEXC安全平台上交易的知識。立即探索如何最大化您在數位資產投資中的BUTTCOIN潛力！

