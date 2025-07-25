什麼是BUCKAZOIDS？數位資產簡介

BUCKAZOIDS 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，靈感來自1989年經典科幻冒險遊戲《銀河_quest III》中由Sierra On-Line推出的標誌性遊戲內貨幣。最初，Buckazoids是遊戲中用作通用銀河貨幣的金幣，讓玩家可以購買裝備、支付交通費用以及與外星商人交易——這是對數位貨幣的早期概念化。如今，BUCKAZOIDS已重新構想為一種數位資產，利用區塊鏈技術提供安全、透明且高效的交易。該代幣旨在捕捉其起源的懷舊情感，同時為尋求獨特、社區驅動型加密貨幣體驗的用戶提供現實世界的實用性。

創始團隊及其背景：

BUCKAZOIDS由一群區塊鏈愛好者和復古遊戲迷構思並推出。雖然具體創始人姓名和詳細背景在公開資料中未披露，但該項目的願景植根於彌補經典遊戲文化與現代去中心化金融之間的差距。團隊的集體經驗涵蓋區塊鏈開發、數位資產管理和社區建設，旨在打造一個既能致敬遊戲中數位貨幣遺產，又能為持有者提供實際價值的平台。

關鍵發展里程碑：

自推出以來，BUCKAZOIDS已經達成了多個顯著的里程碑。該代幣已在MEXC上市，為用戶提供了一個安全且高效的交易環境。該項目也因其獨特的品牌形象和與遊戲歷史的聯繫而受到關注，吸引了忠誠的支持者社區。儘管當前資料中未明確提及資金輪次或戰略合作夥伴關係，但在像MEXC這樣的大型交易所上市標誌著該項目成長和可及性的重要一步。

BUCKAZOIDS生態系統旨在提供一系列產品和功能，滿足加密貨幣愛好者和數位收藏品粉絲的需求：

主要平台/應用程式：

BUCKAZOIDS的主要平台是其在MEXC上的交易和管理界面，用戶可以在這裡買賣並監控他們的持有量。此平台提供即時價格數據、歷史表現追蹤和安全錢包整合，確保新老交易者都能擁有無縫體驗。

次要功能/服務：

BUCKAZOIDS透過社區驅動的倡議擴展其實用性，例如受其遊戲遺產啟發的數位收藏品和主題活動。這些功能促進了參與度並獎勵活躍參與者，在代幣周圍創造了一個充滿活力的生態系統。

額外的生態系統組件：

該項目還探索與遊戲和NFT平台的合作，旨在將BUCKAZOIDS整合為虛擬世界和數位市場中的交換媒介。這種方法利用了代幣的懷舊吸引力，同時擴大了其現實世界的使用案例。

這些產品如何協同工作：

這些組件共同創造了一個全面的環境，使BUCKAZOIDS既作為實用代幣又作為社區代幣。交易、收藏品和潛在的遊戲內應用程式的整合，使BUCKAZOIDS成為連接遊戲和去中心化金融世界的獨特橋樑。

缺乏懷舊數位資產：

許多數位貨幣缺乏強烈的文化或懷舊連結，難以培養持久的社區參與。

傳統加密貨幣通常不適合在遊戲環境中使用，限制了它們在玩家中的採用。

現有項目可能難以獎勵和留住活躍的社區成員，導致參與度和成長降低。

BUCKAZOIDS如何應對這些挑戰：

BUCKAZOIDS利用其作為受歡迎的遊戲內貨幣的獨特起源，圍繞共享的懷舊情感建立了一個充滿熱情的社區。通過專注於與遊戲平台和數位收藏品的整合，該代幣為玩家和收藏家提供了實際的實用性。社區驅動的活動和獎勵進一步激勵了參與，創造了一個在擁擠的數位資產領域中脫穎而出的自我維持生態系統。

數位代幣BUCKAZOIDS的總發行量（最大供應量）約為9.9992億枚代幣。流通供應量也報告為9.9991億至10億枚代幣，表明幾乎全部供應量已經進入流通。比例分配細節（如分配給團隊、國庫、社區或投資者的比例）在現有的搜索結果中未提供。資料來源僅確認了全部供應量正在流通，但未詳細說明代幣是如何在持有者、交易所或其他類別之間分配的。

關鍵數字：

總/最大供應量： 999,917,944 至 1,000,000,000 BUCKAZOIDS

999,917,944 至 1,000,000,000 BUCKAZOIDS 流通供應量： 999,910,000 至 1,000,000,000 BUCKAZOIDS

999,910,000 至 1,000,000,000 BUCKAZOIDS 比例分配： 公開資料中未披露

如果您需要代幣分配的詳細細分（例如團隊、社區、流動性），您可能需要查閱官方BUCKAZOIDS網站或白皮書，這些內容在當前搜索結果中未被引用。

在BUCKAZOIDS生態系統中，該代幣具有多種功能：

交換媒介： 用於在MEXC上進行交易，並可能用於遊戲或NFT平台內。

用於在MEXC上進行交易，並可能用於遊戲或NFT平台內。 社區激勵： 參與活動和社區倡議的獎勵。

參與活動和社區倡議的獎勵。 數位收藏品： 可能用於獲取或交易主題數位資產。

所有可用數據表明，幾乎所有的BUCKAZOIDS供應量已經進入流通，公開資料中未報告分階段解鎖或歸屬時間表。

目前搜索結果中沒有關於BUCKAZOIDS治理權或質押機制的公開信息。有關治理或質押的最新詳情，用戶應參閱官方項目文檔。

BUCKAZOIDS是一種創新性數位資產，將經典遊戲的懷舊情感與現代區塊鏈技術的實用性相結合。憑藉其獨特的起源、活躍的社區以及在MEXC上的全面交易支持，BUCKAZOIDS為收藏家和加密貨幣愛好者提供了一個引人入勝的選擇。