什麼是 BSV 減半？









BSV 全稱 Bitcoin SV，其中 SV 代表SatoshiVision，即中本聰願景。BSV 是比特幣網絡經過兩次硬分叉後誕生的產物。





2017 年比特幣社區由於對擴展比特幣網絡性能意見不一，支持區塊增大方案的社區成員以硬分叉升級方式創建了比特幣現金（BCH）網絡，區塊大小由原先的 1 MB 變為 32 MB。而支持鏈外擴展方案的社區成員繼續運行比特幣網絡。





2018 年 BCH 社區希望給網絡擴展更多功能從而更好建設生態，區塊鏈挖礦公司 nChain 認為附加功能違背了中本聰將比特幣建設成點對點電子支付系統的想法。這次社區意見的分歧導致 BCH 網絡發生硬分叉，BSV 網絡隨之誕生。BSV 網絡旨在實現中本聰在白皮書中所描述的願景。









減半機制是中本聰為了降低比特幣發行速度而設計的一套代碼運行制度。





BSV 網絡由比特幣網絡兩次硬分叉而來，因此繼續保持著 POW 的共識機制，同時每四年也會發生一次挖礦獎勵減半的變化。





BSV 誕生於 2018 年，第一次減半發生在 2020 年，今年即將迎來新一輪的減半。目前，距離 BSV 減半已經不到一個月的時間。









2020 年 4 月 減半，網絡出塊獎勵變為 6.25 枚 BSV。雖然減半事件被大家認為是市場利好的一個指標，但在上一次減半前，可以看到 BSV 的價格由最高點的 450 多美元降到了最低 80 美元。









2024 年 4 月減半，網絡出塊獎勵變為 3.125 枚 BSV。根據減半時間來看，這一次 BSV 的減半時間依舊會在 BTC 之前，目前市場整體行情呈現出向上的狀態，也許這一輪的減半，BSV 也會迎來一個新的高峰。













BSV 網絡最初區塊大小為 128 MB，隨後經過多次升級取消區塊上限，允許礦工可以調整他們希望開採的區塊的大小。由於區塊大小理論上無上限，因此 BSV 網絡可以在一個區塊中處理更多的交易，擁有交易速度快、成本低的特點。單一區塊更多的交易意味著能夠賺取更多交易費用，從而抵消不斷減少的挖礦區塊獎勵。





區塊的增大帶來了效率的提升，同時增加了網絡帶來了的中心化風險。增大區塊的擴容方案導致對網絡節點硬件要求的提升，帶來的結果就是只有少部分的運營商在運行，這也是 BSV 網絡多次被攻擊的原因之一。





另外相比於 BTC 和 BCH，BSV 的市場熱度一直不算高，因此流動性較差，最終反映在幣價上也相對較低，較低的幣價缺少利潤也會勸退礦工進行挖礦。









目前 BSV 代幣已登錄 MEXC 平臺，您可以在平臺進行購買。





打開 MEXC App，在頂部搜索欄中輸入 BSV，選擇 BSV 現貨交易，在 K 線頁面點擊【買入】，選擇委託方式、下單數量等信息，點擊【買入 BSV】完成購買。





如果您擅長合約操作，MEXC 也為您提供了 BSV 的合約交易。您可以在搜索欄輸入 BSV 後，選擇 BSV 永續合約進行交易。









