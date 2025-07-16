1. 什麼是 BSV BSV 全稱 Bitcoin SV，其中 SV 代表SatoshiVision，即中本聰願景。BSV 是比特幣網絡經過兩次硬分叉後誕生的產物。 2017 年比特幣社區由於對擴展比特幣網絡性能意見不一，支持區塊增大方案的社區成員以硬分叉升級方式創建了比特幣現金（BCH）網絡，區塊大小由原先的 1 MB 變為 32 MB。而支持鏈外擴展方案的社區成員繼續運行比特幣網絡。 20181. 什麼是 BSV BSV 全稱 Bitcoin SV，其中 SV 代表SatoshiVision，即中本聰願景。BSV 是比特幣網絡經過兩次硬分叉後誕生的產物。 2017 年比特幣社區由於對擴展比特幣網絡性能意見不一，支持區塊增大方案的社區成員以硬分叉升級方式創建了比特幣現金（BCH）網絡，區塊大小由原先的 1 MB 變為 32 MB。而支持鏈外擴展方案的社區成員繼續運行比特幣網絡。 2018
什麼是 BSV 減半？

1. 什麼是 BSV


BSV 全稱 Bitcoin SV，其中 SV 代表SatoshiVision，即中本聰願景。BSV 是比特幣網絡經過兩次硬分叉後誕生的產物。

2017 年比特幣社區由於對擴展比特幣網絡性能意見不一，支持區塊增大方案的社區成員以硬分叉升級方式創建了比特幣現金（BCH）網絡，區塊大小由原先的 1 MB 變為 32 MB。而支持鏈外擴展方案的社區成員繼續運行比特幣網絡。

2018 年 BCH 社區希望給網絡擴展更多功能從而更好建設生態，區塊鏈挖礦公司 nChain 認為附加功能違背了中本聰將比特幣建設成點對點電子支付系統的想法。這次社區意見的分歧導致 BCH 網絡發生硬分叉，BSV 網絡隨之誕生。BSV 網絡旨在實現中本聰在白皮書中所描述的願景。

2. 什麼是 BSV 減半


減半機制是中本聰為了降低比特幣發行速度而設計的一套代碼運行制度。

BSV 網絡由比特幣網絡兩次硬分叉而來，因此繼續保持著 POW 的共識機制，同時每四年也會發生一次挖礦獎勵減半的變化。

BSV 誕生於 2018 年，第一次減半發生在 2020 年，今年即將迎來新一輪的減半。目前，距離 BSV 減半已經不到一個月的時間。

3. 歷次 BSV 減半及影響


2020 年 4 月 減半，網絡出塊獎勵變為 6.25 枚 BSV。雖然減半事件被大家認為是市場利好的一個指標，但在上一次減半前，可以看到 BSV 的價格由最高點的 450 多美元降到了最低 80 美元。


2024 年 4 月減半，網絡出塊獎勵變為 3.125 枚 BSV。根據減半時間來看，這一次 BSV 的減半時間依舊會在 BTC 之前，目前市場整體行情呈現出向上的狀態，也許這一輪的減半，BSV 也會迎來一個新的高峰。


4. BSV 網絡優缺點


BSV 網絡最初區塊大小為 128 MB，隨後經過多次升級取消區塊上限，允許礦工可以調整他們希望開採的區塊的大小。由於區塊大小理論上無上限，因此 BSV 網絡可以在一個區塊中處理更多的交易，擁有交易速度快、成本低的特點。單一區塊更多的交易意味著能夠賺取更多交易費用，從而抵消不斷減少的挖礦區塊獎勵。

區塊的增大帶來了效率的提升，同時增加了網絡帶來了的中心化風險。增大區塊的擴容方案導致對網絡節點硬件要求的提升，帶來的結果就是只有少部分的運營商在運行，這也是 BSV 網絡多次被攻擊的原因之一。

另外相比於 BTC 和 BCH，BSV 的市場熱度一直不算高，因此流動性較差，最終反映在幣價上也相對較低，較低的幣價缺少利潤也會勸退礦工進行挖礦。

5. 如何購買 BSV


目前 BSV 代幣已登錄 MEXC 平臺，您可以在平臺進行購買。

打開 MEXC App，在頂部搜索欄中輸入 BSV，選擇 BSV 現貨交易，在 K 線頁面點擊【買入】，選擇委託方式、下單數量等信息，點擊【買入 BSV】完成購買。

如果您擅長合約操作，MEXC 也為您提供了 BSV 的合約交易。您可以在搜索欄輸入 BSV 後，選擇 BSV 永續合約進行交易。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

