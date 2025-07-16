什麼是 Boss Fighters？重塑遊戲經濟新格局的創新之作









Boss Fighters 由 Pixward Games 開發，旨在透過創新的玩家驅動經濟體系和公平代幣發行模式，為玩家提供前所未有的遊戲體驗和自主權。





Boss Fighters 是一款快節奏的多人動作遊戲，它巧妙地融合了 Web2 的便捷性和 Web3 的所有權概念。遊戲以不對稱的 1v4 競技場形式呈現，結合了 VR 和 PC 遊戲玩法，為玩家帶來了前所未有的沉浸式體驗。在每場比賽中，一名玩家在 VR 中控制一個巨大的 Boss 角色，而另外四名玩家則在 PC 上扮演戰士，共同展開一場充滿樂趣和混亂的戰鬥。









在 Boss Fighters 中，玩家可以選擇扮演巨型 Boss 或戰士：





VR Boss ：使用 VR 設備控制強大的 Boss，運用毀滅性武器與策略對抗戰士團隊。

PC戰士：單獨或組隊挑戰 Boss，利用戰術和協作擊敗對手，獲取獎勵並解鎖新裝備。





這種非對稱的對戰機制為玩家帶來了新穎的遊戲體驗。













Boss Fighters 的核心在於其玩家驅動的經濟體系。在這個體系中，玩家不再僅僅是遊戲內容的消費者，而是成為了遊戲經濟的積極參與者和塑造者。透過 BFTOKEN 代幣，玩家可以參與遊戲內的各種經濟活動，如製作和升級 NFT 裝備、提高戰後代幣收益、充值生成代幣的 NFT 等。









Boss Fighters 採用了一種革命性的公平代幣分配模式。與傳統遊戲不同，BFTOKEN 代幣的分配完全面向玩家和社群，沒有任何預留給團隊成員、顧問或風險投資人的份額。這種分配方式確保了遊戲經濟的公平性和長期可持續性，同時也最大化了玩家的利益。









Boss Fighters 支援跨平台遊戲，玩家可以在 VR、PC 以及未來的移動設備上暢玩遊戲。這種多設備支援不僅擴大了遊戲的受眾範圍，還為玩家提供了更多的遊戲選擇和靈活性。













代幣名稱：BFTOKEN

總供應量：10 億枚









玩家獎勵：70%

行銷與社群：20%

生態系統與流動性：10%













製作與升級：用於創建和強化 NFT 物品。

交易與流通：作為遊戲內主要貨幣，用於購買裝備和參與市場交易。

參與治理：持有者可參與遊戲生態的決策和治理。









Boss Fighters 作為一款創新的 Web3 動作遊戲，憑藉其玩家驅動的經濟體系和公平代幣分配模式，為玩家提供了前所未有的遊戲體驗和自主權。隨着 BFTOKEN 代幣的推出，Boss Fighters 有望在遊戲產業中樹立新的標竿，引領遊戲經濟的新潮流。





在 Boss Fighters 蓬勃發展的進程中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的攜手合作，為其注入了強勁的發展動力。MEXC 以其低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的沃土。









1）開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋框中搜尋 BFTOKEN 代幣名稱，選擇 BFTOKEN 的 現貨交易 或者 合約交易

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



