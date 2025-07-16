什麼是 Bombie？GameFi 與Web3 融合的遊戲新生態

Bombie 是一款結合 GameFi 與 Web3 元素的創新型遊戲項目，以「打殭屍賺收益」爲核心玩法，旨在爲玩家提供沉浸式的遊戲體驗與可持續的經濟激勵。自上線以來，Bombie 憑藉其獨特的遊戲機制與公平的代幣經濟模型，迅速吸引了大量用戶的關注與參與。 1. Bombie 項目概述 Bombie 是全球首款以打殭屍爲主題的 GameFi 項目，融合了區塊鏈技術與傳統遊戲元素，玩家在遊戲中通過消Bombie 是一款結合 GameFi 與 Web3 元素的創新型遊戲項目，以「打殭屍賺收益」爲核心玩法，旨在爲玩家提供沉浸式的遊戲體驗與可持續的經濟激勵。自上線以來，Bombie 憑藉其獨特的遊戲機制與公平的代幣經濟模型，迅速吸引了大量用戶的關注與參與。 1. Bombie 項目概述 Bombie 是全球首款以打殭屍爲主題的 GameFi 項目，融合了區塊鏈技術與傳統遊戲元素，玩家在遊戲中通過消
Bombie 是一款結合 GameFi 與 Web3 元素的創新型遊戲項目，以「打殭屍賺收益」爲核心玩法，旨在爲玩家提供沉浸式的遊戲體驗與可持續的經濟激勵。自上線以來，Bombie 憑藉其獨特的遊戲機制與公平的代幣經濟模型，迅速吸引了大量用戶的關注與參與。

1. Bombie 項目概述


Bombie 是全球首款以打殭屍爲主題的 GameFi 項目，融合了區塊鏈技術與傳統遊戲元素，玩家在遊戲中通過消滅殭屍獲得獎勵，並可將其兌換爲實際收益。項目採用公平啓動的代幣經濟模型，確保所有玩家在同一起跑線上競爭，避免了傳統區塊鏈遊戲中常見的「先行者優勢」問題。

2. Bombie遊戲機制


2.1 核心玩法


玩家在 Bombie 中扮演倖存者，透過完成任務、挑戰關卡等方式消滅殭屍，獲得遊戲內代幣獎勵。遊戲設有多種武器和道具，玩家可根據自身策略選擇合適的裝備，以提高戰鬥效率。

2.2 多樣化的遊戲模式


Bombie 提供多種遊戲模式，包括單人挑戰、多人合作等，滿足不同玩家的需求。此外，遊戲還設有排行榜系統，鼓勵玩家積極參與競爭，提升遊戲活躍度。

3. 什麼是 $BOMB？


3.1 代幣基本信息


$BOMB是 Bombie 遊戲的原生治理和實用代幣，總供應量爲 100 億枚。作爲 GameFi 領域的創新項目，BOMB 透過公平發佈（Fair Launch）模型分配，70% 的代幣將透過空投方式直接發放給活躍玩家，確保社區成員能夠直接從項目發展中受益。

3.2 代幣分配機制


  • 空投分配（70%）：空投對象爲過去六個月內在 LINETelegram 平台上積極參與 Bombie 遊戲的玩家。空投數量將根據玩家的遊戲活動、排行榜表現和參與度等指標綜合確定。
  • 團隊分配（10%）：團隊代幣設有 12 個月的鎖定期，之後在接下來的 12 個月內線性釋放。這一機制旨在確保團隊與項目的長期利益綁定，共同推動生態發展。
  • 流動性池（5%）：爲確保交易順暢並減少價格波動，5% 的代幣將分配至 TON、Kaia 和 ETH 等區塊鏈平台的流動性池中。
  • 國庫儲備（15%）：國庫資金將用於支持遊戲的持續升級、平台開發、市場營銷及戰略合作伙伴關係建立，爲項目的長期發展提供堅實保障。


3.3 代幣功能以及使用場景


遊戲內經濟循環：玩家透過完成挑戰、贏得比賽和參與錦標賽獲得 $BOMB，並可用於解鎖高級功能或提升遊戲體驗。

質押與獎勵：玩家可質押 $BOMB 參與其他遊戲，獲取額外收益，激勵長期參與。

跨平台整合：$BOMB 在 LINE 和 Telegram 平台間實現無縫經濟互動，構建統一的代幣經濟體系。

4. 如何領取空投


Bombie 透過公平發佈模型分配代幣，70% 的代幣將透過空投方式直接發放給活躍玩家。空投對象爲過去六個月內在 LINE 或 Telegram 平台上積極參與 Bombie 遊戲的玩家。空投數量將根據玩家的遊戲活動、排行榜表現和參與度等指標綜合確定。

5. 如何在 MEXC 購買 $BOMB？


Bombie 作爲 GameFi 領域的創新項目，通過獨特的遊戲玩法、公平的代幣分配機制和去中心化的治理框架，成功吸引了全球用戶的關注。隨著項目的不斷推進和生態系統的持續擴展，Bombie 有望成爲連接遊戲與區塊鏈技術的橋樑，爲玩家帶來前所未有的遊戲體驗和經濟收益。未來，Bombie 將繼續秉承創新理念，與社區共同成長，探索更多可能性。

目前，MEXC 平台已上線 $BOMB ，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）打開並登錄 MEXC App 或官方網站
2）在搜索框中搜索 BOMB 代幣名稱，選擇 BOMB 的現貨交易或者合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。


