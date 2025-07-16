什麼是BLAST？數位資產簡介

Blast 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Blast Layer 2 (L2) 網路 提供動力。這是一種以太坊擴展解決方案，旨在為ETH 和穩定幣提供原生收益。Blast 於 2024 年推出，旨在解決以太坊主網長期存在的可擴展性、高交易費用和有限收益機會等挑戰。通過利用先進的第二層技術，Blast 讓用戶能夠以更低的費用和更高的吞吐量進行交易，同時無需離開網路即可賺取資產收益。這種獨特的方法使 Blast 成為去中心化金融（DeFi）演進中的重要角色，為用戶和開發者提供了效率和被動收入的機會。
BLAST 於 2024 年由一群具有豐富以太坊擴展解決方案和金融基礎設施經驗的區塊鏈工程師和 DeFi 創新者創立。核心團隊此前曾參與多個主要的以太坊項目，並擁有構建安全高效區塊鏈系統的良好記錄。他們的願景是打造一個不僅能擴展以太坊，還能將原生收益機制直接整合到協議中的第二層平台，從而改變用戶與 DeFi 互動的方式。
自成立以來，Blast 已達成多個重要的里程碑，包括主網的成功啟動、ETH 和穩定幣原生收益的引入，以及不斷增長的 dApp 和合作夥伴生態系統的加入。該項目在主網發布及其獨特收益模型宣布後獲得了大量關注，使 Blast 成為以太坊第二層領域的創新者。
BLAST 生態系統由多個互聯產品組成，旨在為用戶和開發者提供無縫且有益的體驗：
Blast 第二層網路：
生態系統的核心，這一第二層解決方案實現了快速、低成本的交易，同時為 ETH 和穩定幣提供原生收益。用戶可以將資產從以太坊主網橋接到 Blast，並立即開始賺取收益，使其成為尋求效率和被動收入的 DeFi 參與者的領先解決方案。
原生收益協議：
BLAST 協議自動向持有 ETH 和穩定幣的用戶分發收益。這是通過協議級別的激勵措施和與收益生成策略的整合來實現的，讓用戶無需複雜的抵押或第三方平台即可享受 DeFi 回報。
生態系統 dApp 與整合：
Blast 網路支持一系列不斷增長的去中心化應用程式，包括 DeFi 協議、NFT 平台和遊戲項目。這些 dApp 利用 BLAST 的可擴展性和收益功能，提供增強的用戶體驗和新的金融產品。
這些組件共同構建了一個全面且自我維持的生態系統，其中 BLAST 作為效用和治理代幣，驅動著網路內的所有互動。
DeFi 領域面臨著幾個關鍵挑戰，而 Blast 旨在解決這些問題：
高交易費用：
以太坊的普及導致網路擁堵和高昂的 gas 費用，使許多用戶無法使用 DeFi。
有限的收益機會：
在 ETH 和穩定幣上賺取收益通常需要複雜的抵押或第三方協議，帶來額外的風險和摩擦。
可擴展性限制：
以太坊主網有限的吞吐量限制了 DeFi 應用程式的增長和可用性。
Blast 通過其第二層架構解決這些痛點，該架構降低了交易成本並提高了吞吐量，而其原生收益協議則簡化並民主化了對 DeFi 收益的訪問。通過將收益直接整合到網路中，BLAST 消除了用戶導航多個平台的需求，為數位資產的被動收入提供了安全且高效的解決方案。
數位代幣 BLAST 的總發行量（總供應量）為 1,000 億 BLAST。目前市場上流通的流通供應量約為414 億 BLAST。
比例分配：
關鍵數據：
有關代幣經濟學的更多細節，包括具體分配（如團隊、投資者、生態系統等），您需要查閱 BLAST 的官方網站或白皮書。官方網站列為 https://blastblastblast.com。然而，搜索結果並未提供白皮書的直接連結或超出流通和總供應量的詳細分配。
在 Blast 生態系統中，BLAST 代幣具有多種功能：
截至目前，約 41.4% 的 BLAST 代幣正在流通。剩餘的代幣預計將根據項目定義的時間表解鎖，可能包括團隊成員的鎖定期、生態系統激勵和社區獎勵。解鎖時間表的具體細節在當前搜索結果中不可用，需要參考官方白皮書。
BLAST 實施了一種治理模式，允許代幣持有者提出並對協議變更進行投票，確保社區驅動的發展。此外，用戶可能能夠質押 BLAST 代幣以獲得獎勵或參與網路安全，但具體的質押機制和 APY 細節在現有信息中未提供。
Blast 作為以太坊第二層領域的一個創新解決方案，通過其可擴展架構和原生收益功能解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和獨特的 DeFi 方法，BLAST 展現出巨大的潛力，將改變用戶和開發者與數位資產互動的方式。
準備好開始交易 BLAST 了嗎？我們的綜合指南《BLAST 交易完整指南：從入門到實戰交易》將帶您了解所需的一切——從 BLAST 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將在 MEXC 安全平台上為您提供知識。立即探索如何最大化您的 BLAST 潛力！
