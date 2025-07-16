什麼是比特幣？新手必讀的加密貨幣入門指南









2）比特幣基於區塊鏈技術運作，所有交易公開透明、不依賴銀行或政府中介。

3）用戶可以透過交易所購買、朋友轉帳或「挖礦」獲取比特幣。

4）比特幣被稱為「數位黃金」，可用於支付、價值儲存和投資交易。

5）儘管前景廣闊，但比特幣也存在價格波動、法律風險和安全隱患，需理性看待與使用。

















當用戶發起一筆比特幣轉帳時，系統會廣播這筆交易資訊到整個比特幣網絡。此時全球各地運行着特殊計算設備的用戶（被稱為「礦工」）開始對這筆交易進行驗證。









一旦區塊被成功添加到鏈上，這筆交易就被永久記錄下來，並向整個網絡廣播，其他節點也會同步更新數據。這種設計確保了交易的不可篡改性與公開透明。





作為對計算資源與電力消耗的回報，首先解決加密難題的礦工將獲得系統獎勵的新比特幣以及本區塊中交易的手續費。這一機制被稱為「挖礦」，也是比特幣發行的唯一方式。





目前，每挖出一個新區塊的系統獎勵約為 3.125 個比特幣（每四年減半一次），預計最終將達到上限 2,100 萬枚。









與傳統貨幣相比，比特幣具有去中心化、總量恆定、公開透明不可篡改、全球流通、安全等特點。





去中心化：比特幣是一種分布式的加密貨幣。其發行和交易不依賴中心化機構，而是由一個個獨立節點決定，且任何節點的進入或離開都不會對整個系統產生決定性影響。這也是比特幣安全與自由的保證。





總量恆定：比特幣總量恆定且按照一定規則被挖出。算法決定比特幣總量為 2,100 萬枚，比特幣網絡每 10 分鐘釋放出一定數量的比特幣，又由於其每四年一次的產量減半（也稱區塊獎勵減半），預計 2140 年發行完畢。比特幣已經歷 3 次減半，2012 年，從每 10 分鐘釋放 50 枚 BTC 變為 25 枚 BTC；2016 年，從 25 枚 BTC 變為 12.5 枚 BTC；2020 年，從 12.5 枚 BTC 到 6.25 枚 BTC；2024 年，從 6.25 枚 BTC 到 3.125 枚 BTC。獨特的減半機制使比特幣具有很強的稀缺性，受到更多投資者的追捧。





公開透明不可篡改：關於比特幣的任何交易行為都是公開透明的，在區塊鏈上可以查到，且交易數據不能篡改，甚至交易者身分都是匿名的，天然具有良好的匿名特性。





安全：比特幣是安全的，因為比特幣的金融系統由世界各地的無數計算機運行。如果想要成功攻擊比特幣區塊鏈，黑客必須擁有比特幣區塊鏈網絡 50% 以上的算力，這是極其困難的。





全球流通：與法定貨幣不同的是，比特幣是價值資產，不經過任何機構的管控。像跨國匯款等國際交易往來，會被記錄在案，且要經過層層外匯管制機構，交易時間長；而比特幣交易則只需要輸入數位地址，點一下滑鼠，等待網絡確認就交易成功了。





比特幣的以上特點極具創新性，使得其受到人們的廣泛認可和使用，如使用比特幣進行跨國轉帳等。現在比特幣被越來越多的投資者看重，長期持有價值儲存，來實現抗通脹及財富升值。









轉帳支付：比特幣作為一種點對點的電子現金系統，可以讓用戶在全球範圍內快速、安全地完成支付和轉帳。傳統的跨國匯款可能需要幾天時間，並收取高昂的手續費，而比特幣交易通常在幾十分鐘內確認完成，手續費也相對較低，尤其在沒有中介銀行的參與下，效率更高。





價值儲存：由於其總量恆定且不會被人為增發，比特幣被很多人視為「數位黃金」。在全球經濟不穩定、通貨膨脹加劇的背景下，比特幣逐漸成為一種對沖法幣貶值的資產工具。部分國家的民眾甚至因本國貨幣極度貶值，轉而選擇持有比特幣保值資產。





與黃金類似，比特幣可以長期持有，不依賴任何機構或政府，是一種無需許可的價值儲藏方式，尤其受到長期投資者和機構青睞。





投資交易：比特幣的高波動性吸引了大量投資者和交易者。用戶可以透過各種加密貨幣交易所（如 MEXC 等）進行現貨買賣，也可以參與合約交易等金融衍生品。





對短線交易者來說，比特幣價格的大起大落意味着有較多盈利機會；而對長期持有者（HODLer）來說，歷史數據顯示，比特幣在長期趨勢中整體呈上升趨勢。投資者需根據自身風險偏好與時間週期選擇合適的策略。









比特幣增強了流動性並削減了通脹風險。其去中心化的性質極具吸引力，因為世界不再需要信任第三方來進行支付。人們可以輕鬆管理有關交易/貨幣的資訊。





擁有比特幣的方式有很多，常見的有挖礦、交易所購買及空投獎勵等。早期可以透過挖礦來獲得比特幣，透過購買專業的挖礦設備將獲得的比特幣打到比特幣錢包。隨着比特幣價格上漲，全網算力不斷增加，挖礦競爭激烈等因素，挖礦難度越來越大。





對於普通投資者來說，您可以透過 MEXC 交易所的現貨交易購買 BTC，購買具體步驟如下：





1）打開並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋框中搜尋 BTC 代幣名稱，選擇 BTC 的 現貨交易

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。













價格波動大：比特幣市場波動性極高，其價格常常在短時間內大幅上漲或下跌。這種波動源於市場供需變化、宏觀經濟因素、監管政策變化、以及市場情緒等多種因素。對於普通投資者而言，如果沒有良好的風險控制或對市場的了解不足，可能會遭受重大虧損。因此，在投資比特幣時，建議只使用自己能承受的閒置資金。





法律政策差異：各國對比特幣的態度存在顯著差異。有些國家對比特幣較為開放，制定了明確的法律框架，使得交易合法、可監管。但在另一些國家則禁止比特幣交易甚至挖礦。這意味着，投資者在不同國家可能面臨完全不同的法律環境。一旦某國出台新政策限制加密貨幣活動，可能會對市場價格和用戶權益產生直接衝擊。因此，在使用或投資比特幣前，了解當地法律政策非常必要。





安全問題：比特幣雖然本身系統設計安全，但其使用和儲存方式卻容易受到人為疏忽或黑客攻擊的影響。最常見的風險包括：

私鑰丟失：私鑰是存取你比特幣資產的唯一憑證，一旦丟失，資產將永遠無法找回，沒有任何機構可以幫你恢復。

錢包被盜：如果使用的軟件錢包未加密，或使用不安全的設備登錄，可能被惡意軟件或黑客攻擊竊取資產。

交易所安全漏洞：多個大型加密貨幣交易所歷史上曾遭遇重大安全事故（如 Mt.Gox ），導致用戶資產大量損失。





因此，使用比特幣時需加強自身的安全意識，如使用硬件錢包保存大量資產、啟用多重身分驗證、避免將資產長期存放在中心化交易所等。













主流接納：比特幣從小眾圈子走入大眾視野的過程中，逐漸獲得了各類大型企業和金融機構的關注，很多如 MicroStrategy 上市公司也將部分資產配置為比特幣。此外，全球多家傳統金融服務商（如 Visa、MasterCard、PayPal）開始支持用戶進行加密貨幣交易和支付。這些舉措說明比特幣正逐步從「投機工具」走向「合規資產」，並有望成為未來金融體系的一部分。





作為資產配置：在高通脹與貨幣貶值的全球背景下，越來越多的機構投資者將比特幣納入資產組合，用於分散風險、對沖通脹。像貝萊德、富達等全球資產管理巨頭開始推出相關比特幣現貨基金產品。同時，比特幣被視為「數位黃金」的定位日益鞏固，尤其在地緣政治動盪或傳統金融市場不穩定時期，其避險屬性受到追捧。隨着監管政策逐步明確、市場基礎設施愈發完善，未來幾年比特幣的「金融正規軍」地位或將進一步確立。









比特幣不僅是一次技術革新，更是一場全球範圍內對金融體系的重新思考。它代表了去中心化信任機制的可能性，也開啟了全新時代的價值儲存方式。對新手而言，理解其基本原理和風險是入門的第一步。而對整個社會來說，比特幣的存在促使我們重新審視「貨幣」的本質。在未來，隨着技術演進和政策逐步完善，比特幣將繼續在金融、支付、資產配置等領域釋放潛力，成為不可忽視的全球數位資產標杆。





免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。







