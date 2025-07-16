什麼是BENJI？數字資產簡介

什麼是BENJI？了解基本概念 BENJI 是一種基於區塊鏈的數位代幣，代表富蘭克林鏈上美國政府貨幣基金（FOBXX）的股份，這是一種由富蘭克林坦伯頓管理的受監管貨幣市場基金。BENJI 於 2021 年 4 月推出，旨在將區塊鏈技術的效率、透明度和可編程性帶入傳統金融產品中。通過將貨幣市場基金代幣化，BENJI 讓投資者能夠在鏈上獲取穩定且能產生收益的資產，將傳統金融的可靠性與去中心化網絡的速度什麼是BENJI？了解基本概念 BENJI 是一種基於區塊鏈的數位代幣，代表富蘭克林鏈上美國政府貨幣基金（FOBXX）的股份，這是一種由富蘭克林坦伯頓管理的受監管貨幣市場基金。BENJI 於 2021 年 4 月推出，旨在將區塊鏈技術的效率、透明度和可編程性帶入傳統金融產品中。通過將貨幣市場基金代幣化，BENJI 讓投資者能夠在鏈上獲取穩定且能產生收益的資產，將傳統金融的可靠性與去中心化網絡的速度
2025年7月16日
什麼是BENJI？了解基本概念

BENJI 是一種基於區塊鏈的數位代幣，代表富蘭克林鏈上美國政府貨幣基金（FOBXX）的股份，這是一種由富蘭克林坦伯頓管理的受監管貨幣市場基金。BENJI 於 2021 年 4 月推出，旨在將區塊鏈技術的效率、透明度和可編程性帶入傳統金融產品中。通過將貨幣市場基金代幣化，BENJI 讓投資者能夠在鏈上獲取穩定且能產生收益的資產，將傳統金融的可靠性與去中心化網絡的速度和可訪問性結合起來。該代幣可在多個區塊鏈上使用，包括 Stellar、以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos 和 Base，從而在數位資產生態系統中實現廣泛的可訪問性和互操作性。

BENJI 的團隊及發展歷史

BENJI 是由全球投資管理機構富蘭克林坦伯頓推出的，該機構在傳統金融領域享有長期聲譽。該項目始於 2019 年，當年 9 月提交了最初的 SEC 註冊聲明。開發團隊於 2020 年 9 月成立，並於次月開始積極開發。第一個重大里程碑是在 2021 年 4 月，當時 BENJI 代幣和 FOBXX 基金在 Stellar 網絡上線。自那時起，該平台迅速擴展，於 2022 年 2 月推出了面向零售投資者的移動應用程序，並於 2023 年 1 月推出了面向機構的網頁界面。BENJI 持續擴大其網絡覆蓋範圍，陸續於 2023 年 4 月支持 Polygon、2024 年 8 月支持 Arbitrum 和 Avalanche、2024 年 9 月支持以太坊和 Aptos，以及 2024 年 10 月支持 Base。該項目的願景是利用區塊鏈技術提高效率、透明度和投資者賦能，從而改變資產管理。

BENJI 生態系統的核心產品與功能

BENJI 生態系統 設計用於提供無縫訪問代幣化的貨幣市場基金股份，包含幾個關鍵組件：

Benji 平台（主要應用程式）：
Benji 平台是投資者購買、持有和轉讓 BENJI 代幣的主要界面。它利用區塊鏈技術提供對持有資產和收益累積的即時可視性，確保透明度和效率。該平台可通過網頁和移動應用程序訪問，適用于零售和機構投資者。

即時收益計算：
BENJI 生態系統的一個突出特點是其即時收益計算功能，最初在 Stellar 網絡上推出。與定期分配收益的傳統基金不同，BENJI 讓投資者能夠看到他們的收益每秒鐘的累積情況，在流動性和投資策略管理方面提供了前所未有的透明度和靈活性。

多鏈可訪問性：
BENJI 代幣可在多個領先的區塊鏈上使用，包括 Stellar、以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos 和 Base。這種多鏈方法確保了廣泛的可訪問性、互操作性和韌性，使用戶可以在其偏好的網絡上與 BENJI 進行交互。

這些組件共同創造了一個全面的環境，其中 BENJI 作為實用型代幣驅動所有交互，從投資和收益累積到轉帳和贖回，促進了一個自我維持且高效的生態系統。

BENJI 致力解決的問題

資產管理行業面臨著一些持續存在的挑戰，而 BENJI 希望解決這些問題：

傳統基金的有限可訪問性：
許多投資者由於地理、監管或技術限制而難以訪問受監管的貨幣市場基金。BENJI 通過將基金股份作為數位代幣在公共區塊鏈上提供來實現民主化訪問，減少摩擦並擴大覆蓋範圍。

缺乏透明度和即時數據：
傳統投資產品通常對持有資產和收益累積的可見性有限，更新僅定期進行。BENJI 的即時收益計算和鏈上透明度賦予投資者即時數據，增強信任和決策能力。

低效的結算和轉帳流程：
傳統金融系統可能緩慢且成本高昂，特別是在跨境交易時。通過利用區塊鏈，BENJI 實現了近乎即時、低成本的轉帳和結算，提高了流動性和運營效率。

BENJI 通過創新地使用區塊鏈技術解決了這些痛點，為零售和機構投資者提供了一個透明、高效且可訪問的解決方案。

BENJI 代幣經濟學解析

總供應量與分配結構

BENJI 數位代幣的總發行量目前為 7.75 億美元。其中，4.9 億美元部署在 Stellar 網絡上。BENJI 由富蘭克林坦伯頓發行，作為其代幣化貨幣市場基金的一部分，並可在多個區塊鏈上使用，包括 Stellar、以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos 和 Base。

比例分配（按網絡，截至最新可用數據）：

網絡部署金額（美元）佔總發行量的比例
Stellar4.9 億美元~63%
其他網絡*2.85 億美元~37%
總計7.75 億美元100%

*其他網絡包括以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos 和 Base，但未提供每個網絡的具體細分。

代幣用途與用例

  • 基金股份的表示：每個 BENJI 代幣代表富蘭克林鏈上美國政府貨幣基金（FOBXX）的一股，提供直接接觸受監管、能產生收益的資產。
  • 即時收益累積：投資者可以即時獲得收益，累積和可視性精確到每秒，增強透明度和靈活性。
  • 可轉讓性：BENJI 代幣可以在支持的區塊鏈之間進行點對點轉移，實現高效且低成本的交易。
  • 鏈上透明度：所有交易和持有記錄都記錄在公共區塊鏈上，允許獨立驗證和審計。

流通計劃與解鎖時間表

BENJI 代幣隨著基礎基金股份的購買而發行，沒有固定的解鎖時間表。供應量根據投資者需求和基金流入/流出情況擴大或縮小，保持代幣與基金股份之間的 1:1 對應關係。

治理和質押機制

作為受監管基金的代幣化表示，BENJI 不實施傳統的鏈上治理或質押機制。相反，治理由富蘭克林坦伯頓根據監管要求和基金管理最佳實踐進行管理。投資者享受基金的收益和運營透明度，但不參與協議層級的治理或質押獎勵。

結論

BENJI 在數位資產和資產管理領域中作為一個創新的解決方案，通過其實時收益計算、鏈上透明度和多鏈可訪問性解決了關鍵挑戰。憑藉不斷增長的生態系統和富蘭克林坦伯頓的堅實支持，BENJI 展現出巨大的潛力，能夠改變投資者訪問和與受監管金融產品互動的方式。準備開始交易 BENJI 了嗎？我們的綜合指南《BENJI 交易完整指南：從入門到實際交易》將引導您了解所需的一切知識——從 BENJI 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南將幫助您掌握在 MEXC 安全平台上交易的知識。立即探索如何最大化您的 BENJI 潛力！

