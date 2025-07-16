什麼是BENJI？數字資產簡介

BENJI 是一種基於區塊鏈的數位代幣，代表富蘭克林鏈上美國政府貨幣基金（FOBXX）的股份，這是一種由富蘭克林坦伯頓管理的受監管貨幣市場基金。BENJI 於 2021 年 4 月推出，旨在將區塊鏈技術的效率、透明度和可編程性帶入傳統金融產品中。通過將貨幣市場基金代幣化，BENJI 讓投資者能夠在鏈上獲取穩定且能產生收益的資產，將傳統金融的可靠性與去中心化網絡的速度和可訪問性結合起來。該代幣可在多個區塊鏈上使用，包括 Stellar、以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos 和 Base，從而在數位資產生態系統中實現廣泛的可訪問性和互操作性。
BENJI 是由全球投資管理機構富蘭克林坦伯頓推出的，該機構在傳統金融領域享有長期聲譽。該項目始於 2019 年，當年 9 月提交了最初的 SEC 註冊聲明。開發團隊於 2020 年 9 月成立，並於次月開始積極開發。第一個重大里程碑是在 2021 年 4 月，當時 BENJI 代幣和 FOBXX 基金在 Stellar 網絡上線。自那時起，該平台迅速擴展，於 2022 年 2 月推出了面向零售投資者的移動應用程序，並於 2023 年 1 月推出了面向機構的網頁界面。BENJI 持續擴大其網絡覆蓋範圍，陸續於 2023 年 4 月支持 Polygon、2024 年 8 月支持 Arbitrum 和 Avalanche、2024 年 9 月支持以太坊和 Aptos，以及 2024 年 10 月支持 Base。該項目的願景是利用區塊鏈技術提高效率、透明度和投資者賦能，從而改變資產管理。
BENJI 生態系統 設計用於提供無縫訪問代幣化的貨幣市場基金股份，包含幾個關鍵組件：
Benji 平台（主要應用程式）：
Benji 平台是投資者購買、持有和轉讓 BENJI 代幣的主要界面。它利用區塊鏈技術提供對持有資產和收益累積的即時可視性，確保透明度和效率。該平台可通過網頁和移動應用程序訪問，適用于零售和機構投資者。
即時收益計算：
BENJI 生態系統的一個突出特點是其即時收益計算功能，最初在 Stellar 網絡上推出。與定期分配收益的傳統基金不同，BENJI 讓投資者能夠看到他們的收益每秒鐘的累積情況，在流動性和投資策略管理方面提供了前所未有的透明度和靈活性。
多鏈可訪問性：
BENJI 代幣可在多個領先的區塊鏈上使用，包括 Stellar、以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos 和 Base。這種多鏈方法確保了廣泛的可訪問性、互操作性和韌性，使用戶可以在其偏好的網絡上與 BENJI 進行交互。
這些組件共同創造了一個全面的環境，其中 BENJI 作為實用型代幣驅動所有交互，從投資和收益累積到轉帳和贖回，促進了一個自我維持且高效的生態系統。
資產管理行業面臨著一些持續存在的挑戰，而 BENJI 希望解決這些問題：
傳統基金的有限可訪問性：
許多投資者由於地理、監管或技術限制而難以訪問受監管的貨幣市場基金。BENJI 通過將基金股份作為數位代幣在公共區塊鏈上提供來實現民主化訪問，減少摩擦並擴大覆蓋範圍。
缺乏透明度和即時數據：
傳統投資產品通常對持有資產和收益累積的可見性有限，更新僅定期進行。BENJI 的即時收益計算和鏈上透明度賦予投資者即時數據，增強信任和決策能力。
低效的結算和轉帳流程：
傳統金融系統可能緩慢且成本高昂，特別是在跨境交易時。通過利用區塊鏈，BENJI 實現了近乎即時、低成本的轉帳和結算，提高了流動性和運營效率。
BENJI 通過創新地使用區塊鏈技術解決了這些痛點，為零售和機構投資者提供了一個透明、高效且可訪問的解決方案。
BENJI 數位代幣的總發行量目前為 7.75 億美元。其中，4.9 億美元部署在 Stellar 網絡上。BENJI 由富蘭克林坦伯頓發行，作為其代幣化貨幣市場基金的一部分，並可在多個區塊鏈上使用，包括 Stellar、以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos 和 Base。
比例分配（按網絡，截至最新可用數據）：
|網絡
|部署金額（美元）
|佔總發行量的比例
|Stellar
|4.9 億美元
|~63%
|其他網絡*
|2.85 億美元
|~37%
|總計
|7.75 億美元
|100%
*其他網絡包括以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos 和 Base，但未提供每個網絡的具體細分。
BENJI 代幣隨著基礎基金股份的購買而發行，沒有固定的解鎖時間表。供應量根據投資者需求和基金流入/流出情況擴大或縮小，保持代幣與基金股份之間的 1:1 對應關係。
作為受監管基金的代幣化表示，BENJI 不實施傳統的鏈上治理或質押機制。相反，治理由富蘭克林坦伯頓根據監管要求和基金管理最佳實踐進行管理。投資者享受基金的收益和運營透明度，但不參與協議層級的治理或質押獎勵。
BENJI 在數位資產和資產管理領域中作為一個創新的解決方案，通過其實時收益計算、鏈上透明度和多鏈可訪問性解決了關鍵挑戰。憑藉不斷增長的生態系統和富蘭克林坦伯頓的堅實支持，BENJI 展現出巨大的潛力，能夠改變投資者訪問和與受監管金融產品互動的方式。準備開始交易 BENJI 了嗎？我們的綜合指南《BENJI 交易完整指南：從入門到實際交易》將引導您了解所需的一切知識——從 BENJI 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南將幫助您掌握在 MEXC 安全平台上交易的知識。立即探索如何最大化您的 BENJI 潛力！
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。