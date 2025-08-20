什麼是 Babylon (BABY)？數位資產簡介

Babylon (BABY) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動 Babylon 去中心化平台，旨在解決去中心化安全性和比特幣質押中的關鍵挑戰。Babylon (BABY) 於 2025 年 4 月推出，旨在為比特幣持有者和 DeFi 參與者解決安全且去中心化的信任問題。憑藉其創新協議，Babylon 讓用戶能夠以非託管的方式進行比特幣質押，提升安全性和收益機會，同時確保透明度、效率以及社區驅動的治理。

Babylon (BABY) 於 2024 年由一群經驗豐富的區塊鏈研究人員和工程師創立，其中許多人具有密碼學、分散式系統和 DeFi 協議開發的背景。創始團隊的願景是建立一個平台，通過啟用安全的去中心化比特幣質押和無信任的收益生成來轉變比特幣的效用。他們的專業涵蓋了學術研究、開源開發以及對主要區塊鏈項目的成功貢獻。

自成立以來，Babylon 已達成多個重要里程碑，包括從領先的風險投資公司獲得大量種子資金，於 2025 年初推出 Babylon 主網，並與著名的 DeFi 協議和安全審計公司建立戰略合作夥伴關係。該項目在宣布其創新的比特幣質押協議後獲得了廣泛關注，使 Babylon (BABY) 成為去中心化安全和跨鏈收益生成的先驅。

Babylon 生態系統由多個互聯產品組成，為比特幣持有者、DeFi 使用者和協議開發者提供全面的解決方案：

Babylon 質押協議： Babylon 生態系統的核心平台，該協議允許用戶以非託管、去中心化的方式進行比特幣質押。它利用先進的密碼學技術確保用戶資金的安全，同時生成收益。該協議已經被數千名希望在不犧牲安全性的前提下最大化比特幣效用的用戶使用。 Babylon 安全層： 這項服務通過為其他區塊鏈和 DeFi 協議提供去中心化的安全性來擴展 Babylon 的功能。通過與 Babylon 整合，項目可以獲得強大且由社區驅動的安全層，降低攻擊風險並增強用戶的信任。 Babylon 治理中心： 治理組件讓 BABY 代幣持有者能夠提出並投票支持協議升級、通膨率和生態系統補助。這確保了 Babylon 網絡以去中心化和社區驅動的方式發展，支持長期可持續性和創新。

這些組件共同作用，創造了一個綜合環境，BABY 作為實用和治理代幣，推動所有互動並激勵 Babylon 網絡中的積極參與。

去中心化金融（DeFi）和比特幣生態系統目前面臨著幾個關鍵挑戰，而 Babylon (BABY) 致力於解決這些問題：

缺乏安全的比特幣質押： 比特幣持有者賺取收益的選項有限，通常需要放棄託管或依賴中心化中介機構。這使用戶暴露於交易對手風險並限制了資產的效用。Babylon 的協議啟用了非託管、去中心化的比特幣質押，讓用戶能夠安全地賺取收益。 DeFi 協議去中心化安全性不足： 許多 DeFi 項目由於難以獲得去中心化的安全解決方案而在保護協議免受攻擊方面面臨困難。Babylon 的安全層提供了一個可擴展且由社區驅動的防禦機制，減少漏洞並增加用戶的信任。 碎片化的治理和激勵錯位： 現有的協議往往缺乏有效的治理模式，導致激勵錯位和創新緩慢。Babylon 的治理中心賦予 BABY 代幣持有者塑造協議未來的能力，確保發展符合社區利益和生態系統增長。

通過利用先進的密碼學和去中心化治理，Babylon 提供了一個安全、高效且由社區驅動的解決方案，改變了比特幣和 DeFi 使用者與數位資產互動的方式。

Babylon (BABY) 數位代幣的總發行量設定為初始供應量 10,000,000,000 BABY，由於持續的通膨（第一年年通膨率為 8%；未來比率由治理決定），最大供應量無上限。上市時，總代幣供應量為 10,015,636,491 BABY，流通供應量為 2,294,036,491 BABY（佔總供應量的 22.90%）。

比例分配：

HODLer 空投： 75,000,000 BABY（佔初始供應量的 0.75%）。

75,000,000 BABY（佔初始供應量的 0.75%）。 其他行銷活動： 121,600,000 BABY（將在上市六個月後分配）。

121,600,000 BABY（將在上市六個月後分配）。 早期用戶和貢獻者： 600,000,000 BABY（佔總供應量的 6%，通過空投分配）。

600,000,000 BABY（佔總供應量的 6%，通過空投分配）。 上市時流通供應量： 2,294,036,491 BABY（佔總供應量的 22.90%）。

2,294,036,491 BABY（佔總供應量的 22.90%）。 剩餘供應量：餘下的部分將根據未來通膨和治理決定進行分配。

關鍵分配表：

類別 數量（BABY） 佔初始供應量百分比 初始總供應量 10,000,000,000 100% HODLer 空投 75,000,000 0.75% 行銷活動 121,600,000 1.22% 早期用戶/貢獻者 600,000,000 6% 上市時流通量 2,294,036,491 22.90%

附加說明：

由於通膨， 最大供應量無限 ，第一年設定為 8%。

，第一年設定為 8%。 超出初始分配的細節（如團隊、生態系統或未來獎勵）由治理決定，尚未在公開資料中完全披露。

官方網站和白皮書未直接引用於搜索結果中，但 Babylon 的瀏覽器和研究報告預計在公開發布時可用。

在 Babylon 生態系統內，BABY 具有多種功能：

比特幣質押獎勵： BABY 用於激勵保障網絡安全並進行比特幣質押的參與者。

BABY 用於激勵保障網絡安全並進行比特幣質押的參與者。 治理： 代幣持有者可以提出並投票支持協議升級、通膨率和生態系統補助。

代幣持有者可以提出並投票支持協議升級、通膨率和生態系統補助。 生態系統激勵：BABY 分配給早期用戶、貢獻者，並通過行銷活動推動採用和參與。

在上市時，約有 22.90% 的代幣（2,294,036,491 BABY）進入流通。剩餘的代幣將根據未來的解鎖和通膨情況進行分配，由社區決策來確保市場穩定和 Babylon 生態系統的長期增長。

Babylon 實施去中心化治理模型，允許 BABY 持有者對關鍵協議參數和未來發展進行投票。用戶還可以質押他們的代幣來賺取獎勵，初始通膨率設定為每年 8%，未來將通過 Babylon 治理中心進行治理調整。

Babylon (BABY) 在去中心化安全和比特幣質押領域是一個創新的解決方案，通過其非託管質押協議和穩健的治理模型解決了關鍵挑戰。隨著 Babylon 生態系統的不斷擴大和社區驅動的方法，Babylon 展現出巨大的潛力，改變比特幣持有者和 DeFi 使用者與數位資產互動的方式。

準備開始交易 Babylon (BABY) 了嗎？我們的綜合指南《Babylon (BABY) 交易完整指南：從入門到實際操作》帶您了解所需的一切知識——從 BABY 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，本逐步指南都將為您提供 MEXC 安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的 Babylon (BABY) 潛力！