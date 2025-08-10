什麼是AUC？數字資產簡介

AUC（Advanced United Continent Project）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Advanced Project提供動力。這是一個去中心化平台，專注於將受監管的金融服務（Web 2.0）與區塊鏈世界（Web 3.0）連接起來。AUC旨在解決金融排斥問題，特別是在非洲、東南亞及其他服務不足的地區，利用下一代技術如區塊鏈、大數據和人工智能，提供安全、快速且成本低廉的數字金融解決方案。通過實現無縫跨境匯款、支付和身份驗證，AUC賦予用戶——尤其是無銀行賬戶者——通過創新數字資產獲取並受益於現代金融基礎設施的能力。
Advanced Project（AUC）由一群在區塊鏈、金融和數字技術方面擁有深厚背景的專業人士創立。雖然現有資料未提供具體創始人姓名及詳細履歷，但該項目的願景非常清晰：通過創新的區塊鏈應用和數字資產，改變被排除在外人群的金融可及性。團隊的專業能力反映在項目技術成就以及對監管合規性和跨鏈互操作性的聚焦上。
自成立以來，AUC已達成多個關鍵里程碑：
AUC生態系統由多個相互關聯的產品組成，旨在為無銀行賬戶和服務不足的人群提供全面的金融解決方案：
主平台作為AUC生態系統的核心應用，允許用戶使用區塊鏈技術進行跨境匯款、支付和身份驗證。這個平台確保了安全性、速度和成本效益，並且已經被尋求可靠數字金融服務的個人和企業所使用。
AUC Bridge通過提供跨鏈互操作性來擴展生態系統的功能。利用LayerZero技術，它允許在以太坊、雪崩（AUCA）和Base（AUCB）網絡之間無縫轉移AUC代幣。這使得用戶能夠在多個區塊鏈上參與質押、獎勵和DeFi活動，增強數字資產持有者的靈活性和用戶體驗。
T2E遊戲將遊戲化元素引入生態系統，獎勵積極參與的用戶AUCB代幣。此功能不僅激勵參與，還將基於區塊鏈的遊戲與金融獎勵結合起來，促進更高的交易量和平台黏性，吸引AUC交易參與者。
這些組件共同創造了一個綜合環境，其中AUC作為實用和治理代幣，驅動所有交互並培育一個自我維持的數字資產生態系統。
金融服務行業，特別是在新興市場中，面臨著幾個關鍵挑戰，而AUC旨在解決這些問題：
全球很大一部分人口無法獲得傳統銀行服務，導致金融機會有限且匯款成本高昂。這影響了非洲、東南亞及其他地區的數百萬人，延續了貧困和經濟不平等。由於監管、基礎設施或成本障礙，傳統解決方案通常難以獲取。
跨境匯款通常緩慢、昂貴且容易受到安全風險影響。現有系統依賴中介機構，導致延遲和高額費用，這阻礙了移民工人及其家人的經濟參與。
許多人缺乏可驗證的數字身份，限制了他們對金融服務的訪問並增加了詐騙風險。先前解決這一問題的嘗試因系統碎片化和缺乏互操作性而受阻。
AUC通過其基於區塊鏈的平台解決這些痛點，實現快速、安全和低成本的交易、互操作的數字身份解決方案和包容性金融服務。通過利用跨鏈技術和遊戲化參與，AUC提供了一個綜合解決方案，改變了服務不足人群與數字金融和數字資產的互動方式。
數字代幣AUC（Advanced United Continent Project）的總發行量（總供應量）為6,000,000,000 AUC。比例分配細節（如團隊、投資者、生態系統等的分配）在現有的搜索結果中未提供。唯一可用的細分如下：
這意味著約29.7%的總供應量目前處於流通狀態（1.78B/6B ≈ 29.7%），剩餘部分可能被保留、鎖定或分配給其他用途。然而，沒有官方白皮書或代幣經濟學細分，無法從當前數據確認具體的比例分配（例如，團隊、基金會、生態系統、投資者）。如需完整且權威的分配細分，請查閱官方AUC白皮書或項目文檔，這些內容未包含在提供的搜索結果中。
在生態系統內，AUC具有多種功能：
AUC實施了一個治理模型，允許代幣持有者對提案和協議變更進行投票，支持去中心化和社區驅動的數字資產管理生態系統。質押機制提供了額外的好處，包括收益機會和增強的網絡活動參與度。
AUC作為數字金融領域的創新解決方案，通過其先進的區塊鏈平台和跨鏈技術，解決了金融排斥、低效匯款和缺乏安全數字身份等關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統、用戶參與功能和強大的代幣實用性，AUC展示了巨大的潛力，可以改變服務不足人群獲取和受益於金融服務及數字資產的方式。
準備開始交易AUC了嗎？我們的綜合指南《AUC交易完全指南：從入門到實際交易》將引導您了解所需的一切——從AUC基礎知識和錢包設置到高級交易策略和數字資產的風險管理技術。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將讓您掌握在MEXC安全平台上進行AUC交易所需的知識。立即探索如何最大化您的AUC潛力！
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。