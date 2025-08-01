什麼是ARPA？數位資產簡介

ARPA幣是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為專注於安全多方計算（MPC）和隱私保護智能合約的ARPA去中心化平台提供動力。該項目於2019年4月推出，旨在解決數字經濟中數據隱私和安全計算的關鍵問題。憑藉其先進的加密技術，ARPA加密貨幣允許用戶對加密數據進行計算，確保廣泛的去中心化應用程序的隱私、安全性和可擴展性。
ARPA由一群具有密碼學、計算機科學和區塊鏈工程背景的經驗豐富的技術專家和企業家於2018年創立。創始團隊的願景是通過創新應用區塊鏈和MPC技術來解決日益嚴重的數據隱私和安全計算問題。
自成立以來，ARPA加密貨幣達成了多個重要里程碑，包括從知名投資者那裡獲得早期資金、在2019年推出主網，以及與領先的區塊鏈項目和企業建立戰略合作夥伴關係。在其隱私保護計算網絡成功部署後，該項目獲得了廣泛關注，使ARPA代幣成為區塊鏈行業隱私和安全領域的創新者。
ARPA生態系統由多個相互連接的產品組成，共同為尋求隱私保護計算的開發者、企業和用戶提供全面的解決方案：
1. ARPA安全計算網絡：這是ARPA生態系統的主要平台，該網絡允許用戶使用MPC技術對加密數據進行安全的多方計算。它支持隱私保護的數據協作和計算，確保數據即使在處理過程中也能保持保密。開發者和企業利用該網絡進行隱私保護分析和安全數據共享等應用，使其成為隱私計算領域的領先解決方案。
2. 隱私保護智能合約：這項服務通過啟用在加密數據上運行的智能合約來擴展ARPA的功能。用戶可以構建需要保密數據處理的去中心化應用程序（dApps），從而受益於增強的隱私和安全性。MPC的實現確保所有參與者都能獲得無縫且安全的體驗。
3. 數據市場整合：ARPA的生態系統包括促進安全數據交換和貨幣化的組件。通過加密協議，用戶可以在不暴露敏感信息的情況下分享和貨幣化數據，支持數據隱私和所有權的新範式。這代表了一種市場上之前未曾有過的創新數據共享和貨幣化方法。
這些組件共同創造了一個綜合環境，其中ARPA幣作為實用代幣推動網絡內的所有互動，促進一個自給自足且高效的生態系統。
數據隱私和計算領域目前面臨著幾個關鍵挑戰，ARPA加密貨幣旨在通過其創新方法解決這些問題：
1. 計算中的數據隱私：數字經濟中的用戶在處理敏感數據時難以避免暴露，導致隱私風險和監管問題。這個問題影響企業、開發者和個人，造成效率低下和合規挑戰。傳統解決方案往往由於技術限制而缺乏強大的隱私保障。
2. 安全的數據協作：另一個重大挑戰是如何讓多方在不暴露各自數據集的情況下進行數據分析合作。這個問題導致數據孤島，並阻止組織利用集體洞察。現有的解決方案試圖通過集中中介來解決此問題，但因信任和安全問題而顯得不足。
3. 敏感數據的貨幣化：該領域還苦於無法安全地貨幣化敏感數據，造成數據擁有者失去機會。儘管之前有過嘗試，但現有的方法無法保證交易期間的數據保密性。
ARPA代幣通過其基於MPC的技術方法解決這些痛點，實現對加密數據的安全計算、隱私保護協作和保密數據貨幣化。通過利用先進的密碼學，ARPA提供了一個全面且安全的解決方案，改變用戶在數字經濟中與數據交互的方式。
ARPA幣設計了一個周到的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：
ARPA數字代幣的總發行量（最大供應量）為20億（2,000,000,000）枚代幣。這些代幣的比例分配如下：
|分配
|比例 (%)
|啟動獎勵
|30
|團隊
|20
|基金會
|15
|儲備
|13
|公開銷售（IEO）
|7
|生態系統
|5
|私人輪次1
|5
|私人輪次2
|5
所有代幣均已解鎖（100% 解鎖）。
根據來源和更新時間的不同，流通供應量大約為9.82億至15.2億。總供應量和最大供應量仍保持在20億。
在生態系統內，ARPA加密貨幣具有多種功能：
ARPA的代幣經濟學旨在支持一個穩健且不斷增長的生態系統，所有代幣現在已完全解鎖並流通，確保透明度和市場穩定性。
ARPA幣作為隱私計算領域的創新解決方案，通過其安全計算網絡和隱私保護智能合約解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和穩健的代幣經濟學，ARPA加密貨幣展示了在數字經濟中改變用戶和企業與敏感數據互動方式的巨大潛力。
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。