什麼是ARKM？數字資產簡介

ARKM 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Arkham Intelligence平台提供動力。該平台是一個去中心化的生態系統，專注於解決加密行業中的透明度和情報挑戰。ARKM於2023年7月推出，旨在解決數字資產領域中缺乏可靠且可操作的區塊鏈交易和實體情報的問題。憑藉其先進的人工智慧驅動技術，ARKM使用戶能夠買賣並獲取鏈上情報，同時確保數字資產市場中所有參與者的安全性、速度和成本效益。

Arkham由米格爾·莫雷爾（Miguel Morel）於2023年創立，他此前曾在加密分析和情報領域工作，擁有豐富的區塊鏈數據分析和金融技術經驗。創始團隊的願景是打造一個通過創新應用人工智慧和數據科學來改變區塊鏈透明度和安全性的平台。

自成立以來，Arkham達成了幾個重要的里程碑，包括從知名風險投資公司籌集數百萬美元的種子資金，於2023年7月推出主網和情報交易所（Intel Exchange），並與領先的區塊鏈項目和數據提供商建立戰略合作夥伴關係。在推出其人工智慧驅動的實體分析和情報交易市場後，該項目獲得了廣泛關注，確立了Arkham作為數字資產區塊鏈情報和分析領域的領先創新者地位。

Arkham生態系統由多個相互關聯的產品組成，共同為加密用戶、調查人員和機構提供全面的解決方案：

1. Arkham分析平台：

分析平台是Arkham生態系統的主要應用程序，允許用戶通過先進的人工智慧算法分析區塊鏈實體、交易所、基金、巨鯨和代幣。該平台支持深入的投資組合分析、交易歷史追蹤和網絡關係映射，確保用戶獲得可操作的情報並增強安全性。目前，該平台被數千名用戶用於詐騙檢測、合規性和市場研究，成為區塊鏈分析和數字資產情報的領先解決方案。

2. Arkham情報交易所（Intel Exchange）：

情報交易所擴展了Arkham生態系統的功能，提供了一個買賣區塊鏈情報（如地址標籤和實體數據）的市場。用戶可以參與懸賞、拍賣和DATA計劃，享受由智能合約和人工智慧驅動驗證所提供的無縫高效體驗。

3. Arkham人工智慧引擎（ULTRA）：

ULTRA人工智慧引擎完善了Arkham生態系統，滿足了自動化、可擴展情報收集的需求。通過其創新的數據聚合和分析功能，ULTRA實現了實時實體標記並支持所有用戶的強大詐騙檢測。這代表了一種區塊鏈透明度的獨特方法，在數字資產市場中此前未有過。

這些組件共同創造了一個綜合環境，其中ARKM作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，為數字資產創造了一個自我維持且高效的生態系統。

區塊鏈行業目前面臨著幾個關鍵挑戰，ARKM旨在通過其創新方法來解決這些問題：

1. 鏈上透明度不足：

加密領域的用戶難以可靠地識別交易對手並追蹤可疑交易，導致詐騙和損失風險增加。這一問題影響了交易所、投資者和監管機構，導致數字資產領域的效率低下和安全風險。傳統解決方案因數據覆蓋範圍有限和手動分析障礙而失效。

2. 加密犯罪和詐騙：

另一個重大挑戰是區塊鏈行業中黑客攻擊、詐騙和資金盜竊的氾濫。這個問題造成財務損失並削弱了對數字資產的信任。當前的方法依賴於緩慢的手動調查，由於數據分散和缺乏自動化而效果不佳。

3. 情報共享效率低下：

該行業還受到孤立情報和缺乏分享可操作數據的激勵機制的困擾，為調查員和合規團隊設置了障礙。儘管之前有過嘗試，但現有平台未能獎勵貢獻者或確保數字資產領域的數據質量。

ARKM通過其人工智慧驅動的分析、去中心化的情報交易所和激勵驅動的生態系統解決了這些痛點，實現自動化實體識別、快速詐騙檢測和高效情報共享。通過利用區塊鏈和人工智慧，ARKM提供了一個全面且安全的解決方案，改變了用戶與區塊鏈數據和數字資產的交互方式。

ARKM設計了一個深思熟慮的代幣經濟模型，以確保數字資產生態系統中所有利益相關者的長期可持續性和價值：

- ARKM（Arkham）代幣的總發行量為1,000,000,000（10億）ARKM。該代幣作為ERC-20代幣在以太坊區塊鏈上發行，並具有固定供應量。

ARKM代幣分配有兩個主要版本。最廣泛引用且詳細的細分如下：

類別 分配比例 (%) 數量 (ARKM) 金庫 50% 500,000,000 投資者 20% 200,000,000 團隊 20% 200,000,000 做市 5% 50,000,000 獎勵 5% 50,000,000

另一個可能反映更新或更細緻分配的細分如下：

類別 分配比例 (%) 生態系統激勵與補助 37.3% 核心貢獻者（團隊） 20% 投資者 17.5% 基金會金庫 17.2% Binance Launchpad（公開銷售） 5% 顧問 3%

- 初始流通供應量： 總供應量的15%，剩餘部分受數字資產管理的鎖定期限制。

- 公開銷售： 總供應量的5%，即50,000,000 ARKM，分配給公開銷售。

- 截至2025年8月，流通供應量約為225,100,000 ARKM，約佔數字資產市場總供應量的22.5%。

- 情報交易： 用於在Arkham情報交易所買賣情報。

- 激勵： 提供情報和完成懸賞的獎勵。

- 治理： 代幣持有者可以參與平台治理。

- 交易費用： 用於支付平台上的費用。

ARKM實施了一個治理模型，允許代幣持有者通過鏈上投票機制對提案進行投票並決定協議變更。此外，用戶可以抵押他們的代幣以賺取獎勵並獲得額外特權，收益率由ARKM數字資產生態系統中的網絡活動和參與率決定。

ARKM作為區塊鏈情報領域的創新解決方案，通過其人工智慧驅動的分析和去中心化的情報交易所解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的用戶群和戰略合作夥伴關係，ARKM展示了轉變利益相關者與區塊鏈數據和情報交互方式的巨大潛力。

準備開始交易ARKM了嗎？我們的綜合指南《ARKM交易完全指南：從入門到實戰交易》將引導您了解所需的一切——從ARKM基礎知識和錢包設置到高級交易策略和數字資產風險管理技術。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，本逐步指南都將在MEXC的安全平台上為您提供知識。立即探索如何在數字資產領域最大化您的ARKM潛力！

