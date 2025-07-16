什麼是反洗錢（AML）？









洗錢是犯罪分子將非法所得（如金融詐騙、走私販毒、恐怖活動等）資金轉變成乾淨資金的行為。一般洗錢分成放置、分層、融合三個階段。





1.1 放置：將非法資金放入到金融系統（如銀行）的行為。一般包括將非法資金用於償還債務、和合法收入混合、投資、外幣兌換等方式。





1.2 分層：通過各種手段多次轉移這些非法資金，使其不易被追查。使用加密貨幣轉移就是途徑之一。





1.3 融合：將洗乾淨的錢取出存入金融系統正當使用。









反洗錢（Anti-Money Laundering）是指機構平台和政府用來預防和打擊金融犯罪的活動措施，尤其是涉及到洗錢、恐怖活動等。簡單來說就是防止犯罪分子將非法所得的資金變成乾淨的資金。反洗錢存在於各個領域，並不是加密貨幣領域專屬。





對於加密貨幣交易平台來說，在面對可能存在的洗錢活動，會採取一下措施：





2.1 標記和報告可能存在問題的交易活動，如個人賬號近期交易頻繁，資金交易額度變大，有較大的資金流入流出等。





2.2 在調查期間用戶個人賬戶被凍結，無法進行存取資金。





2.3 如果確認存在非法活動，提交證據給相關機構並配合行動。倘若找到被盜資金，則會盡可能地歸還原主。





MEXC 作為加密交易平台，一直對違法犯罪活動持拒絕態度，堅定反洗錢活動決心，貫徹執行不同國家和地區的相關政策。









KYC 即 Know Your Customer，意思是充分了解您的客戶，簡單來說就是我們常說的實名認證。





KYC 是反洗錢的措施之一，通過 KYC 系統可以知道用戶的身份信息、交易行為、信用狀況等，達到預防洗錢行為。









加密貨幣之所以被不法分子利用成為洗錢的渠道之一，原因在於：





4.1 加密貨幣匿名性的特點，增加反洗錢的難度。以門羅幣（XMR）為代表的隱私幣使得交易具有隱私性，以龍捲風（TORN）為代表的混幣器讓交易變得更加難以追查，這些都為不法分子洗錢提供了便利。





4.2 加密貨幣交易不可扭轉。當資金被發送後誰也無法追回，除非接收者資金願意退款。





4.3 監管缺失。這成為讓不法分子有機可乘。



