什麼是ANKR？數字資產介紹

ANKR代幣是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為AnkrNetwork提供動力——這是一個專注於提供分布式雲計算和Web3基礎設施服務的去中心化平台。該ANKR加密貨幣於2019年3月推出，旨在通過利用數據中心、個人電腦和邊緣設備的閒置計算資源，解決傳統雲計算的低效和高成本問題。通過創新地使用容器、Kubernetes、區塊鏈和可信硬件，AnkrNetwork使用戶能夠獲得價格實惠、安全且高性能的雲服務。這種方法不僅使計算能力的獲取民主化，還支持了去中心化應用程序和多鏈解決方案的增長。
AnkrNetwork於2017年由一群連續創業者和資深工程師創立，他們在區塊鏈、分布式系統和雲計算方面擁有深厚專業知識。創始團隊的願景是打造一個能通過區塊鏈技術使計算資源更易獲取且更具成本效益的平台，從而改變整個雲端產業。自成立以來，AnkrNetwork已達成多個重要里程碑，包括與SAP、Telefonica和DigitalOcean等主要科技公司的戰略合作。這些合作擴大了ANKR幣在企業領域的應用範圍。該項目在主網上線後獲得了廣泛關注，並確立了其作為Web3去中心化基礎設施領先提供商的地位，支持超過50個權益證明（PoS）鏈。
AnkrNetwork生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為尋求去中心化基礎設施的開發者、企業和終端用戶提供全面解決方案：
分布式計算平台
AnkrNetwork的核心是其分布式計算平台，允許用戶租用或利用來自全球設備網絡的閒置計算資源。該平台利用先進的容器化和編排技術，提供了一種相較於傳統雲服務更具成本效益且可擴展的替代方案。用戶可以享受更低的成本、更高的安全性以及改進的性能，使其成為去中心化雲市場中的領先解決方案。
Web3基礎設施服務
ANKR通過一系列Web3基礎設施服務擴展其生態系統，包括節點託管、API端點和開發者工具包。這些服務使開發者能夠高效地構建、部署和管理跨多條區塊鏈的去中心化應用程序（dApps）。這些工具的無縫集成創造了一個穩健的Web3創新環境。
質押與多鏈解決方案
AnkrNetwork還提供質押服務和多鏈解決方案，允許用戶參與網絡安全和治理，同時賺取獎勵。通過支持超過50個權益證明鏈，ANKR加密貨幣為質押和跨鏈開發提供了統一平台，進一步增強了其在Web3生態系統中的價值主張。
這些組件共同創造了一個全面的環境，其中ANKR代幣作為推動網絡內所有互動的效用代幣，促進了一個自我維持且高效的生態系統。
雲計算和Web3基礎設施領域面臨著一些關鍵挑戰，而AnkrNetwork則旨在解決這些問題：
高昂成本與集中化
傳統雲服務由少數集中式供應商主導，導致成本高昂且可訪問性有限。這種集中化為小型企業和開發者造成了障礙，抑制了創新。
未充分利用的計算資源
全球數據中心和個人設備中大量計算能力處於閒置狀態。這種低效率導致資源浪費並對環境造成不必要的影響。
多鏈開發的複雜性
在多條區塊鏈上構建和部署去中心化應用程序既複雜又耗費資源，限制了Web3生態系統的增長。
AnkrNetwork通過其去中心化基礎設施模型解決這些痛點，實現：
- 通過利用閒置資源來實現具有成本效益的雲計算訪問。
- 更高的計算能力可訪問性和民主化。
- 通過統一工具和服務簡化多鏈開發。
通過利用區塊鏈和先進的編排技術，ANKR提供了一個安全、高效且可擴展的解決方案，改變了用戶和開發者與雲和Web3基礎設施互動的方式。
ANKR幣的總發行量（最大供應量）固定為100億枚代幣。這一供應上限已在多個權威來源中得到確認，目前沒有跡象表明未來會增加此限額。
關於ANKR代幣的比例分配：
- 根據不同來源及報告日期，流通供應量目前報為7,662,899,378枚ANKR或完整的100億枚ANKR。最新數據（2025年6月）顯示，全部100億枚代幣均已在流通。
- 過去約有2%的ANKR代幣被銷毀，但預計不會再進行進一步銷毀。這意味著實際供應量可能略低於原始的100億，但當前報告的供應量仍為100億。
具體分配細節（例如：團隊、投資者、生態系統、質押獎勵）未在搜索結果中提供。資料來源主要集中於總供應量和流通供應量，而非利益相關者的詳細分配。
重點：
- 總/最大供應量：10,000,000,000枚ANKR
- 流通供應量：10,000,000,000枚ANKR（截至2025年6月）
- 銷毀代幣：約2%已被銷毀，無進一步銷毀計劃
- 分配細節：提供的來源中未指定
如需最權威且最新的信息，請參閱官方AnkrNetwork網站和白皮書。
在AnkrNetwork生態系統內，ANKR代幣具有多種功能：
- 支付服務費用：用於支付分布式計算和Web3基礎設施服務。
- 質押與獎勵：使用戶能夠參與網絡安全和治理，並通過質押獲得獎勵。
- 治理：代幣持有者可以參與協議治理，對關鍵提案和變更進行投票。
在啟動時，一部分ANKR代幣進入流通，剩餘部分根據預定時間表逐步解鎖，以確保市場穩定和長期增長。當前數據表明，全部100億枚代幣現已流通。
ANKR幣實施了一種治理模式，允許代幣持有者對提案和協議變更進行投票。此外，用戶可以質押其代幣以賺取獎勵，年化收益率（APY）由網絡參與度及其他因素決定。
ANKR加密貨幣在去中心化雲端和Web3基礎設施領域中是一項創新解決方案，通過其分布式計算平台和多鏈服務解決了關鍵挑戰。憑藉不斷增長的生態系統和戰略合作夥伴關係，AnkrNetwork展現出巨大潛力，將改變開發者、企業和用戶與雲資源及區塊鏈網絡互動的方式。
