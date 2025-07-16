







為了區塊鏈和加密行業的成熟和良性地發展，同時保障用戶的利益，MEXC 平臺制定了「ST 規則」。針對觸發 ST 規則的項目代幣，MEXC 將採取添加 ST 警告標籤、暫停交易或下架等措施。









當項目代幣被打上 ST 標籤後，需要經過 MEXC 的全面評估，整體流程如下：









如果項目滿足至少四個評估標準，並且代幣的當前價格接近其上線時的初始價格，項目將進入三個日曆日的觀察期，之後如果項目被評估總體運行良好，ST 標籤將被移除。









如果項目未能滿足至少四個評估標準，項目方應在 MEXC 自行決定的合理時間內對項目進行整改。





如果項目能夠在整改期內滿足至少四個評估標準，它將進入觀察期。在此之後，如果項目被評估符合標準且總體運行良好，ST 標籤將被移除。





如果該項目在整改期未能滿足至少四個評估標準，相關的交易對將被暫停交易並下架。













當項目代幣被打上 ST 標籤後，代表其代幣可能會被下架，您無法對该代幣進行充值。





如果最終項目未通過 MEXC 的評估被下架，MEXC 將不再支持其相關代幣的充值及交易服務，並為您保留 30 天的提幣服務。請您即時將该代幣提取到個人資產錢包或其他交易所，以免造成任何資產損失。





如果您在代幣下架後，依舊將代幣充值到 MEXC 平臺，平臺將會把您充值的資產退回至區塊上的原發出地址，該操作將產生部分鏈上手續費磨損。若該地址不是您的錢包地址，請聯繫原發出方平臺協助入賬。









如果某個項目代幣被打上了 ST 標籤，您可以在 MEXC 平臺的現貨交易頁面以及充提頁面查看到 ST 標籤。





我們以 Web 端為例進行展示，App 端展示和 Web 端類似。





在現貨交易頁面，被打上 ST 標籤的項目代幣會有彈窗提醒，同時在項目代幣名稱的最右側有 ST 標籤。如下圖所示。









在充值頁面，您在選擇幣種時，被打上 ST 標籤的項目代幣有ST的標籤，如下圖所示。









同理在提幣頁面，您在選擇幣種時，被打上 ST 標籤的項目代幣同樣有ST的標籤，如下圖所示。













您可以定期查看 MEXC 的【公告中心】中的【幣種下架】板塊，MEXC 每月都會發布相關公告，其中會列出被標記為 ST 的項目名稱。請您保持關注，即時獲取相關信息。







