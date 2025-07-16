1. 什麼是ST標籤 為了區塊鏈和加密行業的成熟和良性地發展，同時保障用戶的利益，MEXC 平臺制定了「ST 規則」。針對觸發 ST 規則的項目代幣，MEXC 將採取添加 ST 警告標籤、暫停交易或下架等措施。 2. 平臺如何處理被打上ST標籤的代幣 當項目代幣被打上 ST 標籤後，需要經過 MEXC 的全面評估，整體流程如下： 2.1 ST標籤項目通過評估 如果項目滿足至少四個評估標準，並且代幣1. 什麼是ST標籤 為了區塊鏈和加密行業的成熟和良性地發展，同時保障用戶的利益，MEXC 平臺制定了「ST 規則」。針對觸發 ST 規則的項目代幣，MEXC 將採取添加 ST 警告標籤、暫停交易或下架等措施。 2. 平臺如何處理被打上ST標籤的代幣 當項目代幣被打上 ST 標籤後，需要經過 MEXC 的全面評估，整體流程如下： 2.1 ST標籤項目通過評估 如果項目滿足至少四個評估標準，並且代幣
什麼是 ST 標籤

1. 什麼是ST標籤


為了區塊鏈和加密行業的成熟和良性地發展，同時保障用戶的利益，MEXC 平臺制定了「ST 規則」。針對觸發 ST 規則的項目代幣，MEXC 將採取添加 ST 警告標籤、暫停交易或下架等措施。

2. 平臺如何處理被打上ST標籤的代幣


當項目代幣被打上 ST 標籤後，需要經過 MEXC 的全面評估，整體流程如下：

2.1 ST標籤項目通過評估


如果項目滿足至少四個評估標準，並且代幣的當前價格接近其上線時的初始價格，項目將進入三個日曆日的觀察期，之後如果項目被評估總體運行良好，ST 標籤將被移除。

2.2 ST標籤項目未通過評估


如果項目未能滿足至少四個評估標準，項目方應在 MEXC 自行決定的合理時間內對項目進行整改。

如果項目能夠在整改期內滿足至少四個評估標準，它將進入觀察期。在此之後，如果項目被評估符合標準且總體運行良好，ST 標籤將被移除。

如果該項目在整改期未能滿足至少四個評估標準，相關的交易對將被暫停交易並下架。

關於評估標準的詳細信息，您可以閱讀 ST 規則詳細了解。

3. 用户如何處理被打上ST標籤的代幣


當項目代幣被打上 ST 標籤後，代表其代幣可能會被下架，您無法對该代幣進行充值。

如果最終項目未通過 MEXC 的評估被下架，MEXC 將不再支持其相關代幣的充值及交易服務，並為您保留 30 天的提幣服務。請您即時將该代幣提取到個人資產錢包或其他交易所，以免造成任何資產損失。

如果您在代幣下架後，依舊將代幣充值到 MEXC 平臺，平臺將會把您充值的資產退回至區塊上的原發出地址，該操作將產生部分鏈上手續費磨損。若該地址不是您的錢包地址，請聯繫原發出方平臺協助入賬。

4. 平臺哪些頁面會展示ST標籤


如果某個項目代幣被打上了 ST 標籤，您可以在 MEXC 平臺的現貨交易頁面以及充提頁面查看到 ST 標籤。

我們以 Web 端為例進行展示，App 端展示和 Web 端類似。

在現貨交易頁面，被打上 ST 標籤的項目代幣會有彈窗提醒，同時在項目代幣名稱的最右側有 ST 標籤。如下圖所示。


在充值頁面，您在選擇幣種時，被打上 ST 標籤的項目代幣有ST的標籤，如下圖所示。


同理在提幣頁面，您在選擇幣種時，被打上 ST 標籤的項目代幣同樣有ST的標籤，如下圖所示。


5. 如何查看哪些資產被打上ST標籤


您可以定期查看 MEXC 的【公告中心】中的【幣種下架】板塊，MEXC 每月都會發布相關公告，其中會列出被標記為 ST 的項目名稱。請您保持關注，即時獲取相關信息。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


