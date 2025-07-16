什麼是Ajuna Network (AJUN)？數字資產介紹

Ajuna Network (AJUN) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Ajuna去中心化遊戲平台提供動力，旨在不影響遊戲玩法的情況下為玩家帶來真正的價值。該項目旨在解決遊戲行業中資產所有權和控制權的挑戰，AJUN代幣使用戶能夠真正擁有他們的遊戲內資產，保護並控制其功能，並參與他們喜愛的遊戲治理。Ajuna Network建立在Polkadot生態系統上，利用先進的區塊鏈技術，為遊戲開發者和玩家提供了一個安全、可擴展且以用戶為中心的環境。該平台的主要功能是促進區塊鏈遊戲的部署、管理數字資產，並在Ajuna Network生態系統內實現無縫的去中心化互動。
Ajuna Network由一群具有區塊鏈技術、遊戲和軟體開發背景的專業人士創立。創始願景是通過利用區塊鏈來解決遊戲行業中長期存在的資產所有權、透明度和用戶參與問題，從而賦予玩家和開發者更多權力。自成立以來，Ajuna Network已經達成了多個關鍵里程碑，包括主網的成功啟動、與Polkadot生態系統的整合，以及與區塊鏈遊戲領域知名項目的合作夥伴關係。該項目因其創新性地將高品質遊戲玩法與去中心化資產管理相結合而受到關注，使AJUN代幣成為GameFi領域的前瞻性領導者。
Ajuna Network生態系統由多個互聯的產品組成，旨在為玩家和開發者提供全面的解決方案：
Ajuna主平台：
Ajuna Network生態系統的核心，該平台允許開發者部署基於區塊鏈的遊戲，並使用Polkadot的安全基礎設施管理遊戲內資產。它為開發者和玩家提供了無縫體驗，確保資產所有權、快速交易和低費用。
去中心化資產管理：
Ajuna Network提供了用於創建、轉移和管理數字資產的工具，實現了真正的所有權和跨遊戲的互操作性。此服務使用戶能夠在多個遊戲環境中交易、升級和使用他們的AJUN代幣資產。
治理與社區工具：
該平台包含治理機制，允許AJUN代幣持有者參與決策過程，影響生態系統及基於其構建的遊戲未來方向。
這些組件共同作用，創造了一個穩健的環境，其中AJUN作為實用性和治理代幣，為所有互動提供動力，並激勵網絡內的積極參與。
遊戲行業面臨著幾個長期存在的挑戰，Ajuna Network希望解決這些問題：
缺乏真正的資產所有權：
傳統遊戲通常限制玩家對遊戲內資產的控制，導致資產在遊戲環境之外的可轉移性和價值有限。
集中控制與透明度不足：
遊戲開發者和發行商通常保持集中控制，導致決策不透明並可能出現不公平的做法。
互操作性障礙：
遊戲內資產通常被孤立在單個遊戲中，阻止玩家在不同平台上使用或交易它們。
Ajuna Network通過利用區塊鏈技術來實現真正的數字所有權、透明治理和跨遊戲資產互操作性，從而解決這些痛點。通過去中心化控制並賦予用戶權力，AJUN代幣改變了遊戲體驗，使其對所有參與者更加公平且有吸引力。
Ajuna Network (AJUN) 的總發行量（最大供應量）為5億枚。這是硬上限，意味著不會再創建超過這個數量的AJUN代幣。
總供應量： 500,000,000 AJUN
流通供應量： 根據最新數據，自報的流通供應量約為1.8795億AJUN代幣。一些來源提到流通供應量估值為5億美元，但這可能指的是完全稀釋後的價值，而不是實際流通中的代幣。
總結：
- 總發行量： 5億枚AJUN代幣
- 流通供應量： 約1.88億枚AJUN代幣（截至2025年5月）
- 比例分配： 可用來源未明確說明
代幣用途與應用場景
在Ajuna Network生態系統中，AJUN 具有多種功能：
- 交易費用： 用於支付在Ajuna Network平台上部署遊戲和執行交易的費用。
- 服務訪問： 需要訪問Ajuna生態系統內的高級功能和服務。
- 治理： AJUN代幣持有者可以參與治理，對提案進行投票並影響平台的發展。
- 質押： 用戶可以質押AJUN代幣以獲得獎勵並支持網絡安全。
有關AJUN代幣具體解鎖計劃和歸屬期的細節未在可用來源中提供。如需最準確的信息，請查閱官方Ajuna Network文檔。
Ajuna Network實施了一種治理模式，允許AJUN代幣持有者對提案和協議更改進行投票，確保社區驅動的發展。質押機制可用，使用戶能夠通過支持網絡的安全性和運營來獲得獎勵。
Ajuna Network作為區塊鏈遊戲領域的一個創新解決方案，通過其先進的技術和以用戶為中心的方法，解決了資產所有權、透明度和互操作性等關鍵挑戰。隨著不斷增長的生態系統和穩健的代幣經濟模型，AJUN代幣展示了巨大的潛力，能夠改變玩家和開發者與數字資產及去中心化平台互動的方式。立即探索如何最大化您的Ajuna Network潛力！
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。