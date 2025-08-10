什麼是AIBERA？數字資產簡介

AIBERA（也稱為HoneyFun AI，代號：AIBERA）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著HoneyFun AI去中心化平台，該平台專注於在Berachain生態系統中開創AI代理的共有所框架。AIBERA於2025年4月推出，旨在解決在DeFi、遊戲和娛樂等領域中實現去中心化且能產生收益的AI代理的挑戰。憑藉其創新的區塊鏈技術，AIBERA使用戶能夠參與AI代理的所有權與治理，確保數字經濟和加密貨幣市場參與者享有透明度及新的經濟機會[1][4]。

AIBERA由一群具有去中心化金融、遊戲和智能合約開發經驗的區塊鏈和AI專家於2025年創立。雖然具體創始人姓名和詳細背景未在現有資料中披露，但該團隊的願景是通過利用區塊鏈技術和去中心化治理來改變AI代理的所有和盈利方式。他們的使命是創造一個平台，讓用戶可以在多個行業中共有、部署並從AI代理中獲益，特別是在Berachain生態系統和更廣泛的數字資產領域中[1][4]。

自成立以來，AIBERA已達成多個里程碑，包括：

2025年4月在MEXC交易所上市，這提高了其在全球加密貨幣交易者中的知名度和可訪問性[1][2][3]。

推出了針對DeFi、遊戲和娛樂應用的AI代理共有所核心平台。

在Berachain生態系統內建立戰略合作夥伴關係，以擴大其AI代理和區塊鏈技術的影響力和實用性[1]。

這些成就使AIBERA成為AI和區塊鏈交叉領域的創新者，尤其是在快速發展的Berachain領域。

AIBERA生態系統由幾個相互關聯的產品組成，旨在為希望參與去中心化AI經濟的用戶提供全面解決方案：

1. HoneyFun AI平台：

AIBERA生態系統的主要平台，使用戶能夠共有、部署和管理AI代理。該平台利用Berachain上的智能合約來確保透明的所有權和收入共享。它被越來越多的加密貨幣愛好者和希望在DeFi、遊戲和娛樂中實現AI能力盈利的項目所使用[1][4]。

2. AI代理市場：

這一輔助服務允許用戶發現、交易和協作開發AI代理。通過提供AI代理資產的市場，促進了整個區塊鏈生態系統中AI驅動服務的創新和分發。

3. 生態系統開發套件：

一個額外的組件，為開發者提供工具和資源，以便在Berachain網絡中構建、集成和增強AI代理。此套件通過降低新項目和貢獻者的進入門檻，支持數字資產生態系統的增長。

這些產品共同創造了一個無縫環境，其中AIBERA作為實用和治理代幣，推動所有互動並激勵網絡內的參與。

AI和區塊鏈領域面臨著一些關鍵挑戰，而AIBERA旨在解決這些問題：

1. 分散的AI所有權：

傳統的AI開發是中心化的，限制了用戶的參與和收入分享。這導致錯過了社區驅動創新和價值公平分配的機會。AIBERA的共有模型民主化了訪問和回報，讓加密貨幣用戶直接從AI代理的成功中受益[1][4]。

2. AI代理的有限盈利：

由於缺乏透明、去中心化的盈利框架，許多AI代理未得到充分利用。這使得開發者和用戶無法充分發揮其AI資產的經濟潛力。AIBERA的區塊鏈平台通過智能合約實現直接盈利和收入共享。

3. AI創新的進入障礙：

高技術和財務門檻阻止了許多人參與AI的開發和部署。通過提供易於使用的工具和支持性的加密貨幣生態系統，AIBERA降低了這些門檻，促進了更具包容性和創新性的數字資產環境。

AIBERA通過其基於區塊鏈的共有和收入共享機制解決了這些痛點，改變了用戶與AI技術互動並從中受益的方式。

搜索結果中沒有足夠公開的信息來說明數字代幣AIBERA（亦稱HoneyFun AI，代號：AIBERA）的總發行量和比例分配[2]。搜索結果確認AIBERA已在MEXC交易所上市並可交易[2]，但未提供其代幣經濟學的詳細信息，如總供應量或分配細節。

關鍵點：

總發行量： 搜索結果中未指定。

搜索結果中未指定。 比例分配：未找到關於團隊、投資者、社區或其他類別的分配數據。

附加背景：

通常包含這些信息的官方網站和白皮書未在搜索結果中引用或鏈接。沒有這些文件，無法提供有關AIBERA發行和分配的權威答案。

如果你需要這些信息，建議：

訪問官方AIBERA（HoneyFun AI）網站，通常會從MEXC交易所上市頁面鏈接[2]。

查看項目的白皮書或代幣經濟學部分，以獲取詳細的發行和分配數據。

如果你能提供官方網站或白皮書，我可以分析這些文件以獲取所需的詳細信息。

AIBERA在AI和區塊鏈領域中是一個創新的解決方案，通過其共有框架和AI代理的去中心化盈利解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的加密貨幣生態系統和對Berachain網絡的戰略聚焦，AIBERA展示了轉變用戶和開發者與AI驅動數字資產互動方式的巨大潛力。準備開始交易AIBERA了嗎？我們全面的“AIBERA交易完整指南：從入門到實操交易”將引導您了解所需的一切——從AIBERA基礎知識和錢包設置到高級加密貨幣交易策略和風險管理技巧。無論你是加密貨幣新手還是經驗豐富的數字資產交易者，本逐步指南都將幫助您掌握在MEXC安全區塊鏈平台上的知識。立即探索如何最大化您的AIBERA潛力！