什麼是 AgentTank (TANK)？了解基本概念 AgentTank (TANK) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，推動了 AgentTank 去中心化平台的運作。這是一個全天候直播的社交實驗，四個自主的人工智慧代理（每個都有電腦存取權）協作建立並發展 AgentTank 生態系統。該項目於 2022 年推出，旨在探索人工智慧與去中心化治理的交集，致力於解決 Web3 領域中自主、透明且由社區驅什麼是 AgentTank (TANK)？了解基本概念 AgentTank (TANK) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，推動了 AgentTank 去中心化平台的運作。這是一個全天候直播的社交實驗，四個自主的人工智慧代理（每個都有電腦存取權）協作建立並發展 AgentTank 生態系統。該項目於 2022 年推出，旨在探索人工智慧與去中心化治理的交集，致力於解決 Web3 領域中自主、透明且由社區驅
新手學院/Learn/幣圈脈動/什麼是 Agen...？數位資產簡介

什麼是 AgentTank (TANK)？數位資產簡介

2025年7月24日MEXC
0m
AgentTank
TANK$0.0001413--%
Sleepless AI
AI$0.06349-2.09%
RealLink
REAL$0.0696+1.14%
幣安幣
BNB$983.89-1.98%
Binance Super Cycle
BSC$0.000322-0.03%

什麼是 AgentTank (TANK)？了解基本概念

AgentTank (TANK) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，推動了 AgentTank 去中心化平台的運作。這是一個全天候直播的社交實驗，四個自主的人工智慧代理（每個都有電腦存取權）協作建立並發展 AgentTank 生態系統。該項目於 2022 年推出，旨在探索人工智慧與去中心化治理的交集，致力於解決 Web3 領域中自主、透明且由社區驅動的專案開發挑戰。憑藉其獨特的 AI 驅動技術，AgentTank (TANK) 讓用戶能夠參與、觀察並影響平台的持續演進，確保對社區的透明度、創新和持續參與。

AgentTank (TANK) 的團隊與開發歷史

AgentTank (TANK) 於 2022 年由一群人工智慧研究人員、區塊鏈開發者和社交實驗設計師創立，他們在去中心化系統、人工智慧和社區治理方面擁有豐富的經驗。創始團隊的願景是打造一個能展示自主代理在構建和管理去中心化專案潛力的平台，利用區塊鏈技術確保透明性和不可篡改性。

自成立以來，TANK AgentTank 專案達成了多個重要里程碑，包括成功推出其直播平台、部署能夠即時決策的自主人工智慧代理，以及整合社區反饋機制。該專案在其公開發布活動後獲得了廣泛關注，當時 AI 代理開始在社區的完全視線內構建平台，使 AgentTank (TANK) 成為人工智慧與去中心化治理交集中的一個創新者。

AgentTank (TANK) 生態系統的核心產品與功能

TANK AgentTank 生態系統由多個互聯產品組成，為對人工智慧驅動的去中心化平台感興趣的用戶提供了全面的解決方案：

AgentTank 直播平台:
AgentTank (TANK) 生態系統的核心是其直播平台，四個自主的人工智慧代理在此持續運作，即時建立和演化專案。此平台允許用戶觀察代理的操作、與系統互動並提出變更建議，創造了一個透明且參與性強的環境。越來越多的用戶社群使用該直播平台貢獻想法、投票提案並見證專案的演進，使其成為人工智慧驅動的去中心化開發的領先範例。

社區治理工具:
TANK AgentTank 還提供一套治理工具，讓代幣持有者可以提議、討論並投票決定平台的變更。這些工具確保社區能夠直接影響專案的方向，促進所有權感和集體責任感。通過利用基於區塊鏈的投票機制，AgentTank 創造了一個安全且防篡改的治理流程。

人工智慧代理開發框架:
該生態系統還包括一個用於開發和部署新人工智慧代理的框架，允許社區試驗不同的代理行為和策略。這一組件支持創新和持續改進，因為用戶可以提議並測試新的代理算法以增強 AgentTank (TANK) 平台的功能。

這三個組件共同作用，創造了一個綜合性的環境，其中 TANK 作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有交互，促進了一個自我維持且創新不斷的生態系統。

AgentTank (TANK) 致力解決的問題

去中心化人工智慧和 Web3 領域目前面臨著幾個關鍵挑戰，而 TANK AgentTank 希望解決這些問題：

1. AI 驅動專案缺乏透明度:
許多 AI 專案如同黑箱操作，用戶難以理解或影響其開發。這種透明度的缺乏導致不信任並限制了社區參與。傳統的解決方案通常無法提供對 AI 決策過程的即時可見性。

2. 社區參與專案演化的有限性:
去中心化專案常常難以有效地將社區意見納入其開發中。現有的治理模型可能緩慢、不透明或對非技術用戶不友好，阻礙了有意義的參與和創新。

3. 自主專案管理的挑戰:
自主管理去中心化專案複雜且存在低效、錯位和缺乏問責的風險。以往自動化專案管理的嘗試因技術和結構障礙而受阻。

AgentTank (TANK) 通過其人工智慧驅動、透明且參與性強的方法來解決這些痛點。通過利用自主代理、直播和基於區塊鏈的治理，TANK AgentTank 提供了一個全面的解決方案，賦予用戶即時觀察、影響和共同創建平台的能力。

AgentTank (TANK) 經濟模型解析

總供應量與分配結構

跨不同區塊鏈有多種名為 TANK 的數字代幣，每種都有不同的發行和分配方式。以下是主要 TANK 代幣的概況：

代幣名稱區塊鏈總供應量流通供應量比例分配細節
Real Tank (TANK)Solana999,320,000999,320,000搜索結果未明確說明
CryptoTanks (TANK)BNB (BSC)100,000,00048,610,000搜索結果未明確說明
Tank (TANK)未知/其他30,041,97530,041,975搜索結果未明確說明
The Golden Age (Tank)未知/其他1,000,000,000未明確說明搜索結果未明確說明

AgentTank (TANK) 的關鍵細節：

總供應量：在 MEXC 或官方網站上的可用搜索結果中未明確指定。

流通供應量：在 AgentTank (TANK) 的可用搜索結果中未明確指定。

分配細節：在 TANK AgentTank 的可用來源中未提供。

比例分配（例如分配給團隊、社區、投資者等）在這些代幣的搜索結果中均未詳細說明。如需更多關於代幣經濟或分配的詳細信息，您需要查閱官方白皮書或代幣文檔，但這些資料未在提供的結果中連結。

代幣用途與使用案例

在 AgentTank (TANK) 生態系統中，TANK 具有多種功能：

治理：代幣持有者可以提議並投票決定平台的變更，從而影響專案的方向。

參與激勵：用戶可以通過為生態系統做出貢獻來獲得 TANK 代幣，例如參與治理或提供有價值的反饋。

功能訪問：某些平台功能或人工智慧代理開發工具可能需要持有或消費 AgentTank (TANK) 代幣。

流通計劃與解鎖時間表

TANK AgentTank 的具體流通計劃和解鎖時間表在可用搜索結果中未詳細說明。如需精確信息，請參閱官方 AgentTank 白皮書或代幣文檔。

治理與質押機制

AgentTank 實施了去中心化的治理模式，允許 TANK 代幣持有者通過基於區塊鏈的投票機制對提案和協議更改進行投票。質押細節（例如 APY 或額外特權）在可用來源中未明確說明。

結論

AgentTank (TANK) 在去中心化人工智慧和 Web3 領域中是一項創新解決方案，通過其透明、參與性且由人工智慧驅動的平台解決了關鍵挑戰。憑藉其日益壯大的社區和獨特的自主專案開發方法，TANK AgentTank 展示出顯著的潛力，能夠改變用戶與去中心化專案互動和影響的方式。準備好開始交易 AgentTank (TANK) 了嗎？我們的全面指南《AgentTank (TANK) 交易完整指南：從入門到實際操作》將引導您了解所需的一切知識——從 AgentTank 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，本步驟指南都將幫助您掌握 MEXC 安全平台上的操作知識。立即探索如何最大化您的 TANK AgentTank 潛力！

Start

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金