什麼是AEVO？數位資產簡介

AEVO 加密貨幣 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Aevo 去中心化衍生品交易所平台 提供動力，該平台專注於期權和永續交易。Aevo 在以太坊網絡上推出，利用其自身的第二層解決方案——Aevo L2，這是一個建構在 OP Stack 上的以太坊匯總技術——來實現高速、低成本且可擴展的衍生品交易。該平台旨在解決傳統衍生品市場的低效率和限制，例如高費用、緩慢的結算時間以及有限的透明度。通過使用先進的區塊鏈技術，AEVO 讓用戶能夠在去中心化、安全且高效的環境中進行衍生品交易，成為零售和機構交易者透過 AEVO 生態系統接觸加密衍生品的一個引人注目的解決方案。

AEVO 由一群經驗豐富的區塊鏈開發者和金融工程師創立，他們懷著革新衍生品交易領域的願景。核心團隊融合了來自頂尖科技公司和金融機構的專業知識，結合了智能合約開發、密碼學和市場基礎設施方面的深厚知識。他們的使命是利用區塊鏈技術的力量，打造一個透明、便捷且高效的衍生品交易平台。

自成立以來，AEVO 加密貨幣已經達成多個關鍵里程碑，包括主網的成功啟動、部署 Aevo L2 以增強可擴展性，以及推出了諸如期權和永續合約等創新交易產品。該項目還與 DeFi 生態系統中的知名參與者建立了戰略合作夥伴關係，進一步鞏固了其作為領先去中心化衍生品交易所的地位。這些成就使 AEVO 成為 DeFi 衍生品領域的創新者，吸引了不斷增長的用戶群並增加了市場認可度。

AEVO 生態系統 由多個相互關聯的產品組成，旨在為衍生品交易者提供全面的解決方案：

Aevo DEX（主平台）：

Aevo 去中心化交易所作為核心應用程序，使用戶能夠直接在鏈上交易期權和永續合約。建立在 Aevo L2 之上，該平台提供高吞吐量、低延遲和極低的交易費用，確保無縫的交易體驗。DEX 支持廣泛的交易對和高級訂單類型，滿足新手和專業 AEVO 加密貨幣交易者的需求。

Aevo L2 是基於 OP Stack 的以太坊匯總技術，顯著提高了可擴展性並降低了成本。該技術允許平台高效處理大量交易，為用戶提供快速的交易執行和結算，同時保持以太坊的安全保障。

該生態系統包含一套風險管理功能和分析儀表板，賦予用戶監控其頭寸、管理風險敞口並做出明智交易決策的能力。這些工具直接集成到交易界面中，提供實時洞察和投資組合追蹤。

這些組件共同創造了一個全面且高效的環境，其中 AEVO 作為效用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，支持一個自我維持的生態系統。

衍生品交易行業面臨著幾個持續存在的挑戰，而 AEVO 希望解決這些問題：

高費用和緩慢的結算：

傳統衍生品平台往往收取高昂的交易費用並且結算時間緩慢，這可能侵蝕利潤並阻礙交易效率。

中心化交易所可能缺乏透明度，引發市場操縱、搶先交易以及用戶資金安全性的擔憂。

許多衍生品市場由於高進入門檻、複雜的入門流程和監管限制，讓零售交易者難以接觸。

AEVO 如何解決這些挑戰：

降低成本並提高速度：

通過利用第二層匯總技術，AEVO 大幅降低交易費用並加速結算，使所有用戶都能更經濟高效地進行衍生品交易。這種方法消除了與鏈上擁堵和高昂燃氣費相關的瓶頸。 提升透明度和安全性：

作為去中心化平台，AEVO 確保所有交易都在鏈上執行，提供完全的透明度和可審計性。智能合約管理交易過程，減少操縱風險並確保用戶資金保持安全且受其控制。 擴大衍生品的獲取途徑：

AEVO 的用戶友好界面和無需許可的設計降低了進入門檻，讓任何擁有互聯網連接的人都能參與衍生品交易。該平台的全球覆蓋範圍和去中心化特性促進了更大的包容性和市場參與。

通過解決這些痛點，AEVO 加密貨幣為下一代衍生品交易者提供了穩健、透明且高效的解決方案。

數位代幣 AEVO 的 總發行量 為 1,000,000,000 AEVO。AEVO 代幣的 比例分配 如下：

私人銷售投資者： 18.5%

18.5% Binance Launchpool： 4.5%

4.5% 做市商： 2%

2% 團隊： 23%

23% 公司庫存： 2.7%

2.7% 空投： 3%

3% DAO 庫存： 36%

36% 剩餘流通中的 AEVO： 10.3%

當前流通供應量 為 110,000,000 AEVO。

在 Aevo 生態系統內，AEVO 加密貨幣代幣具有多種功能：

效用代幣： 用於支付交易費用、訪問高級功能並參與 Aevo 平台上的交易活動。

用於支付交易費用、訪問高級功能並參與 Aevo 平台上的交易活動。 治理： 代幣持有者可以提出並投票支持協議升級、費用結構及其他關鍵決策，確保社區驅動的發展。

代幣持有者可以提出並投票支持協議升級、費用結構及其他關鍵決策，確保社區驅動的發展。 質押和激勵： 用戶可以質押 AEVO 代幣以獲得獎勵、參與流動性挖礦並在生態系統內獲得額外特權。

在代幣發行時，大約 11% 的總供應量進入流通，剩餘部分則遵循結構化的解鎖時間表。這種分階段釋放旨在促進市場穩定並支持 Aevo 生態系統的長期增長。

AEVO 實施去中心化治理模式，賦予代幣持有者通過鏈上投票塑造平台未來的能力。質押機制允許用戶鎖定他們的代幣以換取獎勵，收益率由網絡活動和參與率決定。這種方法激勵積極參與並協調所有利益相關者的利益。

AEVO 加密貨幣 在去中心化衍生品領域中作為創新解決方案，通過其先進的第二層技術和透明的治理模型解決了關鍵挑戰。憑藉其強大的生態系統、以用戶為中心的功能和深思熟慮的代幣經濟學，AEVO 展現出巨大的潛力，將改變交易者與加密衍生品互動的方式。

準備開始交易 AEVO 了嗎？我們的綜合指南「AEVO 交易完整指南：從入門到實際操作」將帶您了解所需的一切知識——從 AEVO 基本原理和錢包設置到高級交易策略和風險管理技術。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將在 MEXC 安全平台上為您提供必要的知識。立即探索如何最大化您的 AEVO 潛力！