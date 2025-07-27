什麼是AERGO？數字資產簡介

AERGO幣是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Aergo平台，這是一個去中心化的生態系統，旨在簡化和現代化企業IT和業務流程。AERGO代幣於2018年12月推出，旨在解決傳統商業交易和數據管理中的低效、高成本和延遲問題。通過採用混合區塊鏈架構，AERGO加密貨幣使用戶能夠部署公共和私有區塊鏈，提供靈活性、可擴展性和安全性。該平台專為企業、合作夥伴和開發人員設計，使他們能夠自動化工作流程、減少對第三方的依賴並消除手動且容易出錯的流程，同時與現有的IT投資無縫整合。

AERGO於2018年由一群經驗豐富的區塊鏈專業人士創立，其中包括來自韓國領先企業區塊鏈技術公司Blocko的關鍵人物。創始團隊在分布式賬本技術、企業IT和業務流程自動化方面擁有專業知識。他們的願景是打造一個能夠彌補傳統企業系統與區塊鏈技術之間差距的平台，讓組織能夠輕鬆構建、部署和管理去中心化應用程序。自成立以來，AERGO加密項目一直專注於為現實世界的商業挑戰提供實用的區塊鏈解決方案，強調互操作性、安全性和以用戶為中心的設計。

AERGO代幣的關鍵發展里程碑包括2018年12月主網的成功啟動、House Party Protocol（HPP）的引入以增強生態系統治理，以及與技術提供商和企業客戶建立戰略合作夥伴關係。該項目不斷演進其技術堆棧，結合企業用戶和更廣泛的開發者社區的反饋，保持其在商務區塊鏈領域的創新地位。

AERGO生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為尋求利用區塊鏈技術的企業和開發者提供強大的解決方案：

Aergo Chain（主平台）：

Aergo Chain是生態系統的核心區塊鏈平台，使用戶能夠部署公共和私有區塊鏈。它支持智能合約、高吞吐量和低延遲，適用於廣泛的商業應用。該平台設計注重可擴展性和互操作性，允許組織將AERGO加密解決方案與現有的IT基礎設施整合。Aergo Chain目前被眾多企業客戶用於供應鏈管理、數據共享和流程自動化，成為企業區塊鏈領域的領先解決方案。

Aergo Hub（開發和部署門戶）：

Aergo Hub通過為開發者和企業提供用戶友好的界面來擴展生態系統的功能，幫助他們構建、測試和部署去中心化應用程序（dApps）。它提供智能合約開發、區塊鏈管理和資源監控工具，簡化了將區塊鏈解決方案推向市場的過程。通過利用基於雲的基礎設施，Aergo Hub確保所有參與者都能獲得無縫且高效的體驗。

Aergo Marketplace（生態系統服務）：

Aergo Marketplace通過提供一個整合第三方服務、模塊和解決方案的平台來完善生態系統，這些都可以與基於Aergo的應用程序集成。這個市場促進創新和合作，使用戶能夠訪問一系列針對其特定需求量身定制的工具和服務。這些組件的整合創造了一個全面的環境，其中AERGO代幣作為推動網絡內所有互動的實用代幣，支持一個自我維持且不斷增長的生態系統。

企業IT領域面臨著一些持續的挑戰，而AERGO則通過其創新的區塊鏈解決方案致力於解決這些問題：

低效和高成本：

傳統的業務流程通常涉及手動工作流、冗餘數據輸入和對中介機構的依賴，從而導致成本增加和延遲。這些低效率影響了企業的生產力並增加了運營費用。現有的解決方案由於技術限制和缺乏互操作性而難以自動化複雜的工作流程。

數據安全和隱私問題：

企業越來越關注數據洩露、未經授權的訪問以及數據保護法規的合規性。集中式系統容易遭受單點故障和網絡攻擊，使敏感的商業信息面臨風險。目前的數據安全方法往往不足，缺乏區塊鏈技術提供的透明度和審計能力。

有限的整合和可擴展性：

許多組織發現很難將區塊鏈解決方案與其現有的IT基礎設施整合。可擴展性問題和缺乏互操作性阻礙了區塊鏈在大規模企業環境中的採用。以前嘗試解決這些挑戰的努力因專有系統和分散的標準而受阻。

AERGO通過其混合區塊鏈架構解決這些痛點，實現與現有系統的無縫整合，自動化業務流程並增強數據安全性。通過利用先進的共識機制和智能合約功能，AERGO幣提供了一個全面、高效且安全的解決方案，改變了企業管理數據和進行交易的方式。

總供應量和分配結構：

AERGO代幣的總發行量（最大供應量）為500,000,000 AERGO。當前流通量約為472,499,995到485,000,000 AERGO，具體取決於數據來源和更新時間。這意味著約94.5%到97%的總供應量已在流通中。

關於比例分配：

- 根據House Party Protocol（HPP）白皮書，45%的總供應量分配給生態系統和社區，這代表了新發行代幣的很大一部分。

- 白皮書強調了對生態系統和社區發展的長期承諾，但在引用的摘錄中未提供剩餘分配（如團隊、投資者、儲備等）的完整細節。

關鍵數據：

- 總/最大供應量： 500,000,000 AERGO

- 流通量： ~472,500,000到485,000,000 AERGO

- 流通比例： ~94.5%到97%

- 生態系統和社區分配： 總供應量的45%

局限性：

搜索結果未提供所有分配類別（例如團隊、投資者、基金會、儲備等）的完整詳細細分。若要獲取最精細且最新的分配詳情，請參閱官方AERGO網站和完整的白皮書。

官方資源：

- 官方網站： www.aergo.io



代幣用途和使用案例：

在Aergo生態系統中，AERGO加密代幣具有多種功能：- 交易費用： 用於支付Aergo Chain上的交易處理和智能合約執行費用。- 質押和治理： 代幣持有者可以通過質押AERGO參與網絡治理和共識，為網絡安全和決策做出貢獻。- 生態系統激勵： 用於激勵開發者、合作夥伴和社區成員，推動平台的成長和普及。

流通計劃和解鎖時間表：

在啟動時，大量AERGO代幣進入流通，剩餘部分則根據設計用於確保市場穩定和長期生態系統增長的授予和解鎖計劃。具體的解鎖時間表和授予細節在官方白皮書中有所概述。

治理和質押機制：

AERGO實施去中心化治理模式，允許代幣持有者提出並投票支持協議升級和生態系統倡議。質押AERGO不僅能保障網絡安全，還能使參與者獲得獎勵，年收益率由網絡活動和質押參與率決定。

AERGO作為企業區塊鏈領域的一個創新解決方案，通過其混合區塊鏈架構和強大的生態系統工具應對關鍵挑戰。憑藉其在互操作性、安全性和現實世界商業應用方面的強烈關注，AERGO加密貨幣展示了轉變組織管理數據和自動化流程方式的巨大潛力。