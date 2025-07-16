什麼是AE？數字資產簡介

AE代幣是Aeternity的原生加密貨幣，這是一個基於區塊鏈的加密貨幣平台，為Aeternity去中心化生態系統提供動力，專注於解決智能合約和去中心化應用程序（dApps）中的可擴展性和效率挑戰。該平台於2017年推出，Aeternity幣旨在解決智能合約可擴展性的關鍵問題，這一直是像以太坊這樣的成熟平台長期存在的瓶頸。憑藉其獨特的技術基礎，包括狀態通道和高效的共識機制，Aeternity加密貨幣使用戶能夠以高吞吐量和低延遲執行複雜的智能合約和dApps，確保安全性和成本效益。

Aeternity於2016年由Yanislav Malahov創立，他是一位區塊鏈先驅，由於早期在區塊鏈領域的參與，常被稱為“以太坊教父”。創始團隊匯集了密碼學、分布式系統和軟件工程方面的專家，旨在通過創新區塊鏈技術改變智能合約的格局。

關鍵的發展里程碑包括2017年6月成功進行ICO，籌集了2400萬美元來資助該項目。不久之後，Aeternity推出了測試網，隨後發布了主網，引入了核心功能如狀態通道和預言機。自此，該項目已建立了戰略合作夥伴關係並繼續發展其生態系統，將AE代幣定位為可擴展智能合約領域的創新者。

Aeternity生態系統圍繞著幾個相互關聯的產品構建，旨在為尋求可擴展區塊鏈基礎設施的開發者和企業提供全面的解決方案。

主要平台支持可擴展智能合約和dApps的創建與執行。利用狀態通道，它允許鏈下合約執行，減少擁堵和交易成本，同時保持安全性。此平台被開發者和企業用於需要高吞吐量和隱私的應用，使Aeternity加密貨幣成為可擴展區塊鏈領域的領先解決方案。

Aeternity的預言機系統將現實世界數據帶入區塊鏈，使智能合約能夠安全高效地與外部信息互動。此功能允許開發者構建響應實時事件的高級dApps，例如金融數據或物聯網傳感器讀數。

Aeternity命名系統（AENS）為區塊鏈地址和資源提供易於閱讀的名字，改善可用性並減少交易和合約交互中的錯誤。

這些組件共同作用，創造了一個無縫的環境，其中AE幣作為效用代幣推動所有網絡交互，從交易費用到治理和抵押，促進了一個自給自足且高效的生態系統。

區塊鏈和智能合約行業面臨著幾個關鍵挑戰，而Aeternity代幣旨在解決：

傳統區塊鏈在吞吐量有限和交易成本高昂方面存在困難，特別是在高需求時期。這個瓶頸限制了dApps和智能合約的採用。

所有智能合約都在鏈上執行導致網絡擁堵和成本增加，使得複雜或高頻率應用變得不切實際。

許多區塊鏈缺乏安全高效的機制來整合外部數據，限制了智能合約的功能。

AE加密貨幣通過創新使用狀態通道進行鏈下合約執行、強大的預言機系統進行現實世界數據集成以及可擴展的共識機制來解決這些痛點。通過利用這些技術，Aeternity提供了一個全面且高效的解決方案，改變了開發者和企業與基於區塊鏈應用程序互動的方式。

數字代幣AE（Aeternity）的總發行量（最大供應量）為536,306,702 AE。當前總供應量為396,262,883 AE，流通供應量為385,106,898 AE。

截至2025年7月的比例分配：

類別 數量（AE） 佔最大供應量比例 流通供應量 385,106,898 ~71.8% 總供應量 396,262,883 ~73.9% 最大供應量 536,306,702 100%

官方網站： Aeternity

白皮書： Aeternity白皮書（PDF）

在Aeternity生態系統中，AE代幣具有多種功能：

交易費用 ：用於支付網絡上的交易和智能合約執行。

：用於支付網絡上的交易和智能合約執行。 抵押與治理 ： Aeternity代幣 持有者可以參與網絡治理，對協議升級和提案進行投票。

： 持有者可以參與網絡治理，對協議升級和提案進行投票。 激勵措施：AE幣用於激勵礦工、驗證者和預言機系統的參與者。

在代幣首次發行時，大量的Aeternity幣進入流通，剩餘部分受制於旨在確保市場穩定和長期增長的鎖定期和解鎖計劃。目前的流通供應量約佔最大供應量的71.8%，未來的解鎖由項目的代幣經濟模型管理。

Aeternity實施了去中心化的治理模式，允許AE代幣持有者提出並對網絡變更進行投票。抵押AE代幣使用戶能夠參與共識並賺取獎勵，收益率由網絡活動和參與率決定。

Aeternity幣（AE）作為區塊鏈領域的一個創新解決方案，通過其先進的技術特性解決了可擴展性、智能合約效率和現實世界數據集成等關鍵挑戰。隨著不斷增長的生態系統和穩健的代幣經濟學，AE加密貨幣展示了巨大的潛力，將改變開發者和企業利用區塊鏈技術的方式。