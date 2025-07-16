在 AI 與 Web3 技術不斷融合的浪潮下，Academic Labs（AAX） 正在重新定義線上教育的未來。作為一個集「學習激勵」「內容去中心化」「社區治理」於一體的 EduFi 平台，Academic Labs 致力於解決傳統教育中存在的激勵缺失、高昂費用和資源壟斷等問題，打造一個真正以學習者和教育者為中心的開放生態系統。 1. 什麼是 Academic Labs？ Academic Lab在 AI 與 Web3 技術不斷融合的浪潮下，Academic Labs（AAX） 正在重新定義線上教育的未來。作為一個集「學習激勵」「內容去中心化」「社區治理」於一體的 EduFi 平台，Academic Labs 致力於解決傳統教育中存在的激勵缺失、高昂費用和資源壟斷等問題，打造一個真正以學習者和教育者為中心的開放生態系統。 1. 什麼是 Academic Labs？ Academic Lab
新手學院/熱幣專區/項目介紹/什麼是 Aca...驅動的教育創新

什麼是 Academic Labs？ AI 與 Web3 驅動的教育創新

2025年7月16日MEXC
0m
Sleepless AI
AI$0.06361-0.07%
Brainedge
LEARN$0.01339+1.90%
DAO Maker
DAO$0.07923+0.13%
HTX DAO
HTX$0.000001806+0.72%
RWAX
APP$0.0009345+14.77%

AI 與 Web3 技術不斷融合的浪潮下，Academic Labs（AAX） 正在重新定義線上教育的未來。作為一個集「學習激勵」「內容去中心化」「社區治理」於一體的 EduFi 平台，Academic Labs 致力於解決傳統教育中存在的激勵缺失、高昂費用和資源壟斷等問題，打造一個真正以學習者和教育者為中心的開放生態系統。

1. 什麼是 Academic Labs？


Academic Labs 是一個基於 Solana 區塊鏈的去中心化教育平台，透過引入 AI 個人化技術和 Web3 激勵機制，建立一個社群驅動、人人可參與的全球學習網路。它的使命是透過 「Learn. Share. Earn.」（「學習，分享，賺幣」） 模式，激發學習動力，釋放全球教育資源價值。

平台特色包括：

  • 去平台中心化：權力與價值回歸學習者與內容創作者；
  • 開放透明的激勵機制：學習、教學、貢獻皆可獲得獎勵；
  • 全球化願景：推動教育資源在全球自由流動與分享。

2. Academic Labs 的核心功能與技術架構


作為一個致力於重塑教育典範的 Web3 平台，Academic Labs 不僅有著清晰的使命願景，也建構了堅實的技術與功能基礎。平台透過遊戲化設計、AI 技術與區塊鏈機制的深度融合，不僅提升了學習效率，也重新定義了知識的獲取與分配方式。以下將從學習體驗、技術支撐與治理架構三個維度，深入解析 Academic Labs 如何實現其教育創新目標。

2.1 Gamified Learning：遊戲化學習體驗

Academic Labs 提供豐富的遊戲化學習內容，包括測驗、影片和互動課程，主要聚焦於英語、區塊鏈知識和程式設計等領域。這種遊戲化的學習方式不僅提高了學習的趣味性，也激發了學習者的積極性和參與性。

2.2 AI 與 Web3 的融合

平台利用 AI 技術個人化學習路徑，結合 Web3 的去中心化特性，確保學習資源的公平分配與透明管理。此外，Academic Labs 還計劃推出 AI Agents 和 Global Knowledge Chain 等新功能，進一步拓展其教育生態系統。

2.3 DAO 治理機制

Academic Labs 實施去中心化自治組織（DAO）治理，讓社群成員參與平台的決策過程，如內容審核、功能發展等，增強了用戶的參與感和歸屬感。

3. AAX 代幣經濟模型


AAX 是 Academic Labs 的原生代幣，基於 Solana 區塊鏈，最大供應量為 50 億枚。代幣的主要用途包括：(GlobeNewswire)

  • 學習激勵：用戶透過完成學習任務獲得 AAX 獎勵，激勵持續學習。
  • 內容創作獎勵：內容創作者根據其作品的品質和受歡迎程度獲得 AAX 獎勵。
  • 平台治理：持有 AAX 的用戶可參與平台的治理投票，決定平台的發展方向。

此外，Academic Labs 還推出了 Study-to-Earn 活動，用戶透過完成挑戰任務來獲得積分，積分將在活動結束時轉換為 AAX 代幣。

4. 發展歷程與合作夥伴


Academic Labs 成立於 2023 年，總部位於新加坡。自成立以來，該平台已與超過 20 個領先的 Web3 項目和機構建立合作關係，覆蓋超過 200 萬用戶。

2024 年 11 月，Academic Labs 成功完成 320 萬美元的融資，投資人包括 DWF Labs、HTX Ventures、UOB Venture 等知名機構。

2025 年 5 月 7 日，AAX 代幣在 MEXC 交易所上線，標誌著平台在全球市場的進一步擴張。

5. 未來規劃


Academic Labs 正積極佈局平台 2.0 階段，規劃包括：

  • AI 智能體升級：擴展多語言能力與深度學習功能；
  • Global Knowledge Chain 推廣：打造 Web3 教育內容認證與分送基礎架構；
  • 第二輪社群空投：回饋早期貢獻者與高活躍學習者；
  • 課程生態拓展：與大學、知名講師、教育內容平台合作，豐富課程體系；
  • 行動端與多終端優化：提升使用便利性與社交互動功能。

平台目標是打造一個全球性的去中心化知識平台，連結教育者、學習者、開發者與投資者，共同建構 「邊學邊賺、邊教邊贏」 的新教育範式。

6. 如何在 MEXC 購買 AAX 代幣？


Academic Labs 透過融合 AI 與 Web3 技術，打造了一個去中心化、社群驅動的教育平台，致力於解決傳統線上教育的痛點。其原生代幣 AAX 不僅用於激勵學習和內容創作，也賦予用戶參與平台治理的權利。隨著平台功能的不斷完善和全球合作的拓展，Academic Labs 有望在未來的教育領域中發揮重要作用。

目前，MEXC 平台已上線 $AAX 的現貨交易，交易步驟如下：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 AAX 代幣名稱，選擇 AAX 的現貨交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金