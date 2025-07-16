什麼是 Academic Labs？ AI 與 Web3 驅動的教育創新









Academic Labs 是一個基於 Solana 區塊鏈的去中心化教育平台，透過引入 AI 個人化技術和 Web3 激勵機制，建立一個社群驅動、人人可參與的全球學習網路。它的使命是透過 「Learn. Share. Earn.」（「學習，分享，賺幣」） 模式，激發學習動力，釋放全球教育資源價值。





平台特色包括：





去平台中心化： 權力與價值回歸學習者與內容創作者；

開放透明的激勵機制： 學習、教學、貢獻皆可獲得獎勵；

全球化願景：推動教育資源在全球自由流動與分享。









作為一個致力於重塑教育典範的 Web3 平台，Academic Labs 不僅有著清晰的使命願景，也建構了堅實的技術與功能基礎。平台透過遊戲化設計、AI 技術與區塊鏈機制的深度融合，不僅提升了學習效率，也重新定義了知識的獲取與分配方式。以下將從學習體驗、技術支撐與治理架構三個維度，深入解析 Academic Labs 如何實現其教育創新目標。





2.1 Gamified Learning：遊戲化學習體驗





Academic Labs 提供豐富的遊戲化學習內容，包括測驗、影片和互動課程，主要聚焦於英語、區塊鏈知識和程式設計等領域。這種遊戲化的學習方式不僅提高了學習的趣味性，也激發了學習者的積極性和參與性。





2.2 AI 與 Web3 的融合





平台利用 AI 技術個人化學習路徑，結合 Web3 的去中心化特性，確保學習資源的公平分配與透明管理。此外，Academic Labs 還計劃推出 AI Agents 和 Global Knowledge Chain 等新功能，進一步拓展其教育生態系統。





2.3 DAO 治理機制





Academic Labs 實施去中心化自治組織（DAO）治理，讓社群成員參與平台的決策過程，如內容審核、功能發展等，增強了用戶的參與感和歸屬感。









AAX 是 Academic Labs 的原生代幣，基於 Solana 區塊鏈，最大供應量為 50 億枚。代幣的主要用途包括：(GlobeNewswire)





學習激勵： 用戶透過完成學習任務獲得 AAX 獎勵，激勵持續學習。

內容創作獎勵： 內容創作者根據其作品的品質和受歡迎程度獲得 AAX 獎勵。

平台治理：持有 AAX 的用戶可參與平台的治理投票，決定平台的發展方向。





此外，Academic Labs 還推出了 Study-to-Earn 活動，用戶透過完成挑戰任務來獲得積分，積分將在活動結束時轉換為 AAX 代幣。













2024 年 11 月，Academic Labs 成功完成 320 萬美元的融資，投資人包括 DWF Labs、HTX Ventures、UOB Venture 等知名機構。





2025 年 5 月 7 日，AAX 代幣在 MEXC 交易所上線，標誌著平台在全球市場的進一步擴張。









Academic Labs 正積極佈局平台 2.0 階段，規劃包括：





AI 智能體升級：擴展多語言能力與深度學習功能；

Global Knowledge Chain 推廣：打造 Web3 教育內容認證與分送基礎架構；

第二輪社群空投：回饋早期貢獻者與高活躍學習者；

課程生態拓展：與大學、知名講師、教育內容平台合作，豐富課程體系；

行動端與多終端優化：提升使用便利性與社交互動功能。





平台目標是打造一個全球性的去中心化知識平台，連結教育者、學習者、開發者與投資者，共同建構 「邊學邊賺、邊教邊贏」 的新教育範式。









Academic Labs 透過融合 AI 與 Web3 技術，打造了一個去中心化、社群驅動的教育平台，致力於解決傳統線上教育的痛點。其原生代幣 AAX 不僅用於激勵學習和內容創作，也賦予用戶參與平台治理的權利。隨著平台功能的不斷完善和全球合作的拓展，Academic Labs 有望在未來的教育領域中發揮重要作用。





目前，MEXC 平台已上線 $AAX 的 現貨交易 ，交易步驟如下：





1）開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋框中搜尋 AAX 代幣名稱，選擇 AAX 的 現貨交易

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。







