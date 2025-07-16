什麼是 Abstract？面向消費者的 Layer 2 公鏈新手指南





過去 10 年區塊鏈技術迅速發展，從比特幣的價值儲存功能到以太坊智能合約的廣泛應用，區塊鏈已經成為全球技術革新的焦點之一。儘管技術日益成熟，但普通用戶與區塊鏈之間依然存在顯著鴻溝：操作複雜、費用高昂、速度緩慢等問題阻礙了這項技術的真正大規模普及。





Abstract 在這一背景下應運而生，它希望成為連接區塊鏈與大眾用戶之間的橋梁，讓區塊鏈不再只是技術愛好者和投資者的專屬工具，而成為普通人生活中自然的一部分。作為一個以消費者為中心的 Layer 2 區塊鏈網路，Abstract 透過簡化用戶體驗、提高交易效率、降低使用門檻，致力於透過簡化的用戶體驗將區塊鏈技術帶入大眾日常生活。









Abstract 由 Pudgy Penguins NFT 項目的母公司 Igloo Inc 和 Cube Labs 共同構建，利用零知識（ZK）技術或加密證明，幫助以更安全、更私密的方式驗證交易。





2024 年 6 月，該公司宣布收購未推出的、專注於 NFT 的二層網路 Frame 及其開發團隊，以幫助構建 Abstract。





隨後，該公司宣布籌集 1,100 萬美元，由矽谷知名風投 Founders Fund 領投，1kx 和 Fenbushi Capital 等其他 Web3 風險投資公司參與。





與眾多從 DeFi 或底層技術出發的區塊鏈項目不同，Abstract 從一開始就瞄準了終端用戶——尤其是遊戲、社交、NFT 等消費型應用場景。這種「用戶優先」的定位，也決定了其在技術架構和產品設計上的獨特方向。













Abstract 是一個建立在以太坊上的 Layer 2 網路，採用了 ZK-Rollup 技術架構。相比傳統的 Layer 1 網路，ZK-Rollup 能大幅提高交易處理速度，並顯著降低 Gas 費用。





Abstract 採用的是 zkSync 提供的 ZK Stack 架構，這是一套模組化的開發框架，可實現高度可定製的 Layer 2 網路。這意味着 Abstract 既能保持與以太坊主網的兼容性，又能擁有自主的網路邏輯和治理結構。









Abstract 還集成了 EigenLayer 的 EigenDA 數據可用性模塊，用以保證大規模鏈下數據在被主網驗證前的完整性和可靠性。這使得 Abstract 可以支持更複雜的應用場景，如大型遊戲或高頻交易平台。









Abstract 支持 EVM 標準，現有以太坊 DApp 和智能合約可在該網路上幾乎「開箱即用」。開發者無需重寫程式碼，只需做極少的適配修改即可完成遷移，大大降低了遷移成本。













目前 Abstract 尚未正式發布代幣，但根據其發展軌跡和社群預期，未來可能推出用於網路激勵、治理與質押的原生代幣。這種代幣通常會用於以下幾類用途：

激勵機制 ：為開發者、節點或活躍用戶分發代幣，促進生態活力；

治理投票 ：持幣者可參與網路協議的升級、參數調整等治理事務；

質押用途：節點運營者或驗證人可能需質押一定代幣作為行為保證。





雖然代幣尚未上線，但已有大量開發者和項目方對 Abstract 表達出濃厚興趣。根據公開資訊，包括 NFT 交易平台 Magic Eden、鏈上數據平台 Dune Analytics 等多個 Web3 應用正在探索與 Abstract 的集成。









儘管 Abstract 尚未公布代幣詳細資訊，但目前用戶已經可以透過參與鏈上交互，博取未來潛在空投，這些活動包括：

主網上線 ：Abstract 主網已於 2025 年初正式上線，用戶可透過主網交互賺取 XP 積分和徽章。

XP 積分機制 ：用戶在 Abstract 平台上的各種操作（如跨鏈、交易、鑄造域名等）都會獲得 XP 積分，積分數量將影響未來空投獎勵的多少。

徽章系統：完成特定任務可獲得徽章，徽章持有者有機會獲得額外獎勵。









一個真正以用戶為中心的區塊鏈平台，必須解決「錢包」這一最大門檻問題。傳統錢包系統常常要求用戶記住助記詞、安裝瀏覽器擴充功能，或支付高額 Gas 費用，這些都讓普通用戶望而卻步。





Abstract 的錢包系統完全採用帳戶抽象技術，並引入了現代化認證方式——Passkey。用戶不再需要記住複雜的密鑰短語，也無需依賴錢包插件，只需透過生物識別、設備 PIN 或密碼就可以創建帳戶並登入錢包。這種無感體驗類似於 Web2 的登入方式，卻擁有 Web3 的資產控制力。





此外，Abstract 錢包還實現了「Gasless」（免 Gas 費）交易，所有鏈上操作成本由平台或 DApp 項目方承擔，進一步降低用戶使用門檻。這一設計對於初次接觸區塊鏈的用戶來說，尤其具有吸引力。









Abstract 的最終目標不是做一個更快的「以太坊替代品」，而是構建一個真正適合普通消費者使用的區塊鏈平台。在這一方向上，其主要應用場景包括：





Web3 遊戲 ：透過低延遲、高並發的交易處理能力，支持多人在線、經濟系統複雜的區塊鏈遊戲。

NFT 與 數位 收藏品 ：基於 Pudgy Penguins 的經驗，構建完整的數位資產發行、交易、展示生態。

社交平台 ：為下一代鏈上社交工具提供身份系統、內容激勵、微支付等基礎設施。

Web3 商城和品牌應用：讓主流品牌能夠低成本、安全地觸達區塊鏈用戶。









Abstract 是當前 Web3 世界中少數真正以「消費者使用體驗」為出發點設計的區塊鏈項目。透過結合 ZK 技術、EVM 兼容、免 Gas 錢包、簡化身份驗證等優勢，Abstract 極有可能成為首批真正「落地」的 Layer 2 網路之一。而隨着其主網在 2025 年初正式上線，更多圍繞用戶場景打造的 DApp 也將陸續登場。





可以說，Abstract 不只是又一個技術平台，它是 Web3 世界進入「消費者時代」的敲門磚。未來區塊鏈的爆發式增長，或許正是從這樣的項目開始。







