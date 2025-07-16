過去 10 年區塊鏈技術迅速發展，從比特幣的價值儲存功能到以太坊智能合約的廣泛應用，區塊鏈已經成為全球技術革新的焦點之一。儘管技術日益成熟，但普通用戶與區塊鏈之間依然存在顯著鴻溝：操作複雜、費用高昂、速度緩慢等問題阻礙了這項技術的真正大規模普及。 Abstract 在這一背景下應運而生，它希望成為連接區塊鏈與大眾用戶之間的橋梁，讓區塊鏈不再只是技術愛好者和投資者的專屬工具，而成為普通人生活中自然的過去 10 年區塊鏈技術迅速發展，從比特幣的價值儲存功能到以太坊智能合約的廣泛應用，區塊鏈已經成為全球技術革新的焦點之一。儘管技術日益成熟，但普通用戶與區塊鏈之間依然存在顯著鴻溝：操作複雜、費用高昂、速度緩慢等問題阻礙了這項技術的真正大規模普及。 Abstract 在這一背景下應運而生，它希望成為連接區塊鏈與大眾用戶之間的橋梁，讓區塊鏈不再只是技術愛好者和投資者的專屬工具，而成為普通人生活中自然的
新手學院/熱幣專區/項目介紹/什麼是 Abst... 公鏈新手指南

什麼是 Abstract？面向消費者的 Layer 2 公鏈新手指南

初階
2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
Solayer
LAYER$0.2503-0.03%
NFT
NFT$0.0000004016+0.12%
WorldAssets
INC$0.6087-5.24%
ZKsync
ZK$0.05915+1.42%
FUND
FUND$0.01374--%

過去 10 年區塊鏈技術迅速發展，從比特幣的價值儲存功能到以太坊智能合約的廣泛應用，區塊鏈已經成為全球技術革新的焦點之一。儘管技術日益成熟，但普通用戶與區塊鏈之間依然存在顯著鴻溝：操作複雜、費用高昂、速度緩慢等問題阻礙了這項技術的真正大規模普及。

Abstract 在這一背景下應運而生，它希望成為連接區塊鏈與大眾用戶之間的橋梁，讓區塊鏈不再只是技術愛好者和投資者的專屬工具，而成為普通人生活中自然的一部分。作為一個以消費者為中心的 Layer 2 區塊鏈網路，Abstract 透過簡化用戶體驗、提高交易效率、降低使用門檻，致力於透過簡化的用戶體驗將區塊鏈技術帶入大眾日常生活。

1. 什麼是 Abstract？由 NFT 熱潮催生的 Layer 2 網路


Abstract 由 Pudgy Penguins NFT 項目的母公司 Igloo Inc 和 Cube Labs 共同構建，利用零知識（ZK）技術或加密證明，幫助以更安全、更私密的方式驗證交易。

2024 年 6 月，該公司宣布收購未推出的、專注於 NFT 的二層網路 Frame 及其開發團隊，以幫助構建 Abstract。

隨後，該公司宣布籌集 1,100 萬美元，由矽谷知名風投 Founders Fund 領投，1kx 和 Fenbushi Capital 等其他 Web3 風險投資公司參與。

與眾多從 DeFi 或底層技術出發的區塊鏈項目不同，Abstract 從一開始就瞄準了終端用戶——尤其是遊戲、社交、NFT 等消費型應用場景。這種「用戶優先」的定位，也決定了其在技術架構和產品設計上的獨特方向。

2. Abstract 的技術基礎與運作原理


2.1 基於 ZK Stack 的 ZK-Rollup 架構


Abstract 是一個建立在以太坊上的 Layer 2 網路，採用了 ZK-Rollup 技術架構。相比傳統的 Layer 1 網路，ZK-Rollup 能大幅提高交易處理速度，並顯著降低 Gas 費用。

Abstract 採用的是 zkSync 提供的 ZK Stack 架構，這是一套模組化的開發框架，可實現高度可定製的 Layer 2 網路。這意味着 Abstract 既能保持與以太坊主網的兼容性，又能擁有自主的網路邏輯和治理結構。

2.2 藉助 EigenDA 提升數據可用性


Abstract 還集成了 EigenLayer 的 EigenDA 數據可用性模塊，用以保證大規模鏈下數據在被主網驗證前的完整性和可靠性。這使得 Abstract 可以支持更複雜的應用場景，如大型遊戲或高頻交易平台。

2.3 完全 EVM 兼容，開發者可無縫遷移


Abstract 支持 EVM 標準，現有以太坊 DApp 和智能合約可在該網路上幾乎「開箱即用」。開發者無需重寫程式碼，只需做極少的適配修改即可完成遷移，大大降低了遷移成本。

3. Abstract 的代幣機制與空投活動


3.1 Abstract 的代幣機制


目前 Abstract 尚未正式發布代幣，但根據其發展軌跡和社群預期，未來可能推出用於網路激勵、治理與質押的原生代幣。這種代幣通常會用於以下幾類用途：
  • 激勵機制：為開發者、節點或活躍用戶分發代幣，促進生態活力；
  • 治理投票：持幣者可參與網路協議的升級、參數調整等治理事務；
  • 質押用途：節點運營者或驗證人可能需質押一定代幣作為行為保證。

雖然代幣尚未上線，但已有大量開發者和項目方對 Abstract 表達出濃厚興趣。根據公開資訊，包括 NFT 交易平台 Magic Eden、鏈上數據平台 Dune Analytics 等多個 Web3 應用正在探索與 Abstract 的集成。

3.2 Abstract 的空投活動


儘管 Abstract 尚未公布代幣詳細資訊，但目前用戶已經可以透過參與鏈上交互，博取未來潛在空投，這些活動包括：
  • 主網上線：Abstract 主網已於 2025 年初正式上線，用戶可透過主網交互賺取 XP 積分和徽章。
  • XP 積分機制：用戶在 Abstract 平台上的各種操作（如跨鏈、交易、鑄造域名等）都會獲得 XP 積分，積分數量將影響未來空投獎勵的多少。
  • 徽章系統：完成特定任務可獲得徽章，徽章持有者有機會獲得額外獎勵。

4. Abstract 錢包：重新定義 Web3 入門體驗


一個真正以用戶為中心的區塊鏈平台，必須解決「錢包」這一最大門檻問題。傳統錢包系統常常要求用戶記住助記詞、安裝瀏覽器擴充功能，或支付高額 Gas 費用，這些都讓普通用戶望而卻步。

Abstract 的錢包系統完全採用帳戶抽象技術，並引入了現代化認證方式——Passkey。用戶不再需要記住複雜的密鑰短語，也無需依賴錢包插件，只需透過生物識別、設備 PIN 或密碼就可以創建帳戶並登入錢包。這種無感體驗類似於 Web2 的登入方式，卻擁有 Web3 的資產控制力。

此外，Abstract 錢包還實現了「Gasless」（免 Gas 費）交易，所有鏈上操作成本由平台或 DApp 項目方承擔，進一步降低用戶使用門檻。這一設計對於初次接觸區塊鏈的用戶來說，尤其具有吸引力。

5. Abstract 的應用場景：不僅僅是技術平台


Abstract 的最終目標不是做一個更快的「以太坊替代品」，而是構建一個真正適合普通消費者使用的區塊鏈平台。在這一方向上，其主要應用場景包括：

  • Web3 遊戲：透過低延遲、高並發的交易處理能力，支持多人在線、經濟系統複雜的區塊鏈遊戲。
  • NFT 與數位收藏品：基於 Pudgy Penguins 的經驗，構建完整的數位資產發行、交易、展示生態。
  • 社交平台：為下一代鏈上社交工具提供身份系統、內容激勵、微支付等基礎設施。
  • Web3 商城和品牌應用：讓主流品牌能夠低成本、安全地觸達區塊鏈用戶。

6. 總結與展望：Web3 進入「消費者時代」的敲門磚


Abstract 是當前 Web3 世界中少數真正以「消費者使用體驗」為出發點設計的區塊鏈項目。透過結合 ZK 技術、EVM 兼容、免 Gas 錢包、簡化身份驗證等優勢，Abstract 極有可能成為首批真正「落地」的 Layer 2 網路之一。而隨着其主網在 2025 年初正式上線，更多圍繞用戶場景打造的 DApp 也將陸續登場。

可以說，Abstract 不只是又一個技術平台，它是 Web3 世界進入「消費者時代」的敲門磚。未來區塊鏈的爆發式增長，或許正是從這樣的項目開始。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金