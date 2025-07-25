什麼是ABBC幣？數位資產簡介

ABBC幣 (ABBC) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為ABBC平台提供動力，該平台是一個專注於安全且高效的數位支付和線上購物的去中心化生態系統。ABBC幣於2018年推出，旨在解決電子商務領域中緩慢、昂貴且不安全交易的挑戰。憑藉其高性能的區塊鏈基礎設施和跨鏈兼容性，ABBC代幣使用戶能夠進行快速、低費用的支付，並訪問一系列數位商務服務。該平台的核心使命是利用先進的錢包技術和強大的ABBC幣支付網絡，讓全球用戶使用數位資產進行線上購物變得更安全、更容易且更有趣。

ABBC幣於2018年由一群在數位支付、網絡安全和去中心化技術方面擁有豐富經驗的區塊鏈和金融科技專業人士創立。創始團隊的願景是打造一個能夠通過整合區塊鏈技術來改變全球電子商務格局的平台，解決支付安全、交易速度和跨境可訪問性等長期存在的問題。

自成立以來，ABBC幣達成了多個重要的里程碑。這些包括在2018年通過首次代幣發行（ICO）籌集了350萬美元、啟動具有高吞吐量委託權益證明（DPoS）共識機制的主網，以及發展戰略合作夥伴關係以擴大其生態系統。在推出Aladdin錢包和Buyaladdin等產品後，該項目獲得了廣泛關注，使ABBC代幣成為區塊鏈驅動數位商務的創新者。

ABBC幣生態系統由多個互聯產品組成，旨在為數位支付和電子商務提供全面的解決方案：

Aladdin錢包 ：這是一款非託管錢包，也是ABBC生態系統的主要應用，允許用戶安全地存儲、發送和接收加密貨幣。它支持多個區塊鏈網絡，包括以太坊和Polygon，並確保數位資產的高度安全。Aladdin錢包廣泛用於無縫的ABBC代幣交易和資產管理。

：這是一款非託管錢包，也是ABBC生態系統的主要應用，允許用戶安全地存儲、發送和接收加密貨幣。它支持多個區塊鏈網絡，包括以太坊和Polygon，並確保數位資產的高度安全。Aladdin錢包廣泛用於無縫的ABBC代幣交易和資產管理。 Buyaladdin ：作為一個全球線上購物平台，Buyaladdin允許用戶使用ABBC幣和其他主要加密貨幣從超過50家在線零售商購買商品。該平台滿足了對加密友好型電子商務的需求，提供用戶友好的界面和廣泛的商家整合。

：作為一個全球線上購物平台，Buyaladdin允許用戶使用ABBC幣和其他主要加密貨幣從超過50家在線零售商購買商品。該平台滿足了對加密友好型電子商務的需求，提供用戶友好的界面和廣泛的商家整合。 Aladdin Pro和DOMINO DEX：Aladdin Pro通過啟用跨鏈交換擴展了生態系統，允許用戶在以太坊、幣安智能鏈和Polygon等網絡之間轉移ABBC幣。DOMINO DEX是一個去中心化交易所，支持安全且高效的ABBC代幣交易，進一步增強了平台的實用性。

這些產品共同創造了一個無縫的環境，其中ABBC幣作為實用代幣，推動所有互動，從支付和購物到質押和治理。這種集成方法為數位商務提供了自給自足且高效的生態系統。

電子商務和數位支付行業面臨著幾個關鍵挑戰，ABBC幣旨在解決這些問題：

支付安全 ：在線交易通常容易受到詐騙和數據洩露的影響，導致資金損失和用戶信任下降。

：在線交易通常容易受到詐騙和數據洩露的影響，導致資金損失和用戶信任下降。 交易速度和成本 ：傳統支付系統可能緩慢且昂貴，特別是對於跨境交易，導致用戶和商家延遲和高額費用。

：傳統支付系統可能緩慢且昂貴，特別是對於跨境交易，導致用戶和商家延遲和高額費用。 電子商務中有限的加密採用：許多在線零售商不接受加密貨幣，限制了數位資產在日常購物中的使用。

ABBC幣通過其先進的區塊鏈基礎設施和產品套件解決這些痛點：

提升支付安全：通過利用區塊鏈的不可變賬本和加密安全，ABBC代幣確保交易透明、防篡改且抗詐騙。這保護了消費者和商家免受常見的在線威脅。 提高交易速度並降低成本：ABBC幣主網利用高性能的DPoS共識機制，每秒可處理超過5,000筆交易，費用極低。這使得數位支付快速且經濟高效，即使是國際轉賬也是如此。 推動電子商務中的加密採用：通過Buyaladdin和Aladdin錢包等平台，ABBC幣讓用戶可以輕鬆使用加密貨幣進行在線購物，彌合數位資產與現實世界商務之間的差距。該生態系統與多個區塊鏈的互操作性進一步擴大了其覆蓋範圍和可用性。

通過整合這些解決方案，ABBC幣為數位支付和在線購物提供了全面且安全的環境，改變了用戶與電子商務平台的互動方式。

ABBC幣 (ABBC) 的總發行量（最大供應量）根據來源不同，被報導為1,225,109,279 ABBC或1,423,973,934 ABBC。最常被引用且很可能當前的數字是1,225,109,279 ABBC。

ABBC代幣的比例分配：

在代幣生成事件（TGE）期間， 80% 的ABBC代幣分配給了投資者。

的ABBC代幣分配給了投資者。 20%分配給了項目創始人和團隊。

更多細節：

ABBC幣使用 固定供應量 的發行/銷毀機制。

的發行/銷毀機制。 ABBC代幣類型是 ERC-20 。

。 根據最新可用數據， 流通供應量 約為 905,304,096 ABBC ，占總供應量的約 73.9% 。

約為 ，占總供應量的約 。 ABBC幣在2018年進行了首次代幣發行（ICO），籌集了350萬美元。

注意事項：

報告的最大供應量數字存在一些不一致之處（1,225,109,279 vs. 1,423,973,934 ABBC）。較低的數字被更廣泛引用，很可能反映了當前的官方供應量。

未在搜索結果中找到官方網站和白皮書，因此上述內容基於交易所和聚合器數據。如需最權威和最新的數字，請直接查閱ABBC幣的官方網站或白皮書。

在ABBC生態系統中，ABBC代幣具有多種功能：

交換媒介 ：用於Buyaladdin等電子商務平台上的支付以及點對點轉賬。

：用於Buyaladdin等電子商務平台上的支付以及點對點轉賬。 質押與獎勵 ：用戶可以質押ABBC幣來獲得獎勵，激勵網絡參與和安全性。

：用戶可以質押ABBC幣來獲得獎勵，激勵網絡參與和安全性。 治理：ABBC代幣持有者可以將投票權委託給區塊生產者，影響平台開發和戰略決策。

在代幣發行時，約73.9%的ABBC代幣（約9億ABBC）已在流通，剩餘部分則根據旨在確保市場穩定和長期增長的既定計劃進行歸屬和解鎖。

ABBC幣實施了委託治理模式，允許ABBC代幣持有者通過他們選擇的區塊生產者對提案進行投票，從而參與決策。質押ABBC代幣不僅能確保網絡的安全，還能為用戶提供定期獎勵，收益率由網絡參與度和質押持續時間決定。

ABBC幣在數位支付和電子商務領域中作為一種創新解決方案，通過其安全、高速的區塊鏈基礎設施和以用戶為中心的產品套件解決了關鍵挑戰。憑藉不斷增長的生態系統和穩健的代幣經濟學，ABBC代幣展現出巨大的潛力，有望改變用戶和商家與在線商務互動的方式。