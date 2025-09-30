新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損





在加密貨幣市場中，價格波動劇烈，稍有延遲就可能錯失交易機會或遭受不必要的損失。限價止盈止損單（stop limit order ）作爲一種常用的自動化交易工具，能夠幫助投資者在預設價格觸發時，自動執行買入或賣出操作，從而實現風險控制和收益鎖定。













限價止盈止損單是一種預設的訂單，用戶可以預先設置觸發價、買入/賣出價和買入/賣出量。當最新成交價達到觸發價時，系統會自動以限價的價格掛單。





它適用於希望在達到特定價格後立即進行買入或賣出操作的用戶。









1）觸發價：當最新成交價達到觸發價時，將執行預設的訂單。

2）買入/賣出價：用戶輸入的買入/賣出加密貨幣的價格。

3）買入/賣出量：用戶輸入購買/出售加密貨幣的數量。

4）成交額：用戶輸入購買/出售加密貨幣的金額。









假設 BTC 當前市場價格 爲 118,500 USDT，某用戶判斷：若 BTC 突破 119,000 USDT，可能迎來上漲趨勢；若跌破 117,000 USDT，則看跌信號明確。





此時，用戶可以設置：

1）止盈單：觸發價 119,000 USDT，買入價 119,200 USDT；

2）止損單：觸發價117,000 USDT，賣出價 116,800 USDT；





這類設定使得用戶無需全天盯盤，系統將在價格觸及關鍵點位時自動執行掛單操作。





注意：如果價格波動較大，限價止損買可能無法成交。











限價單 限價止盈止損單 定義 設定一個期望的買入或賣出價格，系統僅在市價達到該價格時執行 設置一個觸發價格，觸發後自動提交一個限價單 觸發條件 立即掛單等待市價達到 市價達到設定的觸發價後纔會激活限價單 是否包含觸發機制 否 是（需要設置觸發價 + 限價） 執行方式 直接掛入訂單簿，等待成交 未觸發前不會進入訂單簿，觸發後作爲限價單掛出 用途 在期望價格買入/賣出 在價格達到某一關鍵點後，自動以設定限價進行止盈或止損操作 風險控制功能 較弱，主要用於靜態下單 較強，常用於策略性止盈/止損，避免錯過關鍵行情













止盈單可以幫助交易者在價格達到預期目標時及時獲利了結。避免因貪心或猶豫不決而錯失最佳賣出時機，導致利潤回吐。









加密貨幣價格波動較大難以預測，因此設置止損單可以有效限制損失。當市場走勢與預期相反時，及時平倉離場，避免損失進一步擴大。









在交易過程中，情緒往往會對決策產生負面影響，如恐懼、貪婪等。限價止盈止損單基於預設的規則執行交易，避免了人爲情緒因素導致的錯誤決策，使交易更加理性和客觀。









交易者無需時刻盯着市場行情，只需提前設置好訂單參數，系統會在滿足條件時自動執行交易。













登入 MEXC 帳戶，進入交易界面；選擇【限價止盈止損】，設置觸發價，買入價，買入數量，點選「買入BTC」。

















下單後，您可以在【目前委託】下查看訂單記錄。













限價止盈止損單成交或取消後，您可以在【訂單】-【現貨訂單】-【歷史委託】查看歷史記錄。

















避免過度偏離市場價：設置的限價不要與觸發價相差過大，避免訂單被觸發卻無法成交。

結合技術分析使用：建議在設置止盈/止損時結合支撐位、阻力位、趨勢線等技術分析指標判斷合理區間。

關注成交量與市場情緒：觸發價格未必一定成交，尤其在市場劇烈波動或流動性不足時，可能無法撮合成功。









限價止盈止損單是一種簡單高效的自動化交易工具，尤其適合不方便頻繁盯盤、希望提前規劃交易策略的用戶。透過設定合理的觸發價格與限價點位，交易者可以在不干預的前提下把握市場波動機會，同時有效控制虧損風險。





無論是新手還是資深投資者，掌握並靈活運用止盈止損策略，都是提升交易效率與穩定收益的關鍵一步。然而，需要注意的是，任何交易工具都存在一定的侷限性，市場情況千變萬化，交易者應結合自身的風險承受能力、交易經驗和市場分析，謹慎使用限價止盈止損單，並不斷學習和優化交易策略。









推薦閱讀：







