新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

在加密貨幣市場中，價格波動劇烈，稍有延遲就可能錯失交易機會或遭受不必要的損失。限價止盈止損單（stop limit order ）作爲一種常用的自動化交易工具，能夠幫助投資者在預設價格觸發時，自動執行買入或賣出操作，從而實現風險控制和收益鎖定。

1. 什麼是限價止盈止損？


限價止盈止損單是一種預設的訂單，用戶可以預先設置觸發價、買入/賣出價和買入/賣出量。當最新成交價達到觸發價時，系統會自動以限價的價格掛單。

它適用於希望在達到特定價格後立即進行買入或賣出操作的用戶。

1.1 核心參數


1）觸發價：當最新成交價達到觸發價時，將執行預設的訂單。
2）買入/賣出價：用戶輸入的買入/賣出加密貨幣的價格。
3）買入/賣出量：用戶輸入購買/出售加密貨幣的數量。
4）成交額：用戶輸入購買/出售加密貨幣的金額。

1.2 示例解讀限價止盈止損單


假設 BTC 當前市場價格爲 118,500 USDT，某用戶判斷：若 BTC 突破 119,000 USDT，可能迎來上漲趨勢；若跌破 117,000 USDT，則看跌信號明確。

此時，用戶可以設置：
1）止盈單：觸發價 119,000 USDT，買入價 119,200 USDT；
2）止損單：觸發價117,000 USDT，賣出價 116,800 USDT；

這類設定使得用戶無需全天盯盤，系統將在價格觸及關鍵點位時自動執行掛單操作。

注意：如果價格波動較大，限價止損買可能無法成交。

1.3 限價止損止盈單和限價單



限價單
限價止盈止損單
定義
設定一個期望的買入或賣出價格，系統僅在市價達到該價格時執行
設置一個觸發價格，觸發後自動提交一個限價單
觸發條件
立即掛單等待市價達到
市價達到設定的觸發價後纔會激活限價單
是否包含觸發機制
是（需要設置觸發價 + 限價）
執行方式
直接掛入訂單簿，等待成交
未觸發前不會進入訂單簿，觸發後作爲限價單掛出
用途
在期望價格買入/賣出
在價格達到某一關鍵點後，自動以設定限價進行止盈或止損操作
風險控制功能
較弱，主要用於靜態下單
較強，常用於策略性止盈/止損，避免錯過關鍵行情

2. 限價止盈止損的 4 大優勢


2.1 鎖定利潤，提前佈局


止盈單可以幫助交易者在價格達到預期目標時及時獲利了結。避免因貪心或猶豫不決而錯失最佳賣出時機，導致利潤回吐。

2. 2 控制風險，保護本金


加密貨幣價格波動較大難以預測，因此設置止損單可以有效限制損失。當市場走勢與預期相反時，及時平倉離場，避免損失進一步擴大。

2.3 實現自動交易，降低情緒干擾


在交易過程中，情緒往往會對決策產生負面影響，如恐懼、貪婪等。限價止盈止損單基於預設的規則執行交易，避免了人爲情緒因素導致的錯誤決策，使交易更加理性和客觀。

2.4 降低盯盤壓力


交易者無需時刻盯着市場行情，只需提前設置好訂單參數，系統會在滿足條件時自動執行交易。

3. 如何在 MEXC 上設置限價止盈止損單？


3.1 下單流程


登入 MEXC 帳戶，進入交易界面；選擇【限價止盈止損】，設置觸發價，買入價，買入數量，點選「買入BTC」。


3.2 訂單查詢


下單後，您可以在【目前委託】下查看訂單記錄。


3.3 查看歷史記錄


限價止盈止損單成交或取消後，您可以在【訂單】-【現貨訂單】-【歷史委託】查看歷史記錄。


4. 限價止盈止損單的使用建議


避免過度偏離市場價：設置的限價不要與觸發價相差過大，避免訂單被觸發卻無法成交。
結合技術分析使用：建議在設置止盈/止損時結合支撐位、阻力位、趨勢線等技術分析指標判斷合理區間。
關注成交量與市場情緒：觸發價格未必一定成交，尤其在市場劇烈波動或流動性不足時，可能無法撮合成功。

5. 結尾


限價止盈止損單是一種簡單高效的自動化交易工具，尤其適合不方便頻繁盯盤、希望提前規劃交易策略的用戶。透過設定合理的觸發價格與限價點位，交易者可以在不干預的前提下把握市場波動機會，同時有效控制虧損風險。

無論是新手還是資深投資者，掌握並靈活運用止盈止損策略，都是提升交易效率與穩定收益的關鍵一步。然而，需要注意的是，任何交易工具都存在一定的侷限性，市場情況千變萬化，交易者應結合自身的風險承受能力、交易經驗和市場分析，謹慎使用限價止盈止損單，並不斷學習和優化交易策略。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

