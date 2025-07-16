什麽是選擇性委託訂單（OCO）？





面對瞬息萬變的數字資產走勢，投資者很多時候無法準確判斯其未來的行情。此時，您可以考慮使用選擇性委託訂單（OCO）掛單的策略：同時掛兩張方向相反的訂單，幫助自己搭上行情的快車或避免極端下行行情。









OCO（One-Cancels-the-Other）訂單即選擇性委託訂單，是指將限價止盈止損委託單和限價委託單組合成一個OCO訂單發出委託。當限價止盈止損委託單被觸發時，或限價委託訂單成交/部分成交時，另一個訂單則自動撤銷。若任一訂單被手動撤銷，另一個對應的訂單也會被同時撤銷。





OCO訂單可在保證買入/賣出達成的情況下，爭取較好的成交價格。在現貨市場上，當投資者希望同時設置一個限價止盈止損委託訂單和一個限價委託訂單時，可以使用這種交易策略。













現貨OCO允許投資者同時設置止盈止損委託和限價委託，從而幫助投資者更好地控制風險。









現貨OCO的委託是由交易系統自動執行的，無需投資者手動操作。這種機械執行可以幫助投資者避免情緒化的決策和錯誤的判斷，提高交易紀律性。









通過使用現貨OCO策略，投資者可以同時設置止盈止損觸發價和限價，而不必分開設置兩個單獨的委託。這樣可以節省盯盤時間和精力，並提高交易效率。









現貨OCO的特點是當其中一個委託被執行時，另一個委託會自動取消。這樣可以避免重疊的交易，避免出現不必要的風險。









現貨OCO策略適用於需要靈活應對市場波動、控製風險和規避不確定性的交易場景：









交易者希望在回調的時候，以一個較低的成本買入，但又怕踏空。所以如果沒有回調直接上漲，需要系統在指定的價格買入。





此時，現貨OCO訂單包含一個止損買進單和限價買進單。









交易者認為距離階段性高點還有一些上漲空間，想在最高點賣出，但又怕直接下跌，利潤回吐。所以如果直接下跌，需要系統在指定價格進行賣出。





此時，現貨OCO訂單包含一個止損賣出單和限價賣出單。









賣單：價格(限價單) > 當前市價 > 止損觸發價(止盈止損單)





買單：價格(限價單) < 當前市價 < 止損觸發價(止盈止損單)

















進入MEXC主站後，點擊【現貨交易】，開啟現貨交易。













根據市場分析和自身投資計劃，確定您希望以何種價格買入/賣出資產。













您需要同時設置止損價格和限價價格：





止損買進單則是在價格上漲到達某個價位時自動買入的價格。





限價買進單則是在價格下跌到達某個價位時自動買入的價格。













您同樣需要同時設置止損價格和限價價格：





限價賣出單則是在價格上漲到達某個價位時自動賣出的價格。





止損賣出單則是在價格下跌到達某個價位時自動賣出的價格。













參數確認無誤後，提交訂單。













一旦訂單被提交，您需要密切關註市場行情。當價格觸及您設置的任一條件時，系統將自動執行相應的買入/賣出操作，並取消另一個條件單。









注意





在現貨OCO策略中，這兩個條件單將成對存在，一旦其中一個條件被觸發，另一個將被取消。





在不同的操作系統中，教程和指南可能會有一些差異，請以您實際的操作系統為準。













現貨OCO（One Cancels the Other）是一種投資交易策略，通過設置兩個條件單，在其中一個執行時自動取消另一個，用於風險控制和挑選入場點。





風險提示：現貨OCO策略的優勢在於能夠幫助投資者實現風險控制和自動化交易，但劣勢在於可能因為市場劇烈波動而導致條件單未能按預期執行。在使用現貨OCO策略時，需要密切關註市場波動和風險，並確保您的交易策略符合投資目標和風險承受能力。



