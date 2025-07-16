作為全球領先的加密貨幣交易平台，MEXC 一直專注於現貨和合約業務，並不斷精進。經過多年行業探索，MEXC 全網極具性價比的手續費率與與極致交易深度，已成為合約交易者的首選。 在打造自身產品的同時，MEXC 也注重和有影響力的 KOL 和內容創作者合作，互利共贏，共同推動合約交易市場良性循環。 1.什麼是 MEXC 合約渠道代理？ MEXC 合約渠道代理計劃（MEXC Affiliate 計劃）是作為全球領先的加密貨幣交易平台，MEXC 一直專注於現貨和合約業務，並不斷精進。經過多年行業探索，MEXC 全網極具性價比的手續費率與與極致交易深度，已成為合約交易者的首選。 在打造自身產品的同時，MEXC 也注重和有影響力的 KOL 和內容創作者合作，互利共贏，共同推動合約交易市場良性循環。 1.什麼是 MEXC 合約渠道代理？ MEXC 合約渠道代理計劃（MEXC Affiliate 計劃）是
什麼是 MEXC 合約渠道代理商？高返佣、零門檻，攜手全球 73,000+ KOL 共贏加密未來

作為全球領先的加密貨幣交易平台，MEXC 一直專注於現貨和合約業務，並不斷精進。經過多年行業探索，MEXC 全網極具性價比的手續費率與與極致交易深度，已成為合約交易者的首選。

在打造自身產品的同時，MEXC 也注重和有影響力的 KOL 和內容創作者合作，互利共贏，共同推動合約交易市場良性循環。

1.什麼是 MEXC 合約渠道代理？


MEXC 合約渠道代理計劃（MEXC Affiliate 計劃）是 MEXC 平台為推廣合約交易業務設計的合作夥伴計劃，旨在透過與行業 KOL、內容創作者及社區運營者合作，共同拓展全球用戶市場。

與 MEXC 共同前行，您可以註冊成為 MEXC 合約渠道代理商。我們希望您能與 MEXC 志同道合，體現 MEXC 價值觀，並積極主動推廣 MEXC 交易平台。成為渠道代理商後，您將獲得專屬邀請碼，可以使用此邀請碼分享給每一位交易愛好者。您可以在文章、社交平台或任何形式的社交媒介推廣您的專屬邀請碼，每成功邀請一位活躍用戶即可終生獲得交易佣金！

注意：MEXC 不接受來自下列國家的用戶的交易或註冊申請：北韓、古巴、蘇丹、敘利亞、伊朗、克里米亞、中國大陸、印尼、新加坡、委內瑞拉、加拿大、以及美國等。

2. 加入MEXC 合約渠道代理計劃的好處


2.1 超高返佣比例


成為 MEXC 合約渠道代理商，您可以最大化您的影響力，並獲得高出行業平均標準 2 倍以上的返佣比例。成為渠道代理商後，您每推薦一名交易者，最高可獲得 70% 直客交易返佣加 10% 子代理返佣。例如，若您推薦用戶 A 在 MEXC 交易合約產生 100 美元手續費，您作為一級代理可直接獲得 70 美元返佣；若用戶 A 再邀請用戶 C 交易，您可獲得用戶 C 返佣的 10%。

2.2 全網最優交易條件，用戶留存率高


MEXC 產品豐富度較高，支持 BTC、ETH 等 1,291 個合約幣對，並支持最高 500 倍槓桿，滿足多樣化策略需求；在成本優勢方面，平台長期推出 0 費率活動，疊加合約手續費顯著低於行業平均，有效降低高頻交易者的成本負擔。同時，MEXC 合約交易深度極佳，有效減少大額訂單執行時的滑點損失，為用戶提供穩定、高效的交易環境。

2.3 全球化品牌背書，信任無憂


MEXC 已與全球 73,000+ 餘位行業 KOL 建立合作，業務覆蓋 170 個國家和地區，形成廣泛的品牌影響力與用戶信任基礎。平台運營至今累計向合作夥伴返佣超 6,200 BTC，並始終保持準時發放、零拖欠記錄，以誠信合作樹立行業口碑。同時，MEXC 嚴格遵循 國際金融監管標準，透過多重資金隔離與風控體系，確保用戶資產安全無憂。

3.如何成為 MEXC 合約渠道代理商？


3.1.網頁端


1）打開 MEXC 官網，點擊【合約交易】-【合約概覽】。


2）找到頁面最下端的 MEXC Futures 相關申請，點擊渠道【立即申請】。


3）在代理頁面點擊【開通代理身份】。按照頁面提示，填寫相關資訊，填寫完成後點擊【立即開通】完成申請。


3.2 App 端


1）打開 MEXC App 首頁，點擊【邀請好友】。

2）滑動到頁面最下方，找到 MEXC 代理計劃，點擊【立即開通】。

3）按照頁面提示，填寫相關資訊，填寫完成後點擊【立即開通】完成申請。


MEXC 合約代理計劃提供了絕佳機會，無論您是行業 KOL、社區運營者還是加密貨幣愛好者，均可透過分享優質交易平台實現價值變現。與行業領軍者同行，共享加密貨幣增長紅利！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

