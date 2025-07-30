什麼是熱力圖？MEXC 熱力圖使用指南，輕鬆掌握先機

1. 什麼是熱力圖？直觀呈現市場情緒的數據工具 合約熱力圖工具是 MEXC 平台提供的一款可視化數據分析工具。該工具通過圖形化展示的方式，幫助用戶快速瞭解平台上熱門交易對的實時表現。用戶可以通過熱力圖查看一定時間範圍內的前 10 至前 50 種熱門交易對的成交量或漲跌幅情況，從而快速鎖定活躍市場標的。 目前 MEXC 熱力圖僅支持合約數據顯示，合約熱力圖能夠讓用戶根據成交量或漲跌幅指標快速分析永續1. 什麼是熱力圖？直觀呈現市場情緒的數據工具 合約熱力圖工具是 MEXC 平台提供的一款可視化數據分析工具。該工具通過圖形化展示的方式，幫助用戶快速瞭解平台上熱門交易對的實時表現。用戶可以通過熱力圖查看一定時間範圍內的前 10 至前 50 種熱門交易對的成交量或漲跌幅情況，從而快速鎖定活躍市場標的。 目前 MEXC 熱力圖僅支持合約數據顯示，合約熱力圖能夠讓用戶根據成交量或漲跌幅指標快速分析永續
1. 什麼是熱力圖？直觀呈現市場情緒的數據工具


合約熱力圖工具是 MEXC 平台提供的一款可視化數據分析工具。該工具通過圖形化展示的方式，幫助用戶快速瞭解平台上熱門交易對的實時表現。用戶可以通過熱力圖查看一定時間範圍內的前 10 至前 50 種熱門交易對的成交量或漲跌幅情況，從而快速鎖定活躍市場標的。

目前 MEXC 熱力圖僅支持合約數據顯示，合約熱力圖能夠讓用戶根據成交量或漲跌幅指標快速分析永續合約的表現。

在MEXC 合約熱力圖中，每一個合約交易對對應一個色塊。色塊面積越大，代表該合約的成交量越高；顏色越深或變化越明顯，代表該合約在 24 小時內的漲跌幅越大。通過觀察這些指標，用戶可以判斷哪些合約具備較強的市場關注度與波動性。


如上圖所示，BTCUSDT 合約在熱力圖中顯示爲紅色大塊，而 PENGUUSDT 爲綠色小塊。這表明 BTC 合約在 24 小時內雖然跌幅明顯但成交量活躍，和 BTC 破 12 萬美元後下跌有關；而 PENGU 合約雖小幅上漲但成交量不高。透過對比兩者，交易者可優先關注 BTC 相關策略。

2. 合約熱力圖的主要功能與優勢


2.1 快速識別市場熱點


熱力圖通過可視化呈現成交量和價格變化，能迅速識別當前市場上最具交易活躍度的合約。例如，面積最大且呈紅色的色塊通常代表一個成交量大且漲幅顯著的強勢合約；而面積大但顏色趨綠，則可能是一個出現明顯下跌的空頭合約。

2.2 精準篩選交易機會


支援按「成交量」或「24 H 漲跌幅」進行篩選，可用於制定趨勢跟隨或反轉策略。結合技術分析（如 TradingViewK線形態等）進一步驗證，能夠大大提高交易準確率。

2.3 可視化交互體驗


相比傳統數據表格，熱力圖提供更直觀的界面。顏色與面積一目了然，不需複雜計算即可獲得重要交易訊號。

3. 如何看懂合約熱力圖？


熱力圖中面積較大的方塊代表著成交量越大，這也可能意味著市場情緒較高，可能會有較大的價格波動，還可以透過對比 24H 漲跌幅的數據進行驗證。關注這些方塊面積大的合約，即可找到交易活動較爲活躍的合約。以下是幾個典型案例：

案例一：高成交量+高漲幅


熱力圖上，某合約的色塊面積最大，顏色爲深綠，表示該幣種在過去 24 小時內漲幅顯著且交易活躍。

案例二：高成交量+高跌幅


面積大但顏色爲深紅，說明該幣種在暴跌中成交活躍。

案例三：低成交量但強漲跌波動


小面積但深色合約可能處於早期爆發階段或被特定資金操控，適合高風險偏好的用戶進行短線投機。

風險提示：熱力圖僅反映歷史數據，市場情緒可能快速變化。由於數據維度有限，建議結合其他技術指標和分析工具以確保最終的交易決策的準確性。

4. 合約熱力圖使用指南：網頁端與 App 端操作詳解


目前 MEXC 熱力圖僅支持合約數據顯示。

4.1 網頁端


打開 MEXC 官網並登入，在頂部導航欄中點選【市場】，在市場頁面點選【熱力圖】即可查看。


您可以選擇按照【成交量】或者【24H 漲跌幅】進行篩選，最高支持【前 50 幣種】的篩選。如果您對於時區有所偏好，可以在熱力圖最右側進行調整。

不同顏色代表了不同幅度的漲跌幅，將鼠標移動到右側色塊上，即可查看該顏色對應的漲跌幅度。當您將鼠標移動到某個合約色塊上時，會顯示出該合約的交易對名稱，成交量以及 24H 漲跌幅數據。點選這個合約色塊，將直接跳轉到對應的交易頁面，在交易頁面您可以開始合約交易。



4.2 App 端


打開 MEXC App，在首頁點選【更多】，選擇【合約】-【宏觀數據】，點選【熱力圖】即可查看。


在熱力圖頁面，點選左上角【篩選】，您可以選擇按照【成交量】或者【24H 漲跌幅】進行篩選，最高支持【前 50 幣種】的篩選。

如果您對於時區有所偏好，同樣可以在篩選界面進行調整。不同顏色代表了不同幅度的漲跌幅，點選灰色按鈕【漲跌幅說明】，即可查看不同顏色對應的漲跌幅度。

當您點選某個合約色塊時，會顯示出該合約的交易對名稱，成交量以及 24H 漲跌幅數據。點選【立即交易】直接跳轉到對應的交易頁面，在交易頁面您可以開始合約交易。


相比網頁端，App 端增加了分享功能。在熱力圖頁面，點選右上角的分享按鈕，彈出分享界面，滑動到下方選擇【下載】或者【分享】，完成您的分享操作。



5. 結語


MEXC 合約熱力圖是一款提升交易效率的重要工具。相較於數據展示，可視化的熱力圖更加直觀和清晰，一目了然地展示合約交易對的成交量或 24 小時漲跌幅情況，特別適用於合約交易者在短時間內識別市場熱點。通過成交量與漲跌幅的直觀展示，用戶可以快速篩選交易活躍幣種，制定更具邏輯性的入場與退出策略。然而，合約熱力圖只是一種輔助工具，任何單一工具都無法完全替代全面分析。建議您在使用合約熱力圖的同時，搭配其他交易指標及風險管理工具進行綜合判斷，以更好應對市場波動。

