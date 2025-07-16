什麼是加密貨幣錢包？





很多區塊鏈領域的新手用戶對加密貨幣比較感興趣，但對加密錢包的情況就知之甚少。加密錢包主要包含了硬件加密錢包（也叫冷錢包）和軟件加密錢包（也叫熱錢包）這兩大類。二者在許多方面具存在著相當的差異。今天我們就藉此機會給大家講解一下這些與加密錢包有關的內容。









首先，先了解一下加密貨幣錢包是一種以地址和私鑰為核心的軟件程序。一方面，分布式賬本依靠公鑰和私鑰對來簽署交易，以確保其真實性。另一方面，當加密貨幣交易時加密錢包可以提供數字簽名的密鑰，並對交易進行追蹤處理。正是因為加密和去中心化機制的實現，加密錢包的安全性才得以保證。





作為一個重要的工具，加密錢包記錄著我們在區塊鏈網絡的專屬賬戶。它本身並不存儲包括加密貨幣在內的數字資產（和我們現實中銀行賬戶一樣），而是將用戶的密鑰（公鑰和私鑰）進行保存記錄。而這個密鑰又放在於特定的區塊鏈之上。那麼，當我們使用加密錢包里的加密貨幣時，也就意味着加密錢包的地址（由一個基於公鑰和私鑰生成的字母數字ID組成）和私鑰這兩個 「鍵」要先匹配才被允許操作。





比方說他人要接受你的加密錢包里的轉賬資金，你只向對方提供加密錢包的地址即可，密鑰卻不可以透露給對方。因為密鑰是進入你加密錢包資產的唯一密碼，被對方獲取也就相當於加密錢包相關權限的出讓，錢包里的資金就會受到赤裸裸地威脅。









軟件加密錢包，也就是熱錢包可以連接到整個區塊鏈。例如，當你在MEXC上創建賬戶並存入資金時，意味着你將把資金存入MEXC的熱錢包。但MEXC會將大部分用戶的資金轉移到冷錢包。





為什麼把資產轉入到硬件加密錢包（冷錢包）呢？因為冷錢包是一種不與區塊鏈連接的錢包，具備離線使用的特點。它只使用物理媒介來存儲鑰匙，即如果不聯網也就沒有辦法進行轉賬。這大大削弱黑客攻擊數字資產的效果。





由此可見，冷錢包是「保存」用戶數字資產的更安全方式。這種錢包更適合長期投資者，對於新手來說，只想購買少量的加密貨幣，使用熱錢包問題不大。但假設加密貨幣資產較大（涉及到幾百萬USDT以上的加密貨幣）還是建議使用冷錢包。







