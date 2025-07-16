



跟單體驗金是 MEXC 平台一種專門用於跟單交易的體驗金，用戶領取後可以用它來參與合約跟單交易。









當您收到跟單體驗金或體驗金到期被收回時，MEXC 平台會透過郵件、簡訊、站內信、push 等方式通知到您。









您可以在【我的跟單】、【跟單參數設置】、【修改跟單資金】等頁面，查看到目前未使用的跟單體驗金金額。













在跟單交易中，輸入跟單資金時會優先使用跟單體驗金。





如下圖所示，在設置跟單參數時，如果您總共打算投入 50 USDT用於跟單交易。其中 20 USDT 為跟單體驗金，除此之外您還需要投入 50 - 20 = 30 USDT。









另外在增加跟單資金時，如果您的帳戶中有跟單體驗金，也會優先使用跟單體驗金。













1）在進行跟單交易時，您的投入資金將優先使用跟單體驗金。





2）跟單體驗金可以用於開倉保證金、手續費抵扣、平倉虧損抵扣、資金費抵扣。









1）請您在跟單體驗金的有效期內使用，逾期未使用的部分將自動失效。





2）如果同一用戶多次獲得跟單體驗金，以最近一次領取的跟單體驗金到期時間為準。









3）跟單體驗金僅限用於跟單交易，不可用於其他交易，不支援提現或劃轉，產生盈利的部分可自由提現或劃轉。





4）跟單體驗金一經使用不可撤回，跟單過程中如減少投資金額，已使用的體驗金部分不予退還。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



