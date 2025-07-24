什麼是3ULL？數位資產簡介

3ULL 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為PLAYA3ULL GAMES生態系統提供動力，這是一個專注於整合遊戲和元宇宙體驗的去中心化平台。3ULL 的推出旨在解決遊戲內交易和數位資產擁有權中對於無縫、安全和透明的需求，讓用戶能夠參與次世代的遊戲環境。該代幣設計用於促進遊戲內購買、治理以及其他元宇宙活動，確保玩家與開發者都能從穩健的用戶驅動經濟中受益。憑藉其區塊鏈技術的基礎，3ULL 致力於解決遊戲行業中的關鍵挑戰，例如資產互通性、公平獎勵和去中心化治理，同時為數位娛樂提供可擴展且高效的基礎設施。

3ULL 由一群在區塊鏈開發、遊戲和數位資產管理方面擁有深厚背景的業界資深人士創立。創始成員曾就職於領先的科技公司，並在打造可擴展且安全的平台方面擁有成功記錄。他們的願景是通過真正的數位擁有權和去中心化治理來賦予用戶力量，利用區塊鏈技術改變價值在遊戲行業中的創造與分配方式。

自成立以來，3ULL 和 PLAYA3ULL GAMES 平台已達成了多個重要的里程碑。這些包括主網的成功啟動、多項遊戲內功能的推出，以及與知名遊戲工作室和區塊鏈項目的戰略合作夥伴關係的建立。該項目因其創新地整合 NFT、元宇宙體驗和社區驅動治理的方式而備受關注，使 3ULL 成為 GameFi 領域的領先代幣之一。

3ULL 生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在提供全面的遊戲與元宇宙體驗：

PLAYA3ULL GAMES 平台：

這是生態系統的核心樞紐，用戶可以通過該平台訪問各種基於區塊鏈的遊戲、參與元宇宙活動並管理其數位資產。該平台利用區塊鏈進行安全交易和透明的資產擁有權，為休閒玩家和競技玩家提供無縫體驗。

該生態系統擁有一個專用市場，用戶可以在其中鑄造、購買、出售和交易遊戲內資產作為 NFT。這個市場確保了數位物品的真實擁有權和流動性，讓玩家能夠將成就和創作貨幣化。

3ULL 持有者可以通過去中心化的門戶參與生態系統的治理，對關鍵提案、功能升級和社區計劃進行投票。這確保了平台的發展符合用戶利益，並保持公平透明的決策過程。

這些組件共同作用，創建了一個全面的環境，其中 3ULL 作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動和交易。這種整合的方法促進了一個自我維持且不斷增長的生態系統，使所有參與者受益。

遊戲和元宇宙行業面臨著幾個持續存在的挑戰，而 3ULL 致力於解決這些問題：

缺乏真正的數位擁有權：

傳統遊戲平台通常限制玩家對遊戲內資產的控制，限制了他們在遊戲環境之外交易或貨幣化物品的能力。

許多遊戲生態系統由集中式實體管理，導致不透明的決策和有限的社區意見。

現有的遊戲支付系統可能緩慢、昂貴且容易遭受詐欺，降低了整體用戶體驗。

3ULL 如何解決這些挑戰：

實現真正的數位擁有權：

通過利用區塊鏈和 NFT，3ULL 確保玩家對其遊戲內資產擁有可驗證的擁有權，這些資產可以在生態系統內的不同遊戲之間自由交易或使用。 去中心化治理：

通過其治理門戶，3ULL 賦予代幣持有者參與關鍵決策的權利，促進透明且由社區驅動的發展過程。 高效、安全的交易：

使用區塊鏈技術能夠實現快速、低成本且安全的交易，提升用戶體驗並減少參與障礙。

數位代幣 3ULL 的總發行量（最大供應量）為 500 億枚代幣，預計將逐步分配至 2031 年。此供應量由 PLAYA3ULL GAMES 管理，並在其遊戲和元宇宙生態系統中發揮核心作用。比例分配細節（即 500 億枚代幣如何在團隊、投資者、社區、生態系統等利益相關者之間分配）在現有的搜索結果中未明確提供。資料來源確認了總供應量和逐步釋放的時間表，但未詳細列出分配百分比或類別。

重點：

總供應量： 50,000,000,000（500 億）枚 3ULL 代幣。

50,000,000,000（500 億）枚 3ULL 代幣。 分配期限： 逐步釋放至 2031 年。

逐步釋放至 2031 年。 生態系統： 代幣將用於 PLAYA3ULL GAMES 平台內的遊戲內交易、治理和元宇宙活動。

局限性：

搜索結果未提供比例分配的詳細細節（例如分配給團隊、投資者、社區獎勵等的比例）。要獲取最準確和最新的分配細節，請參閱官方 3ULL 白皮書或 PLAYA3ULL GAMES 官方網站。白皮書在搜索結果中有提及，但未直接引用分配表格。

在 PLAYA3ULL GAMES 生態系統內，3ULL 具有多種功能：

遊戲內貨幣： 用於購買數位資產、升級以及參與元宇宙活動。

用於購買數位資產、升級以及參與元宇宙活動。 治理： 代幣持有者可以對提案進行投票，影響平台的發展方向。

代幣持有者可以對提案進行投票，影響平台的發展方向。 質押與獎勵： 用戶可以質押 3ULL 以獲得獎勵或取得獨家功能（具體的年化收益率 APY 和機制在現有來源中未詳細說明）。

3ULL 代幣的釋放計劃將逐步進行，直至 2031 年，確保代幣能以可控且可持續的方式進入市場。這一方法旨在支持生態系統的長期增長和市場穩定。

3ULL 實施去中心化的治理模式，允許代幣持有者參與塑造 PLAYA3ULL GAMES 平台未來的決策過程。質押機制也已到位，以激勵長期參與，但目前搜索結果中未提供具體的年化收益率 APY 和質押條款。

3ULL 在 GameFi 和元宇宙領域中是一種創新的解決方案，通過其基於區塊鏈的基礎設施和社區驅動的治理來解決關鍵挑戰。憑藉其強大的生態系統、全面的實用性和逐步的代幣釋放計劃，3ULL 展現出巨大的潛力，將改變玩家和開發者與數位資產及虛擬世界互動的方式。

準備開始交易 3ULL 了嗎？我們的綜合指南《3ULL 交易完全指南：從入門到實際操作》將帶您了解所需的一切知識 — 從 3ULL 的基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您掌握 MEXC 安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的 3ULL 潛力！

