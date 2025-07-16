2023年L2賽道大爆發，Polygon推出zkEVM給MEXCers帶來了什麽？









zkEVM=Zero Knowledge + Ethereum Virtual Machine





zkEVM，就其本身的技術屬性上來說，是一個非常復雜且耗時的工程，所以一句話是很難解釋清楚的。但是，如果從zkEVM的功能上談，它最大的存在意義就是兩種技術的完美結合體。這兩種技術分別是Zero Knowledge和Ethereum Virtual Machine(EVM)。所以，要想了解zkEVM，我們可以先從認識這兩個技術開始。









零知識證明指一方向另一方發送加密證明，在不透露數據內容的情況下證明自己擁有某個數據。





這種數據傳輸方式極大地保障了傳輸雙方的隱私，提高了數據的安全性。





同時，線下拓展方案（Off-chain scalability solution）也通過運用Zero Konwledge提高了上傳交易有效性證據的速度。









比特幣區塊鏈裏是 沒有 虛擬機的。因為比特幣的核心功能是分布式存儲數據，我們可以在這個網絡裏記錄、驗證、存儲及復製交易數據。





以太坊則是去中心化的「世界計算機」，開發者們還可以在這個操作系統上構建去中心應用程序，這就意味著以太坊不僅要能夠分布式數據存儲，還需要計算、運行代碼、溝通交流等。所以，以太坊虛擬機就是智能合約的運行環境。





當我們只要太坊區塊鏈上交易時，以太坊虛擬機就會執行以下流程：





1）確認轉賬額是否正確、驗證簽名的有效性、驗證該交易的nonce是否與該特定交易帳戶的nonce匹配。如果存在不匹配，交易將返回。





2）計算轉賬所需的費用，並收取Gas。





3）運行轉賬操作。





綜上，zkEVM通過結合Zero Knowledge和Ethereum Virtual Machine提高了以太坊區塊鏈的安全性和交易速度。













在L2上智能合約所執行的交易同樣可以在 L1 上得到可靠型驗證，而無需節點重新執行操作。









ZK-Rollups可以將最少的數據發布到以太坊：相當於打包數據，然後一起放到鏈上，每一筆交易將分攤這筆交易費用。





所以，ZK-Rollups 可以降低去中心化交易所、NFT 市場、預測市場等dApp的使用成本。









使用 ZK-rollups後，在zkEVM中執行的交易通常在它們發布到以太坊後立即完成。





更快的最終確定性非常適合高級用戶，例如NFT交易員、DeFi 投資者或需要無縫轉移資產（尤其是在L1和L2之間）的套利交易員。









構建與EVM兼容的zkEVM的最重要原因是利用以太坊的網絡效應。作為全球最大的智能合約平臺，以太坊擁有龐大的生態系統，為開發者和項目提供價值。









