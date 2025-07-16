1. 什麽是zkEVM？ zkEVM=Zero Knowledge + Ethereum Virtual Machine zkEVM，就其本身的技術屬性上來說，是一個非常復雜且耗時的工程，所以一句話是很難解釋清楚的。但是，如果從zkEVM的功能上談，它最大的存在意義就是兩種技術的完美結合體。這兩種技術分別是Zero Knowledge和Ethereum Virtual Machine(EVM)。所1. 什麽是zkEVM？ zkEVM=Zero Knowledge + Ethereum Virtual Machine zkEVM，就其本身的技術屬性上來說，是一個非常復雜且耗時的工程，所以一句話是很難解釋清楚的。但是，如果從zkEVM的功能上談，它最大的存在意義就是兩種技術的完美結合體。這兩種技術分別是Zero Knowledge和Ethereum Virtual Machine(EVM)。所
2023年L2賽道大爆發，Polygon推出zkEVM給MEXCers帶來了什麽？

2025年7月16日
1. 什麽是zkEVM？


zkEVM=Zero Knowledge + Ethereum Virtual Machine

zkEVM，就其本身的技術屬性上來說，是一個非常復雜且耗時的工程，所以一句話是很難解釋清楚的。但是，如果從zkEVM的功能上談，它最大的存在意義就是兩種技術的完美結合體。這兩種技術分別是Zero Knowledge和Ethereum Virtual Machine(EVM)。所以，要想了解zkEVM，我們可以先從認識這兩個技術開始。

1.1 Zero Knowledge（零知識）


零知識證明指一方向另一方發送加密證明，在不透露數據內容的情況下證明自己擁有某個數據

這種數據傳輸方式極大地保障了傳輸雙方的隱私提高了數據的安全性

同時，線下拓展方案（Off-chain scalability solution）也通過運用Zero Konwledge提高了上傳交易有效性證據的速度

1.2 Ethereum Virtual Machine（以太坊虛擬機）


比特幣區塊鏈裏是沒有虛擬機的。因為比特幣的核心功能是分布式存儲數據，我們可以在這個網絡裏記錄、驗證、存儲及復製交易數據。

以太坊去中心化的「世界計算機」，開發者們還可以在這個操作系統上構建去中心應用程序，這就意味著以太坊不僅要能夠分布式數據存儲，還需要計算、運行代碼、溝通交流等。所以，以太坊虛擬機就是智能合約的運行環境

我們只要太坊區塊鏈上交易時，以太坊虛擬機會執行以下流程：

1）確認轉賬額是否正確、驗證簽名的有效性、驗證該交易的nonce是否與該特定交易帳戶的nonce匹配。如果存在不匹配，交易將返回。

2）計算轉賬所需的費用，並收取Gas

3）運行轉賬操作。

綜上，zkEVM通過結合Zero Knowledge和Ethereum Virtual Machine提高了以太坊區塊鏈的安全性交易速度

2. 為什麽 zkEVM 如此重要？


2.1 安全的可擴展性：


L2上智能合約所執行的交易同樣可以在 L1 上得到可靠型驗證，而無需節點重新執行操作。

2.2 更便宜的成本：


ZK-Rollups可以將最少的數據發布到以太坊：相當於打包數據，然後一起放到鏈上，每一筆交易將分攤這筆交易費用。

所以，ZK-Rollups 可以降低去中心化交易所、NFT 市場、預測市場等dApp的使用成本。

2.3 更快的最終確定性和資本效率：


使用 ZK-rollups後，在zkEVM中執行的交易通常在它們發布到以太坊後立即完成

更快的最終確定性非常適合高級用戶，例如NFT交易員、DeFi 投資者或需要無縫轉移資產（尤其是在L1和L2之間）的套利交易員。

2.4 網絡效應：


構建與EVM兼容的zkEVM的最重要原因是利用以太坊的網絡效應。作為全球最大的智能合約平臺，以太坊擁有龐大的生態系統，為開發者和項目提供價值

3. 如何在MEXC上投資L2賽道？


3.1 如果MEXCers想要長期投資的話，最直接的方式就是獲得現貨Polygon代幣。作為依附於以太坊區塊鏈的L2平臺擁有的生態鏈是具有最廣闊的升值空間

3.2 相同增值邏輯下，投資現貨ETH也是一個不錯的選擇。

3.3 如果對L2賽道的各個項目均非常感興趣，不妨試試在MEXC上了解這些代幣並投資這些項目


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

一文了解什麽是 Telegram Bot

一文了解什麽是 Telegram Bot

Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram

萊特幣減半倒計時！掃除加密熊市陰霾的強心針

萊特幣減半倒計時！掃除加密熊市陰霾的強心針

什麽是萊特幣？起源萊特幣創立於2011年。萊特幣源於比特幣，萊特幣的開發團隊根據比特幣的原始代碼，進行了特殊的修改。這樣的創新使得萊特幣可以在一些被限制的BTC網路中使用。交易快捷和比特幣相比，萊特幣的交易速度更快，出塊時間更短。一般而言，當BTC被交易時，一個區塊所確認的時間為10分鐘；而在萊特幣網絡中，一個區塊所需確認的時間只有2.5分鐘。公平「挖礦」萊特幣和比特幣使用不同的挖礦算法，萊特幣採

什麽是NFT

什麽是NFT

NFT 是一種擁有唯一標識符的代幣，並具有額外的參數，允許你在上面存儲某些信息。這種獨特的標識符是代幣不可偽造的原因。附加信息可以是任何信息，如文本、圖像、音頻和視頻文件。NFT 全稱 None Fungible Token，即非同質化代幣。區別於比特幣、以太坊這些同質化代幣（Fungible Token），每一個 NFT 都是獨一無二的。1. NFT 和同質化代幣區別1.1 是否同質：從名字中可

什麽是去中心化金融 DeFi

什麽是去中心化金融 DeFi

2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？1. 什麽是去中心化金融DeFiDeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間人，

