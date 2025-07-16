什麽是市場掛單方和吃單方？









加密交易市場由掛單方和吃單方組成。掛單方是指創建訂單並將訂單放到訂單簿中，等待他人完成訂單的交易者，吃單方是指從訂單簿中接受已存在訂單的交易者。雙方最大的區別在於，掛單方能夠提供流動性，吃單方正相反，吃單方消耗流動性。





對於採用撮合交易機制的交易所而言，掛單方具有更重要的地位，因為掛單方能夠提升盤口的深度從而提高平臺作為交易場所的吸引力。









這是一種匹配機制，匹配買賣雙方的訂單。掛單方創建不同價位的訂單並被記錄在訂單簿中，吃單方匹配相應價位訂單完成交易。





舉個簡單例子來說明，你想以 3 USDT 的價格購買到 MX 代幣，則需要市場上有掛單方以 3 USDT 或者更低的價格出售 MX，否則你就無法實現購買。任何一筆交易的完成都要有買賣雙方，否則訂單就無法成交。





中心化交易所基本上都採用這種訂單簿模式。這種模式的好處在於模型簡單容易被用戶理解接受，可以設置如止損等類型的訂單，同時交易迅速沒有滑點損失。









市場交易雙方能夠以期望價格快速完成資產成交，說明市場的流動性較好。如常見的熱門代幣 BTC、ETH、MX 就擁有很好的流動性。但是像一些冷門的代幣很難完成成交，則說明其缺乏流動性。這一現象在 NFT 上尤為常見。





在上面的例子中，MX 是流動性非常好的代幣，因此你可以在市場中見到大量的成交產生。如果是其他流動性不好的代幣，想要在期望的價格出售資產就會非常困難，想要成交只能選擇降價甚至大幅度降價才能出售。





這也是使用訂單簿模式的缺點，如果市場上缺乏流動性，那麽對於掛單者來說，交易體驗非常差。









最簡單的方法從概念和特點入手即可。掛單方是創建訂單的，為市場提供了流動性以及最優的市場可成交價格。而吃單方是立即成交完成訂單來消耗已有的流動性，並不提供流動性。





如果您下出的訂單沒有出現在盤口上並立即被成交，毫無疑問您是吃單方。所以市價訂單的立即成交方式決定了市價訂單永遠都是吃單方。





如果您創建的訂單沒有被成交而是進入到訂單簿中，您的訂單增加了訂單簿的數量，為市場提供了流動性，因此您的交易屬於掛單方。









對於過往成交的歷史訂單，MEXC 平臺上提供了詳細的數據，包括您在這一單交易中所扮演的角色。您在網頁端或者 App 端都可以進行查看。









點擊並登錄 MEXC 官網，選擇右上角【訂單】中的【現貨訂單】，在現貨訂單頁面選擇【歷史成交】，您可以看到過往成交的現貨訂單中，哪些訂單您是 Taker 角色，哪些訂單您是 Maker 角色。









同理，在 MEXC 官網選擇右上角【訂單】中的【合約訂單】，在合約訂單頁面選擇【歷史委託】，在下方的訂單類型中選擇【成交記錄】，您可以看到過往成交的合約訂單中，哪些訂單您是 Taker 角色，哪些訂單您是 Maker 角色。













打開並登錄 MEXC App，在首頁點擊左上角【個人頭像】，選擇【交易記錄】，點擊【現貨交易】，點擊【歷史成交】，您可以看到過往成交的現貨訂單中，哪些訂單您是 Taker 角色，哪些訂單您是 Maker 角色。









打開並登錄 MEXC App，在首頁點擊左上角【個人頭像】，選擇【交易記錄】，點擊【合約交易】，選擇【歷史委託】，在下方篩選中選擇【成交記錄】，您可以看到過往成交的合約訂單中，哪些訂單您是 Taker 角色，哪些訂單您是 Maker 角色。









