隨着 Web3 技術持續重塑產業格局，區塊鏈創新正推動電競與遊戲產業迎來顛覆性變革。在這場變革浪潮中，Gameness 平台憑藉其創新的 GNESS 代幣體系，為玩家、開發者與品牌方構建了獨特的生態閉環。作為首個完全基於去中心化交易所（DEX）發行的平台通證，GNESS 不僅是 Gameness 超級應用的核心支柱，更透過「成就即賺取（Achieve-2-Earn）」 的社群驅動模式，重新定義了
Web3 電競革命來襲：Gameness 攜 GNESS 代幣打造玩家經濟新生態

2025年7月16日
隨着 Web3 技術持續重塑產業格局，區塊鏈創新正推動電競與遊戲產業迎來顛覆性變革。在這場變革浪潮中，Gameness 平台憑藉其創新的 GNESS 代幣體系，為玩家、開發者與品牌方構建了獨特的生態閉環。作為首個完全基於去中心化交易所（DEX）發行的平台通證，GNESS 不僅是 Gameness 超級應用的核心支柱，更透過「成就即賺取（Achieve-2-Earn）」 的社群驅動模式，重新定義了 Web3 遊戲與 AI 的結合範式。本文將深度解析 Gameness 項目的創新價值、GNESS 代幣的核心功能，以及其為何成為 Web3 領域不容錯過的投資機遇。

1. Gameness：破界融合的 Web3 電競生態


Gameness 是一個打通 Web2 與 Web3 壁壘的綜合性平台，透過區塊鏈技術為電競產業注入全新活力。項目延續了前身品牌 The Academys 的技術沉澱，將傳統遊戲體驗與 Web3 創新機制深度融合——玩家可透過遊戲成就獲得經濟回報與數位資產所有權，品牌方與開發者則能借助平台工具實現用戶增長與互動升級。

平台核心圍繞「社群共建」理念展開：

超級應用生態

用戶可透過直觀易用的超級應用參與賽事、獲取獎勵，並透過 LockNess（代幣質押）與 NessPerience（沉浸式體驗）等功能，實現長期活躍度提升。

AI 賦能成長

項目口號「AI+遊戲賦能成長」體現了其技術願景，透過 AI 算法優化玩家體驗與賽事營運。

2. GNESS 代幣：生態運轉的「數位血液」


作為 Gameness 生態的原生通證，GNESS 僅在 DEX 發行，完美契合去中心化金融（DeFi）精神。其核心應用場景包括：

治理決策權


GNESS 持有者可參與 Gameness DAO 治理，對電競聯賽規則、線下賽事選址等關鍵議題行使投票權，真正實現「用戶共治」。

質押增值體系


透過 LockNess 質押機制，用戶可根據質押數量與週期獲得階梯式權益升級，個人玩家（B2C）與企業用戶（B2B）均可透過長期持有獲取超額收益。

生態支付媒介


平台內所有交易（如賽事報名費、NFT購買）均透過 GNESS 結算，確保代幣在生態內形成閉環流通。

成就變現渠道


玩家可透過遊戲成就賺取 GNESS 代幣與 NFT 紀念品，這些數位資產可儲存於個人「榮耀博物館」或進行自由交易。

社群准入憑證


GNESS 是參與平台賽事、訓練營與線下聚會的「通行證」，精英用戶（Nessies）還可根據代幣與 NFT 持有量解鎖專屬特權。

3. 代幣經濟模型


GNESS 總發行量 5 億枚，透過可持續的代幣經濟學設計平衡早期參與者激勵與生態長期穩定。

4. Gameness 的核心競爭力


透明可信的基礎設施


所有賽事資料（選手表現、比賽結果等）均上鍊儲存，杜絕資料篡改風險，構建公平競技環境。

全球化佈局能力


平台已覆蓋 42 個國家、擁有超 640 萬用戶，目標年內突破 1,000 萬用戶大關。與 Binance、Sandbox、KuCoin 等機構的戰略合作，進一步加速其全球擴張。

產業頂配團隊陣容


Burak Çevik（創始人兼 CEO）：前 ESL 與 Bigpoint 高管，著有兩本電競領域專著，兼具商業洞察與產業資源。
Metin Erduran（聯合創始人兼 CTO）：曾任職 Riot Games 的技術專家，主導平台技術架構研發。
Boğaçhan Aydın（商務拓展負責人）：深耕電競投資領域，擅長戰略資源整合。

團隊在公開宣言中強調：「GNESS 的未來由每一位參與者共同書寫，社群力量才是真正的核心引擎。」

5. 展望：Gameness 的星辰大海


憑藉清晰的戰略路線圖，Gameness 正穩步邁向電競產業領導者地位：

2023 年完成種子輪融資，與亞馬遜、微軟等品牌達成合作；
在 Binance 平台舉辦多場千萬級賽事；
創始人 Burak Çevik 在訪談中透露，項目從初代產品迭代而來，致力於透過 Web3 技術實現「玩家價值迴歸」。

6. 如何在 MEXC 購買 GNESS 代幣


Gameness 與 GNESS 代幣的誕生，標誌着 Web3 電競經濟邁入全新階段。透過「成就即賺取」模式、透明區塊鏈架構與頂級資源整合，平台為玩家、品牌與投資者創造了三贏機遇。隨着 2025 年 4 月 DEX 首發的臨近，GNESS 有望成為 Web3 生態中連接虛擬與現實的關鍵紐帶，引領電競產業進入「用戶主權時代」。

目前 GNESS 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先佈局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋列中搜尋 GNESS 代幣名稱，選擇 GNESS 的現貨交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


您還可以前往 MEXC Airdrop+ 頁面，參與相關充值/交易活動，只需完成簡單的任務，即可有機會贏取高額獎勵。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

