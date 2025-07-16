Web2 巨頭索尼走向 Web3，掀起公鏈新風暴

Layer 2 又添一員猛將。





根據索尼官網 8 月 23 日的正式公告，索尼旗下總部設在新加坡的子公司 Sony Block Solution Labs Pte. Ltd 將正式推出基於以太坊的第二層擴展系統 Soneium。一週後，索尼宣佈推出 Soneium 測試網，可供所有開發者和創作者使用。8 月 30 日最新消息，Soneium 與 Transak 合作，提供全球法幣入口服務，爲用戶提供採用傳統支付方式加入生態系統的選項。





Soneium是索尼公司（Sony）與Startale合作開發的一個全新的 Layer 2 區塊鏈項目。Soneium 利用 Optimism 基金會開發的 Op Stack 和 Superchain，創建了一個可擴展、與 EVM 兼容、對開發人員友好的區塊鏈。









Soneium 將建立在現有以太坊基礎設施之上，負責數據處理，以解決通常與 L1 解決方案相關的處理速度慢和費用高的問題。而且，Soneium 計劃成爲一個多功能、通用型區塊鏈，可滿足所有垂直領域的各種需求，併爲全球用戶提供支持。在 Soneium 網絡，每個人都是創造者，無論用戶身在何處，從事何種工作。





索尼計劃將 Soneium 的功能逐步整合到其旗下的多個產品線中，如索尼音樂、索尼影業和索尼銀行等，以實現區塊鏈技術在傳統行業的高效應用。





隨著 Soneium 的推出，索尼有望在區塊鏈和Web 3領域擁有更多的話語權。





作爲Web2時代的領航者之一，索尼正以前瞻性的視野和積極的姿態，穩步邁向Web3的嶄新紀元，致力於在數字轉型的浪潮中持續引領創新潮流。





2021 年，在荷蘭弟版《蜘蛛俠：英雄無歸》上映前夕，索尼與 AMC 劇院合作向蜘蛛俠粉絲分發 NFT。

2022 年3 月，索尼與環球音樂集團合作，在 Snowcrash NFT 市場上發行了 Miles Davis 等傳奇音樂人的數字收藏品。

2022 年4 月，索尼子公司索尼網絡通信在新加坡成立 NFT 業務公司，

2023 年初，索尼集團旗下業務部門索尼網絡通信與多鏈智能合約網絡 Astar Network 合作，爲專注於 NFT 和去中心化自治組織( DAO )實用的項目推出 Web3 孵化計劃，

2023 年 8 月，索尼收購了加密貨幣交易所 Whalefin，後來更名爲 S.BLOX。

2023 年 9 月，合資子公司“ Sony Network Communiations Labs Pte. Ltd.”成立，新公司將聚焦區塊鏈技術的研發，主要推進 Sony Chain 的開發。

2024 年 3 月，索尼金融集團旗下的索尼銀行（Sony Bank）股份公司宣佈，計劃於2024年夏季發佈“ Sony Bank CONNECT ”。

2024 年 4月，索尼銀行已開始進行概念驗證，計劃發行與法定貨幣掛鉤的穩定幣。





自上述發展路徑來看，索尼在 Web3 領域的探索顯得既全面又穩健。其活動範圍廣泛，覆蓋了元宇宙的各個領域、NFT的創新實踐，並深入到公鏈基礎設施的構建中。同時，索尼也緊跟加密貨幣領域的最新動態，展現出對這一新興技術領域的深刻理解和積極態度。





隨著加密貨幣生態的蓬勃擴張，以太坊主網作爲核心基礎設施，正面臨前所未有的挑戰：其原生每秒約 15 筆交易的處理能力，難以承載日益增長的用戶基數與複雜的交互需求，導致網絡擁堵頻發，交易費用飆升，無形中爲衆多潛在用戶設置了高門檻。





以太坊需要採用擴容方案解決以上問題，這就是Layer 2誕生的原因。Layer 2 主要解決可擴展性問題、交易成本、交易速度等問題。





目前，Layer 2 擴容方案在以太坊生態中取得了顯著的發展，成爲解決以太坊網絡交易擁堵和高昂 Gas 費用的重要途徑。據 L2BEAT 的數據顯示，當前 Layer 2 共計 73 個項目，截至 8 月 30 日，Layer 2 總鎖倉量約爲 359.7 億美元，較過去 1 年同比增長 215.93 %。









儘管 Layer 2 生態展現出蓬勃的發展勢頭，但一個不容忽視的事實是，當前尚無任一個 Layer 2 網絡在吞吐量上全面超越以太坊。因此，當務之急是加速 Layer 2 生態系統的培育與壯大，通過引入更多樣化、具有影響力的dApps，來拓寬其應用邊界與影響力。唯有如此，Layer 2網絡方能構建起更加繁榮的生態系統，進而吸引並穩固更廣泛的用戶羣體。





一直以來，MEXC 緊跟 Layer 2 發展步伐，通過實際行動促進了 Layer 2 的廣泛應用。





作爲業內上幣速度最快且幣種最豐富的平臺之一，MEXC 首發上線了許多 Layer 2 相關的幣種，如MATIC、OP、ARB、STRK 、MANTA 等，爲用戶提供了參與 Layer 2 生態的便捷途徑。不僅如此，MEXC 平臺設立專門的 Layer 2板塊，涵蓋了當下最熱門的項目，方便用戶快速瞭解市場動態和投資機會。









MEXC 平臺致力於降低用戶的交易手續費，以減輕投資者的經濟負擔。在區塊鏈行業中，高昂的交易手續費一直是用戶關注的焦點之一。而 MEXC 通過提供業內最低的交易手續費，爲用戶創造了更加友好和經濟的交易環境，進一步提升了用戶體驗和滿意度。





當前，L2（Layer 2）的競技場上，Soneium 以其卓越的實力閃亮登場，無疑爲這一領域注入了新的活力與期待。索尼，作爲全球娛樂產業的巨擘，其在主網上線後的戰略動向備受矚目。隨著 Soneium 的正式啓動，業界普遍預期索尼將充分發揮其在遊戲、音樂、影視等娛樂產業的深厚積累與影響力，重點扶持並自主開發一系列面向 Web3 的創新項目，無縫連接 Web2 與 Web3 世界，爲億萬用戶搭建起通往新興數字經濟的橋樑，將那些原本可能對傳統區塊鏈技術持觀望態度的 Web2 用戶，吸引並引領至 Web3 的廣闊天地中。





MEXC 作爲業界觀察者，將保持高度關注並緊密跟蹤其發展動態。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。