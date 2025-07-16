Layer 2 又添一員猛將。 根據索尼官網 8 月 23 日的正式公告，索尼旗下總部設在新加坡的子公司 Sony Block Solution Labs Pte. Ltd 將正式推出基於以太坊的第二層擴展系統 Soneium。一週後，索尼宣佈推出 Soneium 測試網，可供所有開發者和創作者使用。8 月 30 日最新消息，Soneium 與 Transak 合作，提供全球法幣入口服務，爲用戶提Layer 2 又添一員猛將。 根據索尼官網 8 月 23 日的正式公告，索尼旗下總部設在新加坡的子公司 Sony Block Solution Labs Pte. Ltd 將正式推出基於以太坊的第二層擴展系統 Soneium。一週後，索尼宣佈推出 Soneium 測試網，可供所有開發者和創作者使用。8 月 30 日最新消息，Soneium 與 Transak 合作，提供全球法幣入口服務，爲用戶提
新手學院/市場洞察/熱點分析

Web2 巨頭索尼走向 Web3，掀起公鏈新風暴

2025年7月16日MEXC
#行業熱門
Layer 2 又添一員猛將。

根據索尼官網 8 月 23 日的正式公告，索尼旗下總部設在新加坡的子公司 Sony Block Solution Labs Pte. Ltd 將正式推出基於以太坊的第二層擴展系統 Soneium。一週後，索尼宣佈推出 Soneium 測試網，可供所有開發者和創作者使用。8 月 30 日最新消息，Soneium 與 Transak 合作，提供全球法幣入口服務，爲用戶提供採用傳統支付方式加入生態系統的選項。

什麼是Soneium？

Soneium是索尼公司（Sony）與Startale合作開發的一個全新的 Layer 2 區塊鏈項目。Soneium 利用 Optimism 基金會開發的 Op Stack 和 Superchain，創建了一個可擴展、與 EVM 兼容、對開發人員友好的區塊鏈。


Soneium 將建立在現有以太坊基礎設施之上，負責數據處理，以解決通常與 L1 解決方案相關的處理速度慢和費用高的問題。而且，Soneium 計劃成爲一個多功能、通用型區塊鏈，可滿足所有垂直領域的各種需求，併爲全球用戶提供支持。在 Soneium 網絡，每個人都是創造者，無論用戶身在何處，從事何種工作。

索尼計劃將 Soneium 的功能逐步整合到其旗下的多個產品線中，如索尼音樂、索尼影業和索尼銀行等，以實現區塊鏈技術在傳統行業的高效應用。

隨著 Soneium 的推出，索尼有望在區塊鏈和Web 3領域擁有更多的話語權。

索尼：精心佈局，對Web3時代的展望

作爲Web2時代的領航者之一，索尼正以前瞻性的視野和積極的姿態，穩步邁向Web3的嶄新紀元，致力於在數字轉型的浪潮中持續引領創新潮流。

  • 2021 年，在荷蘭弟版《蜘蛛俠：英雄無歸》上映前夕，索尼與 AMC 劇院合作向蜘蛛俠粉絲分發 NFT。
  • 2022 年3 月，索尼與環球音樂集團合作，在 Snowcrash NFT 市場上發行了 Miles Davis 等傳奇音樂人的數字收藏品。
  • 2022 年4 月，索尼子公司索尼網絡通信在新加坡成立 NFT 業務公司，
  • 2023 年初，索尼集團旗下業務部門索尼網絡通信與多鏈智能合約網絡 Astar Network 合作，爲專注於 NFT 和去中心化自治組織( DAO )實用的項目推出 Web3 孵化計劃，
  • 2023 年 8 月，索尼收購了加密貨幣交易所 Whalefin，後來更名爲 S.BLOX。
  • 2023 年 9 月，合資子公司“ Sony Network Communiations Labs Pte. Ltd.”成立，新公司將聚焦區塊鏈技術的研發，主要推進 Sony Chain 的開發。
  • 2024 年 3 月，索尼金融集團旗下的索尼銀行（Sony Bank）股份公司宣佈，計劃於2024年夏季發佈“ Sony Bank CONNECT ”。
  • 2024 年 4月，索尼銀行已開始進行概念驗證，計劃發行與法定貨幣掛鉤的穩定幣。

自上述發展路徑來看，索尼在 Web3 領域的探索顯得既全面又穩健。其活動範圍廣泛，覆蓋了元宇宙的各個領域、NFT的創新實踐，並深入到公鏈基礎設施的構建中。同時，索尼也緊跟加密貨幣領域的最新動態，展現出對這一新興技術領域的深刻理解和積極態度。


Layer 2發展現狀

隨著加密貨幣生態的蓬勃擴張，以太坊主網作爲核心基礎設施，正面臨前所未有的挑戰：其原生每秒約 15 筆交易的處理能力，難以承載日益增長的用戶基數與複雜的交互需求，導致網絡擁堵頻發，交易費用飆升，無形中爲衆多潛在用戶設置了高門檻。

以太坊需要採用擴容方案解決以上問題，這就是Layer 2誕生的原因。Layer 2 主要解決可擴展性問題、交易成本、交易速度等問題。

目前，Layer 2 擴容方案在以太坊生態中取得了顯著的發展，成爲解決以太坊網絡交易擁堵和高昂 Gas 費用的重要途徑。據 L2BEAT 的數據顯示，當前 Layer 2 共計 73 個項目，截至 8 月 30 日，Layer 2 總鎖倉量約爲 359.7 億美元，較過去 1 年同比增長 215.93 %。



儘管 Layer 2 生態展現出蓬勃的發展勢頭，但一個不容忽視的事實是，當前尚無任一個 Layer 2 網絡在吞吐量上全面超越以太坊。因此，當務之急是加速 Layer 2 生態系統的培育與壯大，通過引入更多樣化、具有影響力的dApps，來拓寬其應用邊界與影響力。唯有如此，Layer 2網絡方能構建起更加繁榮的生態系統，進而吸引並穩固更廣泛的用戶羣體。

如何在 MEXC 平臺上參與 Layer 2 ？

一直以來，MEXC 緊跟 Layer 2 發展步伐，通過實際行動促進了 Layer 2 的廣泛應用。

作爲業內上幣速度最快且幣種最豐富的平臺之一，MEXC 首發上線了許多 Layer 2 相關的幣種，如MATIC、OP、ARB、STRK 、MANTA 等，爲用戶提供了參與 Layer 2 生態的便捷途徑。不僅如此，MEXC 平臺設立專門的 Layer 2板塊，涵蓋了當下最熱門的項目，方便用戶快速瞭解市場動態和投資機會。


MEXC 平臺致力於降低用戶的交易手續費，以減輕投資者的經濟負擔。在區塊鏈行業中，高昂的交易手續費一直是用戶關注的焦點之一。而 MEXC 通過提供業內最低的交易手續費，爲用戶創造了更加友好和經濟的交易環境，進一步提升了用戶體驗和滿意度。

當前，L2（Layer 2）的競技場上，Soneium 以其卓越的實力閃亮登場，無疑爲這一領域注入了新的活力與期待。索尼，作爲全球娛樂產業的巨擘，其在主網上線後的戰略動向備受矚目。隨著 Soneium 的正式啓動，業界普遍預期索尼將充分發揮其在遊戲、音樂、影視等娛樂產業的深厚積累與影響力，重點扶持並自主開發一系列面向 Web3 的創新項目，無縫連接 Web2 與 Web3 世界，爲億萬用戶搭建起通往新興數字經濟的橋樑，將那些原本可能對傳統區塊鏈技術持觀望態度的 Web2 用戶，吸引並引領至 Web3 的廣闊天地中。

MEXC 作爲業界觀察者，將保持高度關注並緊密跟蹤其發展動態。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


