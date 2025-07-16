WAVE：重塑 Web3 交易與金融，開啟鏈上智能新時代









Wave（WAV）是基於 Sui 區塊鏈構建的綜合生態系統的原生代幣，專注於 Web3 的交易、娛樂和金融體驗。其生態系統已擁有超過 350 萬名鏈上用戶、超過 30 萬日活躍地址和超過 50 萬日交易量，展現其系統效能與多元應用優勢。





Wave 透過直接整合到 Telegram 等平台中，簡化了用戶與 EOA 錢包的交互。這不僅擴大了其從 Web2 到 Web3 的覆蓋範圍，還確保了無縫且便捷的用戶體驗。Wave 不僅是一個代幣交易平台，還提供了以下一系列優質功能：





AI 交易助手 ：提供實時市場洞察，幫助用戶做出精準的交易決策。

Meme World ：輕鬆啟動和交易 Meme 幣，覆蓋數百萬用戶。

基於社交的訪問方式 ：透過社交媒體即時交易代幣，無需額外應用程式。

自動 撮合 ：高精度自動執行交易，確保用戶不錯過任何獲利機會。

DEX 整合 ：將所有去中心化交易所整合至一個平台，快速高效地完成交易。

安全交易：交易前進行鏈上驗證，確保安全的交易環境。





Wave World 的願景是成為新用戶和專業交易者的綜合門戶，透過交易、質押、流動性挖礦和多種金融產品創造多元獲利管道。













Wave World 是一個集成生態系統，提供多種服務，包括：

代幣交易 ：用戶可以透過 WAV/USDT 等交易對在 MEXC 等知名交易所交易 WAV。

邊玩邊賺（Play-to-Earn） ：集成的遊戲不僅提供娛樂，還能讓玩家賺取 WAV 代幣作為獎勵。

DeFi 和質押：DeFi 系統允許用戶質押、參與收益農業，並透過去中心化金融產品賺取被動收入。













Wave World（WAV）的代幣總供應量為 10 億枚，分配如下：

種子輪：10%

私募輪：12%

公募輪：1.5%

流動性：4%

生態系統：30%

第一季空投：10%

社區：15%

顧問與早期貢獻者：8%

團隊：9.5%









種子輪、私募輪和公募輪的代幣在解鎖前都有鎖倉期：「種子輪」和「私募輪」的鎖倉期分別為 12 個月和 9 個月，「公募輪」將在 4 個月後完全解鎖。

流動性代幣將在 TGE 時完全解鎖，確保平穩交易。

生態系統代幣將在 60 個月內逐步解鎖，第一季空投代幣將在 4 個月內全部分發。

社區代幣在 5 個月後解鎖，並在 55 個月內逐步解鎖。

顧問、早期貢獻者和團隊代幣將鎖倉 1 年，並分別在 24 和 48 個月內解鎖，確保項目穩定增長，避免拋售壓力。









WAV 代幣不僅是支付手段，還為用戶和開發者提供了多種用途：





主要支付方式：WAV 是 Wave 生態系統的核心貨幣，用於 dApp、邊玩邊賺遊戲、DeFi 產品和交易平台的交易。

交易費用與 dApp 集成：集成到 Wave 生態系統的第三方 dApp 和遊戲必須使用 WAV 支付交易費用，形成代幣的真實需求。

盈利與質押：WAV 持有者可將代幣質押在 Wave 的 DeFi 產品中賺取利息和獎勵，優化被動收入。

Meme 代幣專屬權益：透過 WavePad 和 WaveStaking，WAV 持有者可以優先參與 Meme 代幣的預售，在公開上市前增加投資機會。

回購與銷毀機制：Wave 承諾利用平台收入回購併銷毀 WAV 代幣，控制通脹，提升長期價值。









Wave 透過在 Sui 區塊鏈上擴展其生態系統，以及整合 DeFi、AI 交易、Meme 代幣和 dApp，展現了顯著的增長潛力。項目計劃支持多鏈功能，進一步增加流動性並擴大全球市場覆蓋。





隨着 AI 交易功能的開發，用戶將擁有實時市場分析工具，優化交易策略。在未來的路線圖中，Wave 將專注於擴展 dApp，為長期發展奠定堅實基礎。









作為全球領先的數位交易平台，MEXC 憑藉在手續費低、交易速度快、熱幣種類齊全、流動性好等方面的優勢，幫助投資者在瞬息萬變的市場中迅速抓住機遇。WAV 目前已在 MEXC 平台上線 ，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。





1）開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋列中搜尋 WAV 代幣名稱，選擇 WAV 的 現貨 合約 交易；

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。