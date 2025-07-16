WalletConnect：接通 Web3 的橋梁，開啟加密世界大門



MEXC 將首發上線 WCT 現貨和合約交易！目前 MEXC 平台已經開啟了 WCT 代幣的充值通道，您可以將自己手中的 WCT 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。 ，您可以將自己手中的 WCT 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。

與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 WCT 的充值/交易活動，瓜分價值 273,000 WCT & 50,000 USDT 的獎勵。















兼容所有類型的錢包：從 Trust Wallet、MetaMask 到 Rainbow Wallet，共支援超過 600 多種不同的錢包。您還可以使用 50,000 多個去中心化應用！





絕對安全：所有連接都是端到端加密的，確保沒有人可以竊取您的信息或資金。





使用方便：只需掃描二維碼或點擊鏈接，無需輸入複雜的私鑰，不用擔心被騙。









只需幾個簡單步驟，您就可以安全地將加密錢包連接到您喜歡的去中心化應用中，如 Uniswap 或 OpenSea：





1）訪問 dApp：打開您需要使用的去中心化應用。

2）選擇錢包連結：點擊「連接錢包」按鈕，選擇 WalletConnect。

3）掃描二維碼或點擊連結：如果使用電腦，掃描二維碼；如果使用手機，點擊連結。

4）在錢包應用中確認連結：在錢包應用中確認連接請求。





就是這麼簡單！現在，您可以直接在 dApp 上進行交易、兌換代幣等操作，而無需輸入您的私鑰。









WCT 是 WalletConnect 網絡的原生代幣，WCT 的初始總供應量限定為 10 億枚，旨在透過公平分配，鼓勵用戶參與並推動生態系統的可持續發展。WCT 的代幣經濟模型包括以下分配：





WalletConnect 基金（27%） 用於合作夥伴關係、贊助、生態系統開發以及市場推廣活動。 空投（18.5%） 分階段釋放，旨在吸引新用戶並保持社區活躍度。 團隊（18.5%） 分配給創始成員和項目開發者，以確保項目的持續開發。 獎勵（17.5%） 用於質押和貢獻獎勵活動，以增強網絡安全性。 投資者（11.5%） 分配給項目早期支持者，以感謝他們的支持。 核心開發（7%） 用於協議開發及相關模塊的建設。





這種代幣經濟模型不僅能夠激勵用戶積極參與，還為 WalletConnect 生態系統的開發和擴展提供了穩定的資源支持。













WCT 不僅僅是一種普通的代幣，它在生態系統中扮演着關鍵角色，推動網絡的高效運作與持續增長。WCT 的主要用途包括以下幾個方面：





網絡參與獎勵：用戶透過質押 WCT、運行節點以及與錢包合作可以獲得獎勵，鼓勵積極參與並確保系統穩定性。





提升網絡性能和可靠性：質押 WCT 有助於提高網絡安全性，保持最佳性能，同時激勵社區貢獻，促進生態的可持續發展。





治理與投票權：WCT 持有者可以對重要決策（如協議升級和系統改進）進行投票，從而影響網絡的未來發展方向。





可持續收入來源：WCT 被用於支付交易費用及其他收入渠道，為生態系統的長期發展和經濟穩定作出貢獻。













WalletConnect 由首席執行官 Jess Houlgrave 領導，她在支付、藝術、加密貨幣和金融領域擁有超過 12 年的經驗。Jess 曾擔任 Checkout.com 的首席戰略官，並創立了 Codex Protocol。她還是英國央行數字貨幣（CBDC）論壇的成員，以及 Art and Blockchain Fund 的創始人。在她的領導下，WalletConnect 致力於構建一個安全且用戶友好的去中心化生態系統。









WalletConnect 與行業頂尖企業如 Coinbase Ventures 和 Polygon Ventures 建立了合作關係，藉助他們的資金支持擴大平台的全球影響力。該生態系統目前已包含數百個錢包和數千個去中心化應用，形成了一個強大的交流與互動網絡。









隨着去中心化應用和區塊鏈技術的不斷發展，WalletConnect 將成為連接錢包與 dApp 的重要橋梁，提供安全的連接方式。更高的安全性和優化的交易功能將吸引更多用戶，而在 MEXC 等知名交易所的上線也確保了代幣的高流動性。此外，其去中心化治理機制和活躍的社區為廣泛採用和潛在的投資機會奠定了堅實基礎。









WalletConnect 是加密錢包與去中心化應用之間的重要橋梁，在區塊鏈生態系統中提供安全、用戶友好且去中心化的連接方式。如果您正在尋找一個具有高流動性、靈活槓桿交易以及便捷轉換功能的可靠交易平台，MEXC 是您的理想選擇。不要錯過投資充滿潛力的 WCT 的機會！





1）打開並登入 MEXC App 或 官網網站

2）在搜尋列中搜索 WCT 代幣名稱，選擇 WCT 的 現貨 合約 交易；

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。



