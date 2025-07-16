MEXC 將首發上線 WCT 現貨和合約交易！目前 MEXC 平台已經開啟了 WCT 代幣的充值通道，您可以將自己手中的 WCT 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。 與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 WCT 的充值/交易活動，瓜分價值 273,000 WCT & 50,000 USDT 的獎勵。 1. 什麼是 WalletConnect (WCT) WallMEXC 將首發上線 WCT 現貨和合約交易！目前 MEXC 平台已經開啟了 WCT 代幣的充值通道，您可以將自己手中的 WCT 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。 與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 WCT 的充值/交易活動，瓜分價值 273,000 WCT & 50,000 USDT 的獎勵。 1. 什麼是 WalletConnect (WCT) Wall
WalletConnect：接通 Web3 的橋梁，開啟加密世界大門

WalletConnect：接通 Web3 的橋梁，開啟加密世界大門

MEXC 將首發上線 WCT 現貨和合約交易！目前 MEXC 平台已經開啟了 WCT 代幣的充值通道，您可以將自己手中的 WCT 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。

與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 WCT 的充值/交易活動，瓜分價值 273,000 WCT & 50,000 USDT 的獎勵。

1. 什麼是 WalletConnect (WCT)


WalletConnect 是第一個開源加密協議，可實現數字錢包和去中心化應用程序 (dApp) 之間的安全連接。藉助這項技術，用戶可以輕鬆訪問各種 dApp，而無需透露私鑰，從而確保最大程度的安全。

2. 為什麼要使用 WalletConnect


兼容所有類型的錢包：從 Trust Wallet、MetaMask 到 Rainbow Wallet，共支援超過 600 多種不同的錢包。您還可以使用 50,000 多個去中心化應用！

絕對安全：所有連接都是端到端加密的，確保沒有人可以竊取您的信息或資金。

使用方便：只需掃描二維碼或點擊鏈接，無需輸入複雜的私鑰，不用擔心被騙。

3. WalletConnect 的運作原理


只需幾個簡單步驟，您就可以安全地將加密錢包連接到您喜歡的去中心化應用中，如 Uniswap 或 OpenSea：

1）訪問 dApp：打開您需要使用的去中心化應用。
2）選擇錢包連結：點擊「連接錢包」按鈕，選擇 WalletConnect。
3）掃描二維碼或點擊連結：如果使用電腦，掃描二維碼；如果使用手機，點擊連結。
4）在錢包應用中確認連結：在錢包應用中確認連接請求。

就是這麼簡單！現在，您可以直接在 dApp 上進行交易、兌換代幣等操作，而無需輸入您的私鑰。

4. WalletConnect 的代幣經濟學


WCT 是 WalletConnect 網絡的原生代幣，WCT 的初始總供應量限定為 10 億枚，旨在透過公平分配，鼓勵用戶參與並推動生態系統的可持續發展。WCT 的代幣經濟模型包括以下分配：

WalletConnect 基金（27%）
用於合作夥伴關係、贊助、生態系統開發以及市場推廣活動。
空投（18.5%）
分階段釋放，旨在吸引新用戶並保持社區活躍度。
團隊（18.5%）
分配給創始成員和項目開發者，以確保項目的持續開發。
獎勵（17.5%）
用於質押和貢獻獎勵活動，以增強網絡安全性。
投資者（11.5%）
分配給項目早期支持者，以感謝他們的支持。
核心開發（7%）
用於協議開發及相關模塊的建設。

這種代幣經濟模型不僅能夠激勵用戶積極參與，還為 WalletConnect 生態系統的開發和擴展提供了穩定的資源支持。


5. WCT 的功能與用途


WCT 不僅僅是一種普通的代幣，它在生態系統中扮演着關鍵角色，推動網絡的高效運作與持續增長。WCT 的主要用途包括以下幾個方面：

網絡參與獎勵：用戶透過質押 WCT、運行節點以及與錢包合作可以獲得獎勵，鼓勵積極參與並確保系統穩定性。

提升網絡性能和可靠性：質押 WCT 有助於提高網絡安全性，保持最佳性能，同時激勵社區貢獻，促進生態的可持續發展。

治理與投票權：WCT 持有者可以對重要決策（如協議升級和系統改進）進行投票，從而影響網絡的未來發展方向。

可持續收入來源：WCT 被用於支付交易費用及其他收入渠道，為生態系統的長期發展和經濟穩定作出貢獻。

6. WalletConnect (WCT) 團隊與合作夥伴


6.1 開發團隊


WalletConnect 由首席執行官 Jess Houlgrave 領導，她在支付、藝術、加密貨幣和金融領域擁有超過 12 年的經驗。Jess 曾擔任 Checkout.com 的首席戰略官，並創立了 Codex Protocol。她還是英國央行數字貨幣（CBDC）論壇的成員，以及 Art and Blockchain Fund 的創始人。在她的領導下，WalletConnect 致力於構建一個安全且用戶友好的去中心化生態系統。

6.2 戰略合作夥伴


WalletConnect 與行業頂尖企業如 Coinbase Ventures 和 Polygon Ventures 建立了合作關係，藉助他們的資金支持擴大平台的全球影響力。該生態系統目前已包含數百個錢包和數千個去中心化應用，形成了一個強大的交流與互動網絡。

7. WalletConnect 的發展潛力


隨着去中心化應用和區塊鏈技術的不斷發展，WalletConnect 將成為連接錢包與 dApp 的重要橋梁，提供安全的連接方式。更高的安全性和優化的交易功能將吸引更多用戶，而在 MEXC 等知名交易所的上線也確保了代幣的高流動性。此外，其去中心化治理機制和活躍的社區為廣泛採用和潛在的投資機會奠定了堅實基礎。

8. 如何在 MEXC 購買 WCT 代幣


WalletConnect 是加密錢包與去中心化應用之間的重要橋梁，在區塊鏈生態系統中提供安全、用戶友好且去中心化的連接方式。如果您正在尋找一個具有高流動性、靈活槓桿交易以及便捷轉換功能的可靠交易平台，MEXC 是您的理想選擇。不要錯過投資充滿潛力的 WCT 的機會！

1）打開並登入 MEXC App 或官網網站
2）在搜尋列中搜索 WCT 代幣名稱，選擇 WCT 的現貨合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

