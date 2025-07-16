Virtuals 生態革命：AI 代理帶來哪些潛力代幣？

隨着 Base 生態 和 AI 代理 的火爆，Virtuals 協議正迅速成爲區塊鏈領域的新興力量。AI 技術與區塊鏈的結合不僅爲用戶帶來了創新的應用場景，還催生了一批潛力代幣。特別是 Virtuals 協議的 AI 代理代幣，這些代幣的表現吸引了大量投資者和技術愛好者的關注。例如， AIXBT 代幣在短短半個月內便實現了170倍增長，市值突破1億美元，給市場帶來了巨大的震動。在這股 AI 代理熱潮中，除了 AIXBT 之外，還有哪些代幣值得投資者關注？本文將帶你盤點 Virtuals 生態中的一些潛力代幣。









Luna by Virtuals (LUNA) 是 Virtuals 協議上的一個虛擬人代理，被視爲協議的旗艦代幣。 是 Virtuals 協議上的一個虛擬人代理，被視爲協議的旗艦代幣。 LUNA 以其 7*24小時直播的特色吸引了大量觀衆和關注。在 Tiktok 上的爆紅以及與 Agent 敘事的結合，使得其市值在短時間內一度飆升至2.4億美元。雖然當前市值有所回落，目前保持在 7800萬美元左右 (來自 GoinGecko 數據），但近期表現出小幅反彈的趨勢表明該項目仍然擁有強大的市場吸引力。LUNA 不僅在娛樂領域有着較高的關注度，其背後的技術與市場潛力也值得投資者持續關注。













GAME by Virtuals (GAME) 項目通過多個 AI 代理的自主運作處理複雜輸入並生成相應的反饋，同時持續從歷史交互中進行學習與優化。GAME 的核心技術依託於長期記憶（包括經驗、反思和動態人格特質），提升了決策和應變能力。自2024年10月發佈以來，GAME 市值增長迅猛，據 CoinGecko 數據顯示，目前市值爲 4900萬美元。隨着其技術不斷完善，GAME 有望成爲 AI 領域中的重要角色，尤其是在 AI 代理的決策和自我完善方面具有巨大潛力。 項目通過多個 AI 代理的自主運作處理複雜輸入並生成相應的反饋，同時持續從歷史交互中進行學習與優化。GAME 的核心技術依託於長期記憶（包括經驗、反思和動態人格特質），提升了決策和應變能力。自2024年10月發佈以來，GAME 市值增長迅猛，據 CoinGecko 數據顯示，目前市值爲 4900萬美元。隨着其技術不斷完善，GAME 有望成爲 AI 領域中的重要角色，尤其是在 AI 代理的決策和自我完善方面具有巨大潛力。













Satoshi AI Agent by Virtuals (SAINT) 利用人工智能和深度學習，將複雜的區塊鏈數據轉化爲簡潔的、可操作的見解。通過即將推出的 Full Access Terminal，SAINT 將整合 Nansen、Dune、Arkham、CoinGecko 等多個平臺的數據，幫助用戶做出更加精準的投資決策。SAINT 的商業模式獨具創新，其數據訪問權限通過兩種方式提供：用戶可以選擇支付每月 99 美元的費用，或持有 25 萬枚 SAINT 代幣。隨着 SAINT 數據的不斷積累和更新，未來的市場前景十分廣闊。目前，SAINT 的市值約爲 1700萬美元，這意味着其市場還在快速擴展之中。 利用人工智能和深度學習，將複雜的區塊鏈數據轉化爲簡潔的、可操作的見解。通過即將推出的 Full Access Terminal，SAINT 將整合 Nansen、Dune、Arkham、CoinGecko 等多個平臺的數據，幫助用戶做出更加精準的投資決策。SAINT 的商業模式獨具創新，其數據訪問權限通過兩種方式提供：用戶可以選擇支付每月 99 美元的費用，或持有 25 萬枚 SAINT 代幣。隨着 SAINT 數據的不斷積累和更新，未來的市場前景十分廣闊。目前，SAINT 的市值約爲 1700萬美元，這意味着其市場還在快速擴展之中。













sekoia by Virtuals (SEKOIA) 是一款致力於成爲鏈上風險投資代理的 AI 項目。它通過開放數據和透明的投資流程，確保 AI 代理在風險投資領域的公正性。目前，SEKOIA 的目標是成爲一個完全自主的風險投資代理，這將大大提高其在區塊鏈和加密投資中的潛力。儘管 SEKOIA 目前尚未完全自主，但其獨特的投資評估框架使其成爲 Virtuals 協議中的一個重要項目。SEKOIA 的市值目前約爲 2300萬美元，隨着項目的發展，其市值和影響力有望進一步提升。













VaderAI by Virtuals (VADER) 目標是成爲 AI 代理投資 DAO 經理，並已開發出自主交易的能力。VaderAI 的 Litepaper 中指出，VADER 是首個能夠執行端到端交易的 AI 代理，包括研究分析、模擬策略、以及鏈上執行。

VaderAI 最近通過收購一個由三名 AI 工程師組成的團隊，進一步增強了其技術實力。VaderAI 的自主交易能力和與 Arkham、Etherscan，CoinGecko 等平臺的集成，意味着它有望在 AI 驅動投資和市場策略領域佔據重要位置。當前，VaderAI 的市值約爲 3900萬美元，並且在短時間內實現了超過190%的漲幅，展現出強勁的增長勢頭。













WAI Combinator by Virtuals (WAI) 是一款創新的 AI 加速器代理，旨在通過推動 AI 代理的自主學習與優化，提升人工智能技術的應用效率與決策能力。WAI 計劃於 2025 年 1 月正式推出其代理體驗，提供一種全新的、更加智能化的解決方案。儘管目前市值較小，約爲 130 萬美元，但 WAI 的獨特創新模式和自動化發展方向，使其在未來發展中展現出巨大的潛力，特別是在 AI 加速、智能代理技術的應用以及行業整合方面可能帶來新的機會。













MUSIC by Virtuals ( MUSIC) 是由 Agentstarter 孵化的 DJ AI 代理，它能夠利用 AI 技術創作音樂視頻，帶來全新的娛樂體驗。MUSIC 代幣的市值目前爲 550萬美元，其中 60% 的供應量已用於空投，並均勻分配給在 Base 交易 Virtuals 代幣的用戶。隨着 MUSIC 在娛樂領域的進一步發展，該項目有望吸引更多用戶和投資者的注意。 是由 Agentstarter 孵化的 DJ AI 代理，它能夠利用 AI 技術創作音樂視頻，帶來全新的娛樂體驗。MUSIC 代幣的市值目前爲 550萬美元，其中 60% 的供應量已用於空投，並均勻分配給在 Base 交易 Virtuals 代幣的用戶。隨着 MUSIC 在娛樂領域的進一步發展，該項目有望吸引更多用戶和投資者的注意。









Virtuals 協議所催生的 AI 代理代幣正在引領一場生態革命。從虛擬人代理到自主交易機器人，從風險投資代理到音樂創作 AI，這些代幣不僅展示了 AI 技術的強大潛力，也爲區塊鏈和加密貨幣市場注入了新的活力。隨着更多的項目不斷涌現，Virtuals 生態中的潛力代幣有望成爲未來投資的重要方向。對於投資者來說，緊跟這些項目的動態、深入瞭解其技術與市場前景，將有可能在這場 AI 革命中獲得巨大的收益。





