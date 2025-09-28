快速查看 MEXC 合約交易頁面自選代幣，即時掌握加密資產價格波動













使用「自選」功能，用戶可以將重點關注或常用的合約交易對納入個性化列表，便於快速訪問和集中管理。其優勢包括：





提高效率 ：省去在眾多交易對中反覆搜尋的時間，快速進入重點代幣頁面；

便於監控 ：一覽式掌握自選代幣的即時行情、波動幅度與成交資料，輔助交易判斷；

個性化分組 ：行動端支援自選代幣分組管理，方便不同策略或類別的幣種分類檢視；

輔助決策：結合排序功能與圖表走勢，自選列表成為用戶自建的動態觀察面板。

















在合約交易頁面，將滑鼠移動至交易對旁邊的【▼】上，將會彈出不同的合約幣對。您可以直接點選不同交易幣對前的【☆】完成自選。





如果您沒有看到自己想要自選的合約交易幣對，您也可以在搜尋列中直接搜尋，然後再點選搜尋出的交易幣對前的【☆】完成自選。

















開啟 MEXC App 並登入帳號，點選首頁下方【行情】，選擇【自選】下的【合約市場】，點選【添加到自選】按鈕。





在搜尋列中輸入您要添加到自選的合約交易代幣名稱，如 BTC，點選 BTC USDT 永續右側的【☆】將代幣添加到自選列表中。

























在剛剛自選合約代幣頁面，點選【自選】即可檢視到您的自選代幣，頁面上詳細展示了合約代幣的名稱、最新價、漲跌幅和成交額等資料，您可以根據最新價、漲跌幅或成交額進行順序或倒序的排序。









您還可以在頁面的最下方，點選【≡】中的【自選與熱門】，將自己自選的合約代幣快捷展示在頁面下方。





頁面下方【★】標誌後的代幣為您的自選合約代幣，【🔥】標誌後的代幣為當前熱門的合約代幣。





您可以透過點選兩側的【<】【>】符號實現合約代幣的移動，從而展示出其他的合約代幣。









在頁面最下方的右側，點選編輯按鈕，您可以對自選合約代幣進行拖動【☰】排序，勾選【顯示價格】，頁面下方展示的自選和熱門代幣將在漲跌幅資料前增加價格資料。點選【確認】完成編輯。













在 App 的【行情】頁面，您在【自選】欄下的【合約市場】中即可看到您的自選代幣，頁面上詳細展示了合約代幣的名稱、最新價、漲跌幅和成交額等資料，您可以根據最新價、漲跌幅或成交額進行順序或倒序的排序。





點選右側【+】符號，您還可以建立不同的分組，將您自選的合約代幣按照不同類目標準歸類到您建立的分組中，方便檢視某一種型別的合約代幣資料情況。

















MEXC 提供的合約交易是一種以數千種加密貨幣為投資標的的衍生品交易，投資者不僅能夠透過槓桿撬動更大的資金體量，來獲取預期收益。還格外考驗投資者對投資標的的選擇和對入場時機的選擇，這就要求合約交易平台能夠為用戶提供足夠多的交易對，並且保持足夠快的上線速度和對非常嚴格的專案稽核能力。MEXC 合約交易產品無疑是廣大合約用戶的首選。截至 2025 年 7 月，MEXC 已經上線了超過 1300 個合約交易對，涵蓋了 USDT本位永續合約、USDC本位永續合約和幣本位合約，滿足了不同交易偏好用戶對需求。













以普通用戶享受的 USDT 本位永續合約交易手續費率對比，可以發現 MEXC 的合約交易產品在行業內極具競爭力。





交易平台 MEXC 競爭平台 1 競爭平台 2 競爭平台 3 競爭平台 4 掛單費率 0 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% 吃單費率 0.02% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





上表中所選擇的 4 家競爭平台均為 CoinMarketCap 排名前 20 的加密貨幣交易所，透過簡明對比，MEXC 合約交易在手續費率上的優勢一目了然。僅以吃單費率費率來計算，四家競爭平台的費率在 0.045%～0.06% 之間，最高的是 MEXC 費率的 3 倍，最低的也有 2.25 倍。





舉例來看，假設某用戶 Alice 計劃投資本金 10,000 USDT 進行交易，使用 10 倍槓桿，以掛單角色開倉，以吃單角色平倉，那麼 Alice 在以上 5 家交易平台需要支付的手續費（均以 100,000 的倉位價值計算，忽略倉位價值波動）分別是：





交易平台 MEXC 競爭平台 1 競爭平台 2 競爭平台 3 競爭平台 4 掛單手續費（USDT） 0 18 20 20 20 吃單手續費（USDT） 20 45 50 60 60 總手續費（USDT） 20 63 70 80 80





透過實際交易產生的真實手續費對比，可以更直觀的感受到 MEXC 合約交易的 低手續費率規則 ，在為用戶節省交易成本上的巨大優勢。





不僅如此，MEXC 目前（本文撰稿時間為 2025 年 7 月 22 日）還推出了 0 費率狂歡節 ，超過 140 個合約交易對享受 掛單與吃單雙向零手續費優惠，全面讓利全球用戶。





如果您是 Solana 生態的深度用戶，此時還可以參與 Solana 生態月 活動，吃單與掛單雙向零費率交易 Solana 生態系列代幣。還可以參與質押 SOL，享受最高 999% APR。









自 MEXC 成立以來，長期以發掘優質專案，快速上線新專案為優勢，廣受用戶好評。多年的行業積累和口碑，讓MEXC 積累千萬用戶，成為眾多新老用戶的第一選擇，業務遍及全球 170 多個國家和地區。龐大的用戶基數，使MEXC 合約交易擁有極好深度，且合約檔位均衡，價格合理透明。過去 24 小時 MEXC 合約成交量達到 406 億美金 以上。這可以保證用戶在極端行情下平穩交易，避免發生意外爆倉。（注：資料擷取時間 2025 年7 月 22 日，來源 CoinMarketCap）









BTCUSDT 交易對為例，透過計算 BTCUSDT 合約盤口中間價 ±5 個基點內的限價單總量，MEXC 平臺為 7,957 萬 USDT 左右，而另一家全球排名前三的競爭平台約為 1,842 萬 USDT，MEXC 高於行業領先者大概 4.3 倍。









