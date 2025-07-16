Unite：下一代移動遊戲的 Layer 3 區塊鏈解決方案

1. 什么是 Unite Unite 是為大眾市場手機遊戲構建的第三層（Layer 3）區塊鏈解決方案，旨在徹底改變移動端 Web3 遊戲的格局。Unite 結合了底層L1和L2網絡的安全性與去中心化特性，同時具備L3的高速與高效性能，為遊戲開發者提供了一個高度優化的環境，支持開發沉浸式、可擴展的遊戲體驗，推動區塊鏈遊戲的可能性達到新的高度。 Unite 專注於通過遊戲內賺錢功能增強玩家體驗，提供1. 什么是 Unite Unite 是為大眾市場手機遊戲構建的第三層（Layer 3）區塊鏈解決方案，旨在徹底改變移動端 Web3 遊戲的格局。Unite 結合了底層L1和L2網絡的安全性與去中心化特性，同時具備L3的高速與高效性能，為遊戲開發者提供了一個高度優化的環境，支持開發沉浸式、可擴展的遊戲體驗，推動區塊鏈遊戲的可能性達到新的高度。 Unite 專注於通過遊戲內賺錢功能增強玩家體驗，提供
1. 什么是 Unite


Unite 是為大眾市場手機遊戲構建的第三層（Layer 3）區塊鏈解決方案，旨在徹底改變移動端 Web3 遊戲的格局。Unite 結合了底層L1和L2網絡的安全性與去中心化特性，同時具備L3的高速與高效性能，為遊戲開發者提供了一個高度優化的環境，支持開發沉浸式、可擴展的遊戲體驗，推動區塊鏈遊戲的可能性達到新的高度。

Unite 專注於通過遊戲內賺錢功能增強玩家體驗，提供全面的 L3 解決方案，涵蓋鏈、客戶端、生態系統，並建立基於全球數十億每日活躍移動設備的去中心化物理基礎設施 (DePin)。

作為一個專為特定用途打造的 L3 鏈，Unite 採用了 Optimistic Rollup 技術，提供極致擴展性、接近即時的交易確認以及超低的 Gas 費用。經過專門優化的 Gas 費和合約限制，再加上對 EVM 的兼容性，讓開發者能夠創建豐富而複雜的遊戲世界，同時無縫連接去中心化網絡。憑藉其「移動優先」的設計理念和先進的技術架構，Unite 有望重新定義移動端Web3遊戲的未來，為全球玩家帶來前所未有的遊戲體驗。

2. 什麼是 Unite Mainnet


Unite 主網基於 Base 鏈構建，是一款具備超高性能的 Layer 3 區塊鏈，專為處理高交易量、極低 Gas 費用和強大安全性而設計，為大眾市場移動遊戲打造的下一代第三層區塊鏈提供了解決方案。

Unite 主網具有出色的可擴展能力，是需要高頻次交互 dApps 的理想解決方案，例如那些擁有數千萬日活用戶的移動遊戲，這種能力為下一代區塊鏈遊戲創新奠定了基礎。

  • Gas 費用極低：最低可達 21,000 Wei（約 0.000000000084 美元/交易）。
  • 合作夥伴關係：Unite L3 與 Alchemy 和 Syndicate 合作，同時作為 Metabased 社區的一部分，基於 Arbitrum Orbit 構建。通過使用 Metabased 的 Sequencer，Unite 可以擴展到任意數量的分片，並支持任意數量的遊戲，確保每款遊戲都能實現高性能，同時與 Unite 主網以及 Metabased 社區的合作夥伴實現互操作性。

3. Unite 的代幣經濟


UNITE 是 Unite 區塊鏈的原生代幣，也是 Unite 移動遊戲生態系統的核心。UNITE 代幣的總供應量為 300 億，代幣分配詳情如下：

類別
分配占比
详情
社區發展
30%
30% 的代幣用於社區發展，以確保 Unite 生態系統保持活力、吸引力和包容性。這筆資金用於支持各種計劃，例如社區活動和代幣空投以及營銷活動，這些對於吸引新用戶和在現有成員中培養社區歸屬感至關重要。
生態系統
25%
生態系統的代幣將用於支持 Unite 平台的開發和擴展，包括與 web3 領域其他項目的合作、集成和協作。這些資金將確保 Unite 始終處於創新前沿，並利用更廣泛的去中心化生態系統的優勢，持續為用戶提供價值。
投資人
20%
20% 的代幣將分配給支持 Unite 願景和發展的投資者。這部分分配將為項目的持續發展和擴張提供必要的資源，從而確保項目的長期可持續性。
團隊
19.9%
團隊分配是為項目團隊成員付出的辛勤工作和奉獻精神的認可。這筆資金將激勵團隊繼續推動 Unite 生態系統的創新和發展，確保平台在快速發展的 Web3 遊戲領域保持競爭力並始終以用戶為核心。
國庫儲備
5.1%
國庫儲備作為 Unite 的儲備基金，在市場波動或意外發生時提供靈活性和穩定性。這筆資用於支持項目的長期目標，例如研發、基礎設施改進和戰略投資。




