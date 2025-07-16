StatusNetwork（SNT）衍生品 是一種金融合約，其價值基於底層的Status Network Token（SNT），而非直接擁有該代幣本身。與現貨交易不同，在現貨交易中你買入或賣出實際的SNT代幣，而衍生品則允許你對StatusNetwork的價格波動進行投機或對你的投資組合進行避險，而無需持有資產。SNT衍生品的主要類型包括： 期貨合約： 協議在未來某一日期以預定價格買入或賣出StaStatusNetwork（SNT）衍生品 是一種金融合約，其價值基於底層的Status Network Token（SNT），而非直接擁有該代幣本身。與現貨交易不同，在現貨交易中你買入或賣出實際的SNT代幣，而衍生品則允許你對StatusNetwork的價格波動進行投機或對你的投資組合進行避險，而無需持有資產。SNT衍生品的主要類型包括： 期貨合約： 協議在未來某一日期以預定價格買入或賣出Sta
新手學院/Learn/幣圈脈動/理解StatusN...k（SNT）衍生品

理解StatusNetwork（SNT）衍生品

2025年7月16日MEXC
0m
StatusNetwork
SNT$0.01852-0.10%
TokenFi
TOKEN$0.007187+0.15%
MemeCore
M$2.49234+3.68%

StatusNetwork（SNT）衍生品 是一種金融合約，其價值基於底層的Status Network Token（SNT），而非直接擁有該代幣本身。與現貨交易不同，在現貨交易中你買入或賣出實際的SNT代幣，而衍生品則允許你對StatusNetwork的價格波動進行投機或對你的投資組合進行避險，而無需持有資產。SNT衍生品的主要類型包括：

  • 期貨合約： 協議在未來某一日期以預定價格買入或賣出StatusNetwork代幣。
  • 永續合約： 與期貨相似，但沒有到期日，允許持續進行StatusNetwork交易。
  • 選擇權： 合約賦予持有者在特定時間內以設定價格買入或賣出SNT的權利，但非義務。

交易StatusNetwork衍生品的優勢 包括：

  • 更高的資金效率 通過槓桿作用，用較少的前期資金控制更大的頭寸。
  • 在漲跌市場中的獲利潛力 通過對SNT進行多頭或空頭操作。
  • 先進的避險策略 用於管理StatusNetwork投資組合的風險。

需要注意的風險

  • 因槓桿作用放大損失，可能超過你在SNT市場的初始投資。
  • 在高波動時期可能被強制平倉 如果未能滿足保證金要求。
  • 複雜的合約機制 可能影響盈利能力，例如資金費率和SNT衍生品的結算條款。

StatusNetwork（SNT）衍生品交易的基本概念

  • 槓桿： 放大收益和損失。例如，使用10倍槓桿，1,000美元的保證金可以控制價值10,000美元的StatusNetwork合約。雖然槓桿可以提高利潤，但也增加了風險。
  • 保證金要求：
    • 初始保證金 是開立SNT頭寸所需的最低保證金。
    • 維持保證金 是保持StatusNetwork頭寸開放所需的最低餘額；若低於此水平可能會觸發強制平倉。
  • 資金費率： 在StatusNetwork永續合約中，定期在多頭和空頭持有者之間交換付款，以使價格與SNT現貨市場保持一致。
  • 合約規格： 每個StatusNetwork衍生品都有獨特的條款，包括結算方式（現金或實物）、合約規模以及傳統期貨的到期日。

StatusNetwork（SNT）衍生品交易的基本策略

  • 避險： 通過開立同等價值的空頭頭寸來保護你的StatusNetwork持有量免受價格下跌的影響。
  • 投機： 在不擁有代幣的情況下交易SNT價格波動，利用槓桿放大回報或輕鬆進行StatusNetwork的空頭操作。
  • 套利： 利用SNT現貨和衍生品市場之間的價格差異，例如現貨-期貨套利或StatusNetwork代幣的資金費率套利。
  • 定額投資法： 定期系統性地開立小額StatusNetwork期貨頭寸，以減少波動的影響，同時保持市場參與度。

StatusNetwork（SNT）衍生品的風險管理

  • 頭寸規模： 將每個SNT頭寸的風險敞口限制為總交易資本的1-5%。
  • 止損和止盈單： 自動在預定的損失或盈利水平關閉StatusNetwork頭寸，以管理風險並鎖定收益。
  • 強制平倉風險管理： 維持高於維持保證金的緩衝——理想情況下至少多出50%——以避免在SNT市場被強制平倉。
  • 分散投資： 通過交易不同的StatusNetwork衍生品或其他加密貨幣來分散風險。

在MEXC上開始StatusNetwork（SNT）衍生品交易

  • 創建並驗證你的MEXC賬戶： 通過網站或應用程式註冊並完成KYC驗證以獲得完整的SNT交易權限。
  • 導航至衍生品平台： 前往「期貨」部分並選擇StatusNetwork合約（USDT-M或COIN-M）。
  • 為賬戶充值： 將資產從現貨錢包轉移到期貨錢包以進行SNT交易。
  • 下達你的第一筆StatusNetwork衍生品訂單：
    • 選擇SNT的合約類型。
    • 設置你希望的StatusNetwork交易槓桿。
    • 選擇訂單類型（市價、限價或高級）。
    • 輸入你的頭寸規模並在確認SNT交易前檢查所有細節。
    • 初學者應從小額頭寸和低槓桿（1-5倍）開始，以了解StatusNetwork衍生品的行為。

結論

StatusNetwork衍生品為交易者提供了強大的工具，使其能夠在不直接擁有SNT代幣的情況下進行投機、避險和執行高級策略。然而，這需要對槓桿、保證金和風險管理有深入的理解。通過掌握這些概念並從小額且管理良好的頭寸開始，你可以建立信心，熟練地駕馭StatusNetwork衍生品市場。準備好開始交易SNT衍生品了嗎？訪問MEXC的SNT價格頁面以獲取即時市場數據、圖表分析和具有競爭力的交易費用。今天就開始你的MEXC衍生品交易之旅——在StatusNetwork交易的世界裡，安全與機會相遇的地方。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金